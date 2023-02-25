https://uz.sputniknews.ru/20230225/ne-menee-14-chelovek-pogiblo-v-krupnom-dtp-v-indii-32509802.html

Не менее 14 человек погибло в крупном ДТП в Индии

Не менее 14 человек погибло в крупном ДТП в Индии

При столкновении грузовика и двух автобусов ранения получили 56 человек.

2023-02-25T13:02+0500

2023-02-25T13:02+0500

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ТАШКЕНТ, 25 фев – Sputnik. Не менее 14 человек погибли и 56 получили ранения в результате столкновения грузовика и двух автобусов в индийском штате Мадхья-Прадеш, сообщает РИА Новости со ссылкой наполицию штата. Автомобили столкнулись недалеко от туннеля Мохания из-за того, что потерявший управление грузовик протаранил два автобуса с людьми, которые возвращались с митинга. По данным полиции, причиной столкновения стало лопнувшее колесо грузовика. Главный министр штата Мадхья-Прадеш Шиврадж Сингх Чоухан выразил соболезнования в связи с инцидентом и объявил о выплате в размере 1 млн рупий ($12 тыс.) ближайшим родственникам погибших, 200 тыс. рупий ($2,4 тыс.) для людей с тяжелыми ранениями и 100 тыс. рупий ($1,2 тыс.) – для людей с легкими травмами.Читайте также: Герои вернулись домой: как спасателей МЧС встречали в Ташкенте – видео

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