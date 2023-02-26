https://uz.sputniknews.ru/20230226/direktor-tsru-iran-ne-sobiraetsya-sozdavat-yadernoe-orujie--32518526.html

Директор ЦРУ: Иран не собирается создавать ядерное оружие

Директор ЦРУ: Иран не собирается создавать ядерное оружие

Глава ЦРУ опроверг, что Иран возобновляет ядерную программу.

2023-02-26T12:08+0500

2023-02-26T12:08+0500

2023-02-26T12:08+0500

в мире

уильям бернс

цру

сша

иран

ядерная программа

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ТАШКЕНТ, 26 фев – Sputnik. Американские власти сомневаются, что Тегеран решил вернуть программы по созданию ядерного оружия, заявил директор ЦРУ Уильям Бернс. Об этом сообщает РИА Новости.В США неоднократно заявляли, что не допустят появление ядерного оружия у Ирана. По данным агентства Блумберг, инспекторы МАГАТЭ на прошлой неделе обнаружили в Иране наличие обогащённого урана до 84% – этого количества хватит для создания ядерного оружия.В ответ на данную новость представитель Организации по атомной энергии Ирана заявил, что Тегеран использует атомную энергетику только в мирных целях.Читайте также:Принуждение мира к миру по-американски — уроки голосования в ООН"Северные потоки" взорвала страна-террорист

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