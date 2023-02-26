https://uz.sputniknews.ru/20230226/direktor-tsru-iran-ne-sobiraetsya-sozdavat-yadernoe-orujie--32518526.html
Директор ЦРУ: Иран не собирается создавать ядерное оружие
Директор ЦРУ: Иран не собирается создавать ядерное оружие
Глава ЦРУ опроверг, что Иран возобновляет ядерную программу.
2023-02-26T12:08+0500
2023-02-26T12:08+0500
2023-02-26T12:08+0500
в мире
уильям бернс
цру
сша
иран
ядерная программа
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ТАШКЕНТ, 26 фев – Sputnik. Американские власти сомневаются, что Тегеран решил вернуть программы по созданию ядерного оружия, заявил директор ЦРУ Уильям Бернс. Об этом сообщает РИА Новости.В США неоднократно заявляли, что не допустят появление ядерного оружия у Ирана. По данным агентства Блумберг, инспекторы МАГАТЭ на прошлой неделе обнаружили в Иране наличие обогащённого урана до 84% – этого количества хватит для создания ядерного оружия.В ответ на данную новость представитель Организации по атомной энергии Ирана заявил, что Тегеран использует атомную энергетику только в мирных целях.Читайте также:Принуждение мира к миру по-американски — уроки голосования в ООН"Северные потоки" взорвала страна-террорист
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уильям бернс глава директор цру иран возобновил ядерную программу есть ли ядерное оружие у ирана сша вашингтон тегеран мирный атом атомная энергетика внешняя политика оон новости политики новость
уильям бернс глава директор цру иран возобновил ядерную программу есть ли ядерное оружие у ирана сша вашингтон тегеран мирный атом атомная энергетика внешняя политика оон новости политики новость
Директор ЦРУ: Иран не собирается создавать ядерное оружие
Глава ЦРУ опроверг недавнюю информацию от Блумберг, что Иран решил возобновить ядерную программу.
ТАШКЕНТ, 26 фев – Sputnik
. Американские власти сомневаются, что Тегеран решил вернуть программы по созданию ядерного оружия, заявил директор ЦРУ Уильям Бернс. Об этом сообщает РИА Новости.
"Мы не считаем, что верховный лидер Ирана принял решение о возобновлении программы создания ядерного оружия, которая была отложена или прекращена в конце 2003 года", - сказал он.
В США неоднократно заявляли, что не допустят появление ядерного оружия у Ирана. По данным агентства Блумберг, инспекторы МАГАТЭ на прошлой неделе обнаружили в Иране наличие обогащённого урана до 84% – этого количества хватит для создания ядерного оружия.
В ответ на данную новость представитель Организации по атомной энергии Ирана заявил, что Тегеран использует атомную энергетику только в мирных целях.