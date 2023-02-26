https://uz.sputniknews.ru/20230226/chislo-proverok-biznesa-sokratitsya-32515893.html

Число проверок бизнеса сократится

Число проверок бизнеса сократится

Бизнес-омбудсмен разработал проект указа по отмене 24 надзорных функций контролирующих органов, которые повторяются и не соответствуют современным требованиям.

2023-02-26T10:06+0500

2023-02-26T10:06+0500

2023-02-26T10:06+0500

экономика

проверка

бизнес

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 26 фев – Sputnik. В Узбекистане сократится число проверок бизнеса.Бизнес-омбудсмен разработал и внес в Кабинет министров проект указа об оптимизации 24 контрольных функций, которые повторяются и не соответствуют современным требованиям.В течение 2022 года 32 органа провели более 167 тысяч проверок предпринимательской деятельности.В процессе согласования с бизнес-омбудсменом более половины планировавшихся проверок (51,6% из 4284) были отклонены в связи с отсутствием законных оснований.Об этом рассказал руководитель информационной службы бизнес-омбудсмена Жамшид Хасанов на брифинге в АИМК.За год 18 надзорных органов провели 747 незаконных проверок. В этой связи в отношении 666 должностных лиц оформили административные протоколы и в отношении 30 сотрудников применили дисциплинарные взыскания.Для того, чтобы улучшить ситуацию, в прошлом году провели 228 учебных семинаров, на которых прошли обучение более 11 тысяч должностных лиц 40 контролирующих органов.Для удобства предпринимателей все 46 443 обязательных требования госорганов объединили в электронный перечень "Единый государственный контроль".Читайте также: Предпринимателям временно приостановят начисление пеней по налоговому долгу

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проверка, бизнес, узбекистан