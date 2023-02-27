https://uz.sputniknews.ru/20230227/chusovitina-azimov-kubk-mira-gimnastika-medal-32536569.html

Успешный старт: Чусовитина и Азимов завоевали награды на Кубке мира

Успешный старт: Чусовитина и Азимов завоевали награды на Кубке мира

Команда республики приняла участие в международном турнире по гимнастике, где выиграла две награды.

2023-02-27T15:36+0500

2023-02-27T15:36+0500

2023-02-27T15:56+0500

спорт

узбекистан

гимнастика

оксана чусовитина

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ТАШКЕНТ, 27 фев – Sputnik. Узбекский спортсмен Абдулла Азимов выиграл "золото" в упражнениях на коне на первом этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в немецком Котбусе. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гимнастики Узбекистана.Кроме того, Оксана Чусовитина завоевала "бронзу" в опорном прыжке. При этом она изначально должна была выступить в 3-х видах программы – опорный прыжок, а также упражнениях на брусьях и бревне. Но по приезду в Германию, приняла решение сделать акцент именно на опорном прыжке.Читайте также: Самые яркие победы спортсменов из Узбекистана в 2022 году

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узбекистан, спорт, гимнастика, оксана чусовитина, абдулла азимов