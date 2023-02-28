https://uz.sputniknews.ru/20230228/litsa-s-ogranichennymi-vozmojnostyami-poluchat-dopolnitelnye-lgoty-32546014.html
Лица с ограниченными возможностями получат дополнительные льготы
Лица с ограниченными возможностями получат дополнительные льготы
Граждане с инвалидностью смогут пользоваться госуслугами вне очереди, а также получать бесплатную юридическую помощь. 28.02.2023, Sputnik Узбекистан
2023-02-28T09:07+0500
2023-02-28T09:07+0500
2023-02-28T09:07+0500
общество
законодательство
узбекистан
льготы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/107/90/1079060_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_4f9373ead3dad7a92828d13649d10cbd.jpg
ТАШКЕНТ, 28 фев – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев определил дополнительные меры по совершенствованию системы поддержки лиц с инвалидностью. Согласно документу, люди с инвалидностью:Стратегия развития Нового Узбекистана на 2022–2026 годы ставит цель – довести до 60% уровень обеспечения нуждающихся современными протезами и средствами реабилитации.С 1 сентября 2023 года для получения протезов и средств реабилитации больше не нужно будет предоставлять медицинское заключение. Медучреждения будут вносить заключение в электронную информационную систему "Медико-социальная экспертиза", интегрированную с электронной платформой "Социальная услуга". И эта система автоматически формирует электронный сертификат на получение протезов.Прозрачная система электронной очереди также позволяет отдавать приоритет наиболее уязвимым лицам, включенным в "Единый реестр социальной защиты".Кроме того с 1 мая 2023 года для ухода за ребенком с инвалидностью, находящимся на лечении в медицинском учреждении, его отец или мать (лица их заменяющие) либо другой член семьи могут находиться с ним в больнице. В частности:В информационной системе "Юридическая помощь" создается раздел обращений лиц с инвалидностью, доступный для пользования адвокатскими формированиями и адвокатами. Это дает возможность людям с ограниченными возможностями получать добровольную бесплатную юридическую помощь (pro bono).Начиная со следующего приема в вузы материалы о порядке приема и тестовых испытаниях абитуриентам должны предоставляться в форматах, доступных для лиц с инвалидностью (с сурдопереводом или субтитрами).Читайте также: Реальная история: афганец создал футбольный клуб для инвалидов - и они выиграли ЧМ
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/107/90/1079060_188:0:1313:844_1920x0_80_0_0_9c3eb5d344c44fc8353e75dd6c30866b.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
законодательство, узбекистан, льготы
законодательство, узбекистан, льготы
Лица с ограниченными возможностями получат дополнительные льготы
Граждане с инвалидностью смогут пользоваться госуслугами вне очереди, а также получать бесплатную юридическую помощь.
ТАШКЕНТ, 28 фев – Sputnik
. Президент Шавкат Мирзиёев определил дополнительные меры
по совершенствованию системы поддержки лиц с инвалидностью. Согласно документу, люди с инвалидностью:
будут получать современные протезно-ортопедические изделия;
будут пользоваться государственными услугами вне очереди (льгота распространяется на людей с инвалидностью I и II групп, детей с инвалидностью, а также граждан, заботящихся о таких детях);
получать юридическую помощь
проходить реабилитацию в модернизированных учреждениях.
Стратегия развития Нового Узбекистана на 2022–2026 годы ставит цель – довести до 60% уровень обеспечения нуждающихся современными протезами и средствами реабилитации.
С 1 сентября 2023 года для получения протезов и средств реабилитации больше не нужно будет предоставлять медицинское заключение. Медучреждения будут вносить заключение в электронную информационную систему "Медико-социальная экспертиза", интегрированную с электронной платформой "Социальная услуга". И эта система автоматически формирует электронный сертификат на получение протезов.
Прозрачная система электронной очереди также позволяет отдавать приоритет наиболее уязвимым лицам, включенным в "Единый реестр социальной защиты".
Кроме того с 1 мая 2023 года для ухода за ребенком с инвалидностью, находящимся на лечении в медицинском учреждении, его отец или мать (лица их заменяющие) либо другой член семьи могут находиться с ним в больнице. В частности:
лицу, осуществляющему уход за ребенком с инвалидностью в больницах, выдают листок нетрудоспособности;
родителям получают бесплатное питание в период лечения детей с инвалидностью в государственных больницах.
В информационной системе "Юридическая помощь" создается раздел обращений лиц с инвалидностью, доступный для пользования адвокатскими формированиями и адвокатами. Это дает возможность людям с ограниченными возможностями получать добровольную бесплатную юридическую помощь (pro bono).
Начиная со следующего приема в вузы материалы о порядке приема и тестовых испытаниях абитуриентам должны предоставляться в форматах, доступных для лиц с инвалидностью (с сурдопереводом или субтитрами).