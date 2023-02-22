https://uz.sputniknews.ru/20230222/uzbekistan-metro-magazin-perexod-32445708.html

На станции метро "Новза" вновь откроют магазины

На станции метро "Новза" вновь откроют магазины

С чем это связано – в нашем материале.

2023-02-22T13:55+0500

2023-02-22T13:55+0500

2023-02-22T13:55+0500

общество

узбекистан

ташкент

метро

магазины

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Ташкент, 22 фев — Sputnik. В переходе на станции метро "Новза" появятся торговые будки, сообщает корреспондент Sputnik со ссылкой на администрацию метрополитена.Данное решение приняли в связи с умеренным пассажиропотоком на станции "Новза", а также ее соответствием градостроительным нормам и требованиям безопасности, рассказал пресс-секретарь метрополитена Туйчи Мирзаев.При этом пресс-секретарь добавил, что точной даты открытия магазинов нет. Ее объявят позже.Напомним, в столичном метро откроют торговые точки, согласно постановлению президента Шавката Мирзиёева о повышении эффективности метрополитена.Читайте также:Под эстакадами надземного метро откроют парковкиТарифы на проезд в общественном транспорте станут гибкими

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