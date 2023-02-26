https://uz.sputniknews.ru/20230226/vo-frantsii-proshli-protesty-protiv-postavok-orujiya-ukraine--32521846.html

Во Франции прошли протесты против поставок оружия Украине

Во Франции прошли протесты против поставок оружия Украине

В Европе прошли протесты против поставок вооружений Киеву.

2023-02-26T20:01+0500

2023-02-26T20:01+0500

2023-02-26T20:01+0500

франция

протест

акция

поставки

вооружение

украина

специальная военная операция россии в донбассе

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ТАШКЕНТ, 26 фев – Sputnik. Акции по поддержке Донбасса, а также против поставок оружия Украине прошли в ряде французских городов. Об этом сообщает РИА Новости.Протесты прошли в Версале и Роане у заводов военной компании Nexter, которая производит поставляемые Украине гаубицы Caesar.В Раоне собрались около пятидесяти человек. По словам организатора манифеста Анны Новиковой-Бернэ, украинские активисты пытались сорвать протест, распространяя в интернете информацию, что о его отмене.Также протестные акции, организованные движением Stop Killing Donbass, состоялись в городах Италии и Германии.В Берлине немецкая ассоциация "Дети войны" организовала стенды с фотографиями убитых в 2014 году в Донбассе детях.Одна из участниц протеста Ольга рассказала, что у ее родственников в Донецке погибла вся семья, поэтому невозможно стоять в стороне, когда западные СМИ молчат об этом.Движение Stop Killing Donbass проводит в Европе уже пятый протест с начала украинского конфликта. Новикова-Бернэ рассказывала, что из-за мероприятий ей приходят угрозы со стороны проукраинских активистов.Читайте также:СБУ планирует взорвать медучреждения В Краматорске - Минобороны РФЗеленский внес раскол в правящую коалицию Италии

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