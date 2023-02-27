https://uz.sputniknews.ru/20230227/kyrgyzstan-tadzhikistane-zemletryasenie-27-fevralya-32527291.html
В Кыргызстане и Таджикистане произошли землетрясения
В Кыргызстане и Таджикистане произошли землетрясения
Два землетрясения произошли на территории Кыргызстана 27 февраля, в 02:42 и 04:58 по ташкентскому времени
2023-02-27T10:25+0500
2023-02-27T10:25+0500
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общество
землетрясение
узбекистан
кыргызстан
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мчс
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ТАШКЕНТ, 27 фев – Sputnik. Два землетрясения произошли на территории Кыргызстана 27 февраля, в 02:42 и 04:58 по ташкентскому времени, сообщил Республиканский центр Сейсмопрогностического мониторинга МЧС.Магнитуда подземных толчков — 4,4 и 4,3. Расстояние от эпицентра до Ташкента — 875 и 454 км в северо-восточном направлении.Также землетрясения магнитудой 3,6 и 4 произошли в Таджикистане в 07:41 и 08:01 по ташкентскому времени. Расстояние от эпицентра до Ташкента — 499 и 492 км в юго-восточном направлении.На территории Узбекистана подземных толчков не ощущалось.Читайте также: Герои вернулись домой: как спасателей МЧС встречали в Ташкенте – видео
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землетрясение, узбекистан, кыргызстан, таджикистан
землетрясение, узбекистан, кыргызстан, таджикистан
В Кыргызстане и Таджикистане произошли землетрясения
10:25 27.02.2023 (обновлено: 10:29 27.02.2023)
Серия подземных толчков ощущалась в соседних Республиках.
ТАШКЕНТ, 27 фев – Sputnik. Два землетрясения произошли на территории Кыргызстана 27 февраля, в 02:42 и 04:58 по ташкентскому времени, сообщил Республиканский центр Сейсмопрогностического мониторинга МЧС.
Магнитуда подземных толчков — 4,4 и 4,3. Расстояние от эпицентра до Ташкента — 875 и 454 км в северо-восточном направлении.
Также землетрясения магнитудой 3,6 и 4 произошли в Таджикистане в 07:41 и 08:01 по ташкентскому времени. Расстояние от эпицентра до Ташкента — 499 и 492 км в юго-восточном направлении.
На территории Узбекистана подземных толчков не ощущалось.