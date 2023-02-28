https://uz.sputniknews.ru/20230228/putin-predupredil-ob-ugroze-suschestvovaniyu-russkogo-naroda-32546211.html

Путин предупредил об угрозе существованию русского народа

Путин предупредил об угрозе существованию русского народа

Владимира Путина никак нельзя назвать алармистом и паникером — поэтому так важно то, что он сказал в интервью телеканалу "Россия 1".

2023-02-28T10:11+0500

2023-02-28T10:11+0500

2023-02-28T10:11+0500

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Президент отвечал на вопрос о том, что же мы должны сделать, чтобы поладить с Западом, если даже современная Россия, современное руководство оказались для них врагами:Если мы пойдем по этому пути, я думаю, что судьбы очень многих народов России, и прежде всего русского, могут кардинально поменяться. Я не знаю даже, сможет ли сохраниться такой этнос, как русский народ, в том виде, в котором есть сегодня. Ну будут московиты какие-нибудь, уральцы и так далее… Это же все в планах было, эти планы — они изложены на бумаге. Просто мы в условиях выстраивания отношений старались об этом из как бы соображений партнерских не говорить. Но это же все есть, это все написано на бумажке. Ну а теперь, когда их попытки переделать после развала Советского Союза мир исключительно под себя довели вот до такой ситуации, ну, конечно, мы вынуждены на это реагировать".Понятно, что на том же Западе — да и среди наших западников — эти слова вызовут только одну реакцию: кремлевский тиран выдает свои фантазии за реальность, чтобы запугать русский народ и сплотить его вокруг себя для борьбы с США, потому что западные идеалы демократии и свободы угрожают путинскому режиму, а на самом деле Запад не враг ни России, ни русскому народу. Все это мы слышали уже не раз — и все это удивительно напоминает и немецкие листовки 1941-го, и западные уверения начала 90-х. Так что Путину нет нужды нагнетать и придумывать — историческая память народа способна различать правду и ложь, реальные угрозы от вымышленных.И дело даже не в том, что на Западе в последний год проходят всевозможные "форумы свободных народов пост-России" (как в прошлом месяце в Европарламенте), на которых обсуждается "постколониальное будущее Русской империи", — мало ли что организуют безумные эмигранты-русофобы и что готовы сейчас поддерживать атлантисты. Это все элементы геополитической борьбы и информационной войны — тут все идет в дело.И неважно, что на Западе даже многие из противников России боятся нашего распада — предупреждая, что его последствия могут быть опаснее существования нашего государства. Да, среди атлантистов нередки рассуждения в стиле Генри Киссинджера — об опасности бесконтрольности российского ядерного оружия — или бывшего консультанта Рейгана Эдварда Люттвака, написавшего на днях:Оценка англосаксами России с точки зрения их противостояния с Китаем вообще похожа на рассуждения о перспективах давно упущенных возможностей — они все еще не хотят верить в стратегический характер российско-китайского сближения, надеясь в будущем каким-то фантастическим образом вбить клин между Москвой и Пекином. Нет сомнений в том, что, когда атлантисты все-таки вынуждены будут признать реальность, то есть стратегическую сплоченность России и Китая, предостережения об опасностях распада России уступят место надеждам на его скорейшее осуществление.Для чего ПВО Сухопутных войск переподчинили командованию ВКС РоссииОднако это все западные виды на будущее — но когда Путин говорит о планах расчленения сначала СССР, а теперь и России, он имеет в виду не просто мечты о разделе побежденной России, а то, что происходит сейчас.Планы сепаратистов об отделении от России различных наций и народностей — от адыгов до якутов — могут осуществиться только при одном условии. При разделении самого русского народа — потому что пока он един, никакие центробежные тенденции не смогут возобладать. Точнее, могут, но только на время, как показывает опыт Гражданской войны столетней давности или попытки отделения Чечни в 90-е. Но когда сам русский народ разделяется, тогда и происходит то, что случилось в 1991-м, — распад его государства. Потом, очнувшись и собравшись с силами, русские "всегда возвращаются за своим", но каждый раз за собирание утраченного приходится платить большую цену.Именно поэтому единственным надежным способом положить конец этому "вечному возвращению" русских, этому циклу распада и собирания России, для Запада является раздробление самого русского народа. Вернуть его на тысячелетие назад, в эпоху раздробленности и междоусобицы русских земель, из которых потом сложилась великая империя (еще даже не называвшаяся ей), но не просто вернуть, а включить потом часть этих земель в свое геополитическое пространство. Потому что иначе предоставленные сами себе, разрозненные русские земли снова соберутся вместе — и нельзя оставлять им такого шанса.Но ведь Запад не способен переварить русские земли — как ему справиться с чужим, непонятным народом? Это большое заблуждение широко распространено, и как раз сейчас мы платим за него огромную цену.Потому что после распада СССР российские власти считали, что Украина никуда не денется, все равно это часть единого целого, пусть и получившая государственную независимость. Сколько бы Запад ни обхаживал Киев, связи Украины и России слишком сильны — и ничто не сможет их перебить и разорвать.Однако в итоге за два с небольшим десятилетия Запад сумел по полной использовать антинациональный характер постсоветской украинской элиты. И подготовил все для настоящего отрыва Украины от России и перевода ее в западное политическое, экономическое и военное пространство. Россия не могла смириться с этим, и в 2014 году началась активная фаза борьбы за Украину. Но не просто за Украину — по сути, мы имеем дело как раз с тем планом, о котором говорит Путин: попытках разделить русский народ и по частям включить его в западный мир.Ведь что такое Украина? Это и есть историческая Россия, ее население — это такие же русские, не только те, кто считает себя русскими, но и те, кто называется украинцами (то есть малороссами, одной из трех составных частей русского народа). Согласие России на передачу Украины Западу и стало бы началом реализации плана по "раскассированию" русского народа, то есть началом нашего самоотречения от самих себя, началом ликвидации русских как единого целого. Естественно, что пойти на это Россия, а не только Путин, не могла. Потому что, отказавшись от западнорусских земель и позволив переделать часть своего народа в антирусских манкуртов, русские запустили бы механизм самоликвидации — и появление уральцев, сибиряков, москвичей и казаков из безумных камланий стало бы реальным сценарием. Не в ближайшие годы, но в истории: счет идет на поколения, на десятилетия вперед.Поэтому Владимир Путин никого не пугает и ничего не преувеличивает — он просто описывает ту альтернативу, которая ждет нас в случае отказа от собственной субъектности, от самих себя. Он осознает свою ответственность за русский народ, за его будущее, которого не будет без единства и народа, и его государства. Без народного единства — во всех смыслах этого ключевого для нас понятия.Читайте также: "Пусть едят репу". Судьба Европы зависит от современных Марий-Антуанетт

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владимир путин, россия, интервью, запад