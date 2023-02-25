https://uz.sputniknews.ru/20230225/skolko-budet-stoit-proezd-v-obschestvennom-transporte-tashkenta-32500532.html
Сколько будет стоить проезд в общественном транспорте Ташкента
Сколько будет стоить проезд в общественном транспорте Ташкента
О новых тарифах на проезд на брифинге в АИМК рассказал начальник департамента развития автомобильного и речного транспорта Руслан Рузметов.
2023-02-25T09:02+0500
2023-02-25T09:02+0500
2023-02-25T09:02+0500
общество
ташкент
транспорт
общественный транспорт
тарифы
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ТАШКЕНТ, 25 фев – Sputnik. С 1 апреля изменятся тарифы на проезд в общественном транспорте Ташкента.Стоимость одной поездки может повыситься с 1400 до 2000 сумов при оплате наличными. При этом тариф при оплате транспортной картой составит 1600 сумов, а одноразовым электронным платежом – 1800 сумов.Об этом рассказал Руслан Рузметов, начальник департамента развития автомобильного и речного транспорта на брифинге в АИМК.Кроме того, в столице могут начать действовать гибкие тарифы, зависящие от количества пересадок с одного маршрутного транспорта на другой в течение 1 часа.При этом цена проезда по транспортной карте составит 1600 сумов, первый переход в течение часа в автобусе будут стоить на 70 % дешевле – 400 сумов.А при переходе из автобуса в метро или наоборот, из метро на автобус, тариф снизится на 30% до 1000 сумов. Вторая и следующие пересадки станут бесплатными.Кроме того, будет действовать безлимитный однодневный тариф (автобус + метро) стоимостью 6000 сумов.Также пассажиры автобусов и метро смогут приобрести лимитные и безлимитные 5-, 10-, 15-, 20-дневные и месячный тарифные планы.К примеру, 5 -дневный тарифный план для поездки на автобусах стоит 20 000 сумов, 10-дневный – 35 000 сумов, 15-дневный – 45 000 сумов, 20-дневный – 60 000 сумов и 1 месячный 80 000 сумов.Тарифный план для поездок в автобусе и метро обойдется: 5 - дневный – в 25 000 сумов, 10 – дневный – 50 000 сумов, 15 - дневный – 75 000 сумов, 20 - дневный – 100 000 сумов и 1 месячный 120 000 сумов.Напомним, что в столице с 1 апреля будут действовать гибкие тарифы на общественный транспорт. Это предусмотрено постановлением президента "О мерах по реформированию системы общественного транспорта".Хокимияту города Ташкента поручено разработать новые тарифы, провести их общественное обсуждение и рассмотрение в городском Кенгаше народных депутатов и ввести в практику с 1 апреля 2023 года.Система городского пассажирского транспорта поэтапно переходит на финансирование перевозок по предельным тарифам на основе брутто-контракта.Читайте также: На станции метро "Новза" вновь откроют магазины
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ташкент общественный транспорт тарифы как изменятся сколько будет стоить проезд гибкие тарифы пересадки
ташкент общественный транспорт тарифы как изменятся сколько будет стоить проезд гибкие тарифы пересадки
Сколько будет стоить проезд в общественном транспорте Ташкента
О новых тарифах на проезд на брифинге в АИМК рассказал начальник департамента развития автомобильного и речного транспорта Руслан Рузметов.
ТАШКЕНТ, 25 фев – Sputnik. С 1 апреля изменятся тарифы на проезд в общественном транспорте Ташкента.
Стоимость одной поездки может повыситься с 1400 до 2000 сумов при оплате наличными. При этом тариф при оплате транспортной картой составит 1600 сумов, а одноразовым электронным платежом – 1800 сумов.
Об этом рассказал Руслан Рузметов, начальник департамента развития автомобильного и речного транспорта на брифинге в АИМК.
Кроме того, в столице могут начать действовать гибкие тарифы, зависящие от количества пересадок с одного маршрутного транспорта на другой в течение 1 часа.
При этом цена проезда по транспортной карте составит 1600 сумов, первый переход в течение часа в автобусе будут стоить на 70 % дешевле – 400 сумов.
А при переходе из автобуса в метро или наоборот, из метро на автобус, тариф снизится на 30% до 1000 сумов. Вторая и следующие пересадки станут бесплатными.
Кроме того, будет действовать безлимитный однодневный тариф (автобус + метро) стоимостью 6000 сумов.
Также пассажиры автобусов и метро смогут приобрести лимитные и безлимитные 5-, 10-, 15-, 20-дневные и месячный тарифные планы.
К примеру, 5 -дневный тарифный план для поездки на автобусах стоит 20 000 сумов, 10-дневный – 35 000 сумов, 15-дневный – 45 000 сумов, 20-дневный – 60 000 сумов и 1 месячный 80 000 сумов.
Тарифный план для поездок в автобусе и метро обойдется: 5 - дневный – в 25 000 сумов, 10 – дневный – 50 000 сумов, 15 - дневный – 75 000 сумов, 20 - дневный – 100 000 сумов и 1 месячный 120 000 сумов.
Напомним, что в столице с 1 апреля будут действовать гибкие тарифы на общественный транспорт. Это предусмотрено постановлением
президента "О мерах по реформированию системы общественного транспорта".
Хокимияту города Ташкента поручено разработать новые тарифы, провести их общественное обсуждение и рассмотрение в городском Кенгаше народных депутатов и ввести в практику с 1 апреля 2023 года.
Система городского пассажирского транспорта поэтапно переходит на финансирование перевозок по предельным тарифам на основе брутто-контракта.