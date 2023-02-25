https://uz.sputniknews.ru/20230225/kak-v-tashkente-vstretili-spasateley--video-32511540.html
Слова благодарности героям: как в Ташкенте встретили спасателей — видео
Слова благодарности героям: как в Ташкенте встретили спасателей — видео
Рейс с сотрудниками МЧС на борту прибыл в аэропорт Ташкента утром 25 февраля.
2023-02-25T13:59+0500
2023-02-25T13:59+0500
2023-02-25T14:10+0500
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мчс
спасатели
турция
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ТАШКЕНТ, 25 фев - Sputnik. В аэропорту Ташкента встретили группу спасателей, которые работали в пострадавших от землетрясения районах Турции.Рейс с сотрудниками МЧС на борту прибыл сегодня утром.Одна из встречающих – турецкая девочка из Ташкента Дефне Гок. Она с родителями прождала в аэропорту более четырех часов, чтобы сказать "спасибо" спасателям.100 сотрудников МЧС Узбекистана вели поисково-спасательные работы в городах Овакенте и Жумабазаре вблизи административного центра провинции Хатай в Турции более двух недель.За это время им удалось спасти 18 человек и извлечь из-под завалов почти 200 тел погибших.Помимо этого по поручению главы государства Шавката Мирзиёева Узбекистан отправил в зону стихийного бедствия 6 партий гуманитарного груза - медикаменты, одеяла, палатки и другие средства первой необходимости.Читайте также: Герои вернулись домой: как спасателей МЧС встречали в Ташкенте – видео
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видео узбекистан ташкент спасатели встреча в аэропорту турецкая девочка поблагодарить спасателей землетрясение в турции
видео узбекистан ташкент спасатели встреча в аэропорту турецкая девочка поблагодарить спасателей землетрясение в турции
Слова благодарности героям: как в Ташкенте встретили спасателей — видео
13:59 25.02.2023 (обновлено: 14:10 25.02.2023)
Рейс с сотрудниками МЧС на борту прибыл в аэропорт Ташкента утром 25 февраля.
ТАШКЕНТ, 25 фев - Sputnik. В аэропорту Ташкента встретили группу спасателей, которые работали в пострадавших от землетрясения районах Турции.
Рейс с сотрудниками МЧС на борту прибыл сегодня утром.
Одна из встречающих – турецкая девочка из Ташкента Дефне Гок. Она с родителями прождала в аэропорту более четырех часов, чтобы сказать "спасибо" спасателям.
"Мы здесь с 6 утра, чтобы поблагодарить военных", - рассказала девочка корреспонденту Sputnik.
100 сотрудников МЧС Узбекистана вели поисково-спасательные работы в городах Овакенте и Жумабазаре вблизи административного центра провинции Хатай в Турции более двух недель.
За это время им удалось спасти 18 человек и извлечь из-под завалов почти 200 тел погибших.
"Даже в эти тёмные дни, вы оставались с нами, как настоящие друзья. Мы никогда этого не забудем", - сказал посол Турции в Узбекистане Олган Бекар.
Помимо этого по поручению главы государства Шавката Мирзиёева Узбекистан отправил в зону стихийного бедствия 6 партий гуманитарного груза - медикаменты, одеяла, палатки и другие средства первой необходимости.