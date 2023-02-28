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Лукашенко предложил объединить промышленные потенциалы Минска, Москвы и Пекина
Лукашенко предложил объединить промышленные потенциалы Минска, Москвы и Пекина
По словам президента Беларуси, через его страну Китай может поставлять продукцию в Европу, Африку и другие регионы.
2023-02-28T11:07+0500
2023-02-28T11:07+0500
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ТАШКЕНТ, 28 фев – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что есть целесообразность Минску, Москве и Пекину объединитьсвои промышленные потенциалы, сообщает РИА Новости.Лукашенко подчеркнул, что через Беларусь Китай может поставлять продукцию в Европу, Африку и другие регионы. При этом Лукашенко напомнил, что две страны реализуют крупный проект по развитию индустриального парка "Великий камень" недалеко от Минска. Президент заявил, что результаты работы этого парка уже хорошие, "у него действительно великое будущее". В парке уже работают свыше 100 высокотехнологичных предприятий различных сфер, которые производят востребованную для Европы и всего мира продукцию, призвал китайский бизнес активнее приходить с инвестициями и технологиями в индустриальный парк и напомнил о предоставляемых там налоговых льготах.Читайте также: ЕАЭС и Узбекистан: перспективы взаимовыгодного партнерства
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беларусь, россия, китай, промышленность
беларусь, россия, китай, промышленность

Лукашенко предложил объединить промышленные потенциалы Минска, Москвы и Пекина

11:07 28.02.2023
© Пресс-служба президента БеларусиПрезидент Беларуси Александр Лукашенко
Президент Беларуси Александр Лукашенко - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.02.2023
© Пресс-служба президента Беларуси
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По словам президента Беларуси, через его страну Китай может поставлять продукцию в Европу, Африку и другие регионы.
ТАШКЕНТ, 28 фев – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что есть целесообразность Минску, Москве и Пекину объединитьсвои промышленные потенциалы, сообщает РИА Новости.
"Мы серьезно ведем с вами диалог по промышленной политике (с Китаем – ред.). Недавно мы с Россией определили, что у Беларуси и России (будет) единая промышленная политика. Почему бы не подключиться Китаю? Давайте начнем с Беларуси, а потом объединимся втроем – Россия, Беларусь и Китай. Большое поле для деятельности", - заявил Лукашенко в интервью китайским СМИ, телеверсию которого в понедельник показал белорусский телеканал "Беларусь 1".
Лукашенко подчеркнул, что через Беларусь Китай может поставлять продукцию в Европу, Африку и другие регионы.
"Плацдарм хороший, выгодный. Приходите и работайте. Будет польза и вам, и нам", - констатировал он.
При этом Лукашенко напомнил, что две страны реализуют крупный проект по развитию индустриального парка "Великий камень" недалеко от Минска. Президент заявил, что результаты работы этого парка уже хорошие, "у него действительно великое будущее".

"До цели нам еще идти и идти. Но идем в нужном направлении – и идем правильно. Так, как мы спланировали. Потому что возможности этого индустриального парка "Великий камень" колоссальные", - сказал он.

В парке уже работают свыше 100 высокотехнологичных предприятий различных сфер, которые производят востребованную для Европы и всего мира продукцию, призвал китайский бизнес активнее приходить с инвестициями и технологиями в индустриальный парк и напомнил о предоставляемых там налоговых льготах.
Читайте также: ЕАЭС и Узбекистан: перспективы взаимовыгодного партнерства
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