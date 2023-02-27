https://uz.sputniknews.ru/20230227/britaniya-rvetsya-v-boy-protiv-rossii-32524061.html

Британия рвется в бой против России

Британия рвется в бой против России

Глава МИД Украины Кулеба погорячился со словами.

2023-02-27T10:15+0500

2023-02-27T10:15+0500

2023-02-27T10:15+0500

колумнисты

великобритания

россия

внешняя политика

мнение эксперта

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В своем анонсе он утверждал: "Ожидаются великие события, будет много важных политических сигналов, будут решения по санкциям, оружию, будут символы единства — и это будет происходить на всех уровнях. Россия запомнит, как мир отметит годовщину", пишет колумнист РИА Новости. В реальности символические жесты и N-е пакеты санкций не потрясли мир и уже к марту будут совсем забыты. Но будем, однако, справедливы: для тех, кто увлекается английской историей, предложения, внесенные премьером Его Величества Риши Сунаком перед началом селекторного совещания руководителей "Большой семерки" в Токио, взаправду представляли собой нечто новое и даже удивительное.Канцелярия Сунака распространила заявление: "Премьер-министр призовет международных партнеров помочь Украине нанести ущерб российским силам за линией фронта". То есть ударить по российским тылам.Причем "за линией фронта" — широкое понятие. Например, если партнеры согласятся, Япония может нанести ущерб российскому Дальнему Востоку, а Канада — арктическим регионам России. Ведь это поможет Украине, поскольку часть российских сил будет оттянута на новые направления, следовательно, на нынешнем театре военных действий активных российских штыков станет меньше.Заметим при этом, что до сих пор партнеры, говоря о поставках оружия Киеву, всячески подчеркивают, что бомбовые и ракетные удары не должны затрагивать территорию России в границах, которые партнеры признают. Бомбить Орловскую и Тульскую области, Краснодарский и Ставропольский края не следует.Правда, западный партнер — известный хозяин своему слову. Захотел — дал, захотел — взял обратно. Или просто сделал вид, что вообще ничего такого не было. См. обещание не расширять НАТО на восток.Но теперь Англия открытым текстом — даже не в потаенной переговорной комнате, а публично — и сама считает необходимым воздерживаться от каких бы то ни было клятв и обещаний, и других к тому же призывает. Совершенно как храбрые представители республик Прибалтики, которые тоже ничего не боятся.Путин взорвал информационную бомбуПравда, прибалты сегодня исполняют роль малолеток при взрослых ворах — провоцируют фраера, чтобы вызвать благородную реакцию пахана: "Ты что маленького обижаешь?" Может, и Британия решила записаться в уголовные малолетки, но это сильная эволюция (точнее — деволюция).Это притом что с давних пор существуют понятия "Большая игра" (автор — Киплинг) и синонимическое "Англичанка гадит" (приписывается разным авторам, начиная с полководца Суворова). Но прежде игра, в которой гадят, проводилась по всем канонам лицемерия, в котором островитяне — признанные чемпионы.Вот как гадили при премьере Питте-младшем. Двадцать четвертого декабря 1800 года на парижской улице Сен-Никез прогремел взрыв. Наполеона, направлявшегося в оперу, спасла только бешеная скорость, с которой гнал лошадей, как говорили, пьяный кучер. Первого марта 1801 года большая игра пошла удачнее. В Михайловском замке императора Павла I постиг апоплексический удар, организованный при самом деятельном участии английского посла в Санкт-Петербурге лорда Уитворта. Разъяренный Бонапарт кричал, получив вести из России: "Англичане промахнулись по мне в Париже, но они не промахнулись по мне в Петербурге!"Тем не менее, как это сформулировал наш выдающийся историк Тарле, "английское правительство хотело повести дело очень деликатно. Самое бы лучшее, если б можно было устроить, как в 1801 году с Павлом Петровичем, собиравшимся в Индию: то есть по мере сил исподтишка помогая делу, иметь затем возможность корректно выразить соответствующее соболезнование, как в свое время была выражена скорбь по поводу "апоплексического удара", постигшего русского царя в его спальне.То есть все всё понимают, но формально англичане как бы и ни при чем.Разумеется, не всегда шило можно утаить в мешке. Защищая в Крымской войне 1853-1856 годов суверенитет и территориальную целостность демократической Турции, англичане не только воевали под Севастополем, но и предприняли нападение на Кронштадт, Соловецкие острова и даже на Петропавловск-Камчатский. Без особого, впрочем, успеха — например, в Петропавловске просвещенные мореплаватели были наголову разбиты инвалидным гарнизоном.Но то была форменная война, в которой против неприятеля дозволено производить диверсии где бы то ни было. С южных гор до северных морей.Теперь же британский премьер желает производить вооруженные диверсии, даже не заморачиваясь объявлением войны. Но, очевидно, все-таки понимая некоторую деликатность момента, он хочет повязать страны "Большой семерки" круговой порукой, чтобы за диверсии несли ответственность и немцы, и итальянцы, и прочие страны коалиции.В Крымскую войну виконт Пальмерстон проявлял чрезвычайный полководческий азарт. Сегодня виконт Сунак не менее азартен, издавая боевой клич: "Геть лицемерие!"Читайте также:Зеленский внес раскол в правящую коалицию ИталииЖенщина с деньгами и энтузиазмом зовет демократию в наступление

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Максим Соколов https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/881/03/8810356_0:279:2048:2327_100x100_80_0_0_59cfe324ed9ca58ccb65d4c7f0d50598.jpg

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