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Успешный старт: Чусовитина и Азимов завоевали награды на Кубке мира
Успешный старт: Чусовитина и Азимов завоевали награды на Кубке мира
Команда республики приняла участие в международном турнире по гимнастике, где выиграла две награды.
2023-02-27T15:36+0500
2023-02-27T15:36+0500
2023-02-27T15:56+0500
спорт
узбекистан
гимнастика
оксана чусовитина
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ТАШКЕНТ, 27 фев – Sputnik. Узбекский спортсмен Абдулла Азимов выиграл "золото" в упражнениях на коне на первом этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в немецком Котбусе. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гимнастики Узбекистана.Кроме того, Оксана Чусовитина завоевала "бронзу" в опорном прыжке. При этом она изначально должна была выступить в 3-х видах программы – опорный прыжок, а также упражнениях на брусьях и бревне. Но по приезду в Германию, приняла решение сделать акцент именно на опорном прыжке.Читайте также: Самые яркие победы спортсменов из Узбекистана в 2022 году
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узбекистан, спорт, гимнастика, оксана чусовитина, абдулла азимов
узбекистан, спорт, гимнастика, оксана чусовитина, абдулла азимов
Успешный старт: Чусовитина и Азимов завоевали награды на Кубке мира
15:36 27.02.2023 (обновлено: 15:56 27.02.2023)
Команда республики приняла участие в международном турнире по гимнастике, где выиграла две награды.
ТАШКЕНТ, 27 фев – Sputnik. Узбекский спортсмен Абдулла Азимов выиграл "золото" в упражнениях на коне на первом этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в немецком Котбусе. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гимнастики Узбекистана.
Кроме того, Оксана Чусовитина завоевала "бронзу" в опорном прыжке. При этом она изначально должна была выступить в 3-х видах программы – опорный прыжок, а также упражнениях на брусьях и бревне. Но по приезду в Германию, приняла решение сделать акцент именно на опорном прыжке.