https://uz.sputniknews.ru/20230222/uzbekistan-metro-magazin-perexod-32445708.html
На станции метро "Новза" вновь откроют магазины
На станции метро "Новза" вновь откроют магазины
С чем это связано – в нашем материале.
2023-02-22T13:55+0500
2023-02-22T13:55+0500
2023-02-22T13:55+0500
общество
узбекистан
ташкент
метро
магазины
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Ташкент, 22 фев — Sputnik. В переходе на станции метро "Новза" появятся торговые будки, сообщает корреспондент Sputnik со ссылкой на администрацию метрополитена.Данное решение приняли в связи с умеренным пассажиропотоком на станции "Новза", а также ее соответствием градостроительным нормам и требованиям безопасности, рассказал пресс-секретарь метрополитена Туйчи Мирзаев.При этом пресс-секретарь добавил, что точной даты открытия магазинов нет. Ее объявят позже.Напомним, в столичном метро откроют торговые точки, согласно постановлению президента Шавката Мирзиёева о повышении эффективности метрополитена.Читайте также:Под эстакадами надземного метро откроют парковкиТарифы на проезд в общественном транспорте станут гибкими
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на станции метро новза вновь зачем откроют магазины метро ташкента магазины когда появятся когда откроют метрополитен ташкент узбекистан шавкат мирзиёев постановление повышение эффективности метрополитена новости новость общество
на станции метро новза вновь зачем откроют магазины метро ташкента магазины когда появятся когда откроют метрополитен ташкент узбекистан шавкат мирзиёев постановление повышение эффективности метрополитена новости новость общество
На станции метро "Новза" вновь откроют магазины
В переходе на станции метро "Новза" появятся торговые точки. С чем это связано – в нашем материале.
Ташкент, 22 фев — Sputnik. В переходе на станции метро "Новза" появятся торговые будки, сообщает корреспондент Sputnik со ссылкой на администрацию метрополитена.
Данное решение приняли в связи с умеренным пассажиропотоком на станции "Новза", а также ее соответствием градостроительным нормам и требованиям безопасности, рассказал пресс-секретарь метрополитена Туйчи Мирзаев.
При этом пресс-секретарь добавил, что точной даты открытия магазинов нет. Ее объявят позже.
Напомним, в столичном метро откроют торговые точки, согласно постановлению
президента Шавката Мирзиёева о повышении эффективности метрополитена.