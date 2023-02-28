https://uz.sputniknews.ru/20230228/litsa-s-ogranichennymi-vozmojnostyami-poluchat-dopolnitelnye-lgoty-32546014.html

Лица с ограниченными возможностями получат дополнительные льготы

Лица с ограниченными возможностями получат дополнительные льготы

Граждане с инвалидностью смогут пользоваться госуслугами вне очереди, а также получать бесплатную юридическую помощь. 28.02.2023, Sputnik Узбекистан

2023-02-28T09:07+0500

2023-02-28T09:07+0500

2023-02-28T09:07+0500

общество

законодательство

узбекистан

льготы

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ТАШКЕНТ, 28 фев – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев определил дополнительные меры по совершенствованию системы поддержки лиц с инвалидностью. Согласно документу, люди с инвалидностью:Стратегия развития Нового Узбекистана на 2022–2026 годы ставит цель – довести до 60% уровень обеспечения нуждающихся современными протезами и средствами реабилитации.С 1 сентября 2023 года для получения протезов и средств реабилитации больше не нужно будет предоставлять медицинское заключение. Медучреждения будут вносить заключение в электронную информационную систему "Медико-социальная экспертиза", интегрированную с электронной платформой "Социальная услуга". И эта система автоматически формирует электронный сертификат на получение протезов.Прозрачная система электронной очереди также позволяет отдавать приоритет наиболее уязвимым лицам, включенным в "Единый реестр социальной защиты".Кроме того с 1 мая 2023 года для ухода за ребенком с инвалидностью, находящимся на лечении в медицинском учреждении, его отец или мать (лица их заменяющие) либо другой член семьи могут находиться с ним в больнице. В частности:В информационной системе "Юридическая помощь" создается раздел обращений лиц с инвалидностью, доступный для пользования адвокатскими формированиями и адвокатами. Это дает возможность людям с ограниченными возможностями получать добровольную бесплатную юридическую помощь (pro bono).Начиная со следующего приема в вузы материалы о порядке приема и тестовых испытаниях абитуриентам должны предоставляться в форматах, доступных для лиц с инвалидностью (с сурдопереводом или субтитрами).Читайте также: Реальная история: афганец создал футбольный клуб для инвалидов - и они выиграли ЧМ

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