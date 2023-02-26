https://uz.sputniknews.ru/20230226/vo-frantsii-proshli-protesty-protiv-postavok-orujiya-ukraine--32521846.html
Во Франции прошли протесты против поставок оружия Украине
Во Франции прошли протесты против поставок оружия Украине
В Европе прошли протесты против поставок вооружений Киеву.
2023-02-26T20:01+0500
2023-02-26T20:01+0500
2023-02-26T20:01+0500
франция
протест
акция
поставки
вооружение
украина
специальная военная операция россии в донбассе
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ТАШКЕНТ, 26 фев – Sputnik. Акции по поддержке Донбасса, а также против поставок оружия Украине прошли в ряде французских городов. Об этом сообщает РИА Новости.Протесты прошли в Версале и Роане у заводов военной компании Nexter, которая производит поставляемые Украине гаубицы Caesar.В Раоне собрались около пятидесяти человек. По словам организатора манифеста Анны Новиковой-Бернэ, украинские активисты пытались сорвать протест, распространяя в интернете информацию, что о его отмене.Также протестные акции, организованные движением Stop Killing Donbass, состоялись в городах Италии и Германии.В Берлине немецкая ассоциация "Дети войны" организовала стенды с фотографиями убитых в 2014 году в Донбассе детях.Одна из участниц протеста Ольга рассказала, что у ее родственников в Донецке погибла вся семья, поэтому невозможно стоять в стороне, когда западные СМИ молчат об этом.Движение Stop Killing Donbass проводит в Европе уже пятый протест с начала украинского конфликта. Новикова-Бернэ рассказывала, что из-за мероприятий ей приходят угрозы со стороны проукраинских активистов.Читайте также:СБУ планирует взорвать медучреждения В Краматорске - Минобороны РФЗеленский внес раскол в правящую коалицию Италии
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в европе прошли протесты против поставок вооружений киеву украине протест акция протеста протестные акции против вооружений киев украина киевский режим политика европа ес запад зеленский убитые дети в донбассе аллея ангелов в донецке специальная операция россии
в европе прошли протесты против поставок вооружений киеву украине протест акция протеста протестные акции против вооружений киев украина киевский режим политика европа ес запад зеленский убитые дети в донбассе аллея ангелов в донецке специальная операция россии
Во Франции прошли протесты против поставок оружия Украине
Во Франции, Германии и Италии прошли протесты, осуждающие поставки вооружений на Украину.
ТАШКЕНТ, 26 фев – Sputnik. Акции по поддержке Донбасса, а также против поставок оружия Украине прошли в ряде французских городов. Об этом сообщает РИА Новости.
Протесты прошли в Версале и Роане у заводов военной компании Nexter, которая производит поставляемые Украине гаубицы Caesar.
В Раоне собрались около пятидесяти человек. По словам организатора манифеста Анны Новиковой-Бернэ, украинские активисты пытались сорвать протест, распространяя в интернете информацию, что о его отмене.
"Мы решили провести акцию в Роане, потому что это крупнейший завод про производству оружия, там работает тысяча человек. Оппозиция работала очень активно: создавали ложные аккаунты, писали, что манифестация аннулирована, мы едва успевали опровергать эту информацию, но многие приехали, несмотря на информацию об отмене", — сказала Новикова-Бернэ.
Также протестные акции, организованные движением Stop Killing Donbass, состоялись в городах Италии и Германии.
В Берлине немецкая ассоциация "Дети войны" организовала стенды с фотографиями убитых в 2014 году в Донбассе детях.
Одна из участниц протеста Ольга рассказала, что у ее родственников в Донецке погибла вся семья, поэтому невозможно стоять в стороне, когда западные СМИ молчат об этом.
"Это боль, которая с нами уже девять лет. Об этом должны знать: это случилось не год назад, обстрелам Донбасса уже девять лет, и когда-то это должно прекратиться. Мы выступаем за мир, за дипломатию и против поставок оружия на Украину", — подчеркнула она.
Движение Stop Killing Donbass проводит в Европе уже пятый протест с начала украинского конфликта. Новикова-Бернэ рассказывала, что из-за мероприятий ей приходят угрозы со стороны проукраинских активистов.