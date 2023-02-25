https://uz.sputniknews.ru/20230225/shavkat-mirziyoev-zapustil-shest-predpriyatiy-v-kashkadare-32508345.html

Шавкат Мирзиёев запустил шесть предприятий в Кашкадарье

Шавкат Мирзиёев запустил шесть предприятий в Кашкадарье

Президент провел совещание по развитию экономики и социальной сферы в области. 25.02.2023, Sputnik Узбекистан

2023-02-25T11:54+0500

2023-02-25T11:54+0500

2023-02-25T12:04+0500

общество

узбекистан

кашкадарьинская область

шавкат мирзиёев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/02/19/32501863_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_c96e11ab59a3c509a5e56e789dec59b3.jpg

ТАШКЕНТ, 25 фев – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев принял участие в торжественной церемонии запуска шести новых предприятий в Кашкадарьинской области.Церемония состоялась в рамках совещания по развитию экономики области, сообщает пресс-служба главы государства.Президент нажал на символическую кнопку запуска шести предприятий:В ходе совещания глава государства обсудил с местными и республиканскими чиновниками меры по улучшению энергоснабжения области. По оценкам специалистов, в 2023 году область может потребить 6,9 млрд киловатт-часов электричества, нехватка может составить 310 млн киловатт-часов. Чтобы покрыть дефицит, власти планируют запустить 3 солнечные электростанции в Нишанском и Чиракчинском районах. На государственных учреждениях, предприятиях и жилых домах можно установить солнечные панели общей мощностью 76 МВт.Кроме того, в области планируют обновить линии электропередач, заменить устройств с высоким энергопотреблением. Это позволит сэкономить 50 миллионов киловатт-часов электроэнергии в этом году и 175 миллионов киловатт-часов начиная со следующего года.В ходе совещания участники уделили большое внимание развитию промышленности и поддержке предпринимательства. В 2023 году власти планируют привлечь в регион $1,5 млрд инвестиций и обеспечить работой 440 тыс. жителей.Для поддержки надомников им будут выделять льготные револьверные кредит до 2 миллионов сумов и беспроцентная ссуда до 1 миллион сумов на каждого нанятого надомника. Работающие на дому смогут зарегистрироваться как самозанятые и не платить налоги.Помимо этого, малообеспеченные граждане, устроившиеся на работу в качестве надомников, смогут получать социальное пособие в течение полугода. На приобретение оборудования и сырья им будут выдавать субсидии в размере до 9 млн сумов. А те предприятия и кластеры, которые будут нанимать надомников, смогут платить в два раза меньше налогов на прибыль и с оборота.Все это позволит трудоустроить еще 20 тыс. жителей 150 махаллей.Кроме того, на совещании чиновники определили задачи по улучшению водоснабжения, заготовке рыбы, запуску новых проектов, развитию туризма.На этом поездка Президента Шавката Мирзиёева в Кашкадарьинскую область завершилась.Читайте также: Президент Шавкат Мирзиёев посетил одну из махаллей в Каршинском районе

узбекистан

кашкадарьинская область

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан, кашкадарьинская область, шавкат мирзиёев