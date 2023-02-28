https://uz.sputniknews.ru/20230228/lukashenko-predlojil-obedinit-promyshlennye-potentsialy-minska-moskvy-i-pekina-32546431.html

Лукашенко предложил объединить промышленные потенциалы Минска, Москвы и Пекина

Лукашенко предложил объединить промышленные потенциалы Минска, Москвы и Пекина

По словам президента Беларуси, через его страну Китай может поставлять продукцию в Европу, Африку и другие регионы.

2023-02-28T11:07+0500

2023-02-28T11:07+0500

2023-02-28T11:07+0500

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ТАШКЕНТ, 28 фев – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что есть целесообразность Минску, Москве и Пекину объединитьсвои промышленные потенциалы, сообщает РИА Новости.Лукашенко подчеркнул, что через Беларусь Китай может поставлять продукцию в Европу, Африку и другие регионы. При этом Лукашенко напомнил, что две страны реализуют крупный проект по развитию индустриального парка "Великий камень" недалеко от Минска. Президент заявил, что результаты работы этого парка уже хорошие, "у него действительно великое будущее". В парке уже работают свыше 100 высокотехнологичных предприятий различных сфер, которые производят востребованную для Европы и всего мира продукцию, призвал китайский бизнес активнее приходить с инвестициями и технологиями в индустриальный парк и напомнил о предоставляемых там налоговых льготах.Читайте также: ЕАЭС и Узбекистан: перспективы взаимовыгодного партнерства

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