https://uz.sputniknews.ru/20230228/ssha-planiruyut-ximicheskuyu-evtanaziyu-ukrainy-32563853.html

США планируют химическую эвтаназию Украины

США планируют химическую эвтаназию Украины

СВО подталкивает США к применению химического оружия.

2023-02-28T20:32+0500

2023-02-28T20:32+0500

2023-02-28T20:32+0500

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химическое оружие

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Вашингтон утратил ощущение реальности, в которой химическая агрессия "гегемона" против России безусловно и сурово наказуема. В Минобороны РФ сегодня напомнили Пентагону и НАТО о гарантированном возмездии – по совокупности "заслуг".Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов 28 февраля сообщил о поставке на Украину нескольких вагонов отравляющих веществ, включая химическое оружие "Би-Зет" производства США, а также крупной партии средств индивидуальной защиты. Цель Вашингтона – под прикрытием марионеточной украинской армии применить оружие массового поражения (ОМП) в зоне спецоперации, и переложить ответственность за это преступление на Россию.Бывший посол США в Москве Джон Салливан 22 февраля многозначительно заявил: "Российские войска в зоне специальной военной операции планируют использовать химическое оружие".Между тем, "Би-Зет" является табельным отравляющим веществом армии США, которое широко применялось в годы Вьетнамской войны. Вызывает острый психоз, потерю ориентации, галлюцинации, нарушения памяти. Вашингтон заявил о полном уничтожении запасов "Би-Зет" в 1990 году, однако сохранил возможность синтеза на базе фармацевтического производства – в объеме до десятков тонн в год.В соответствии с Конвенцией ООН о запрещении химического оружия и о его уничтожении, США обязались полностью ликвидировать свои запасы до 30 сентября 2023 года. Украинский ТВД – не лучший выбор для утилизации американского ОМП. Европа находится на пороге военной катастрофы невиданного ранее масштаба (даже Гитлер не решился применить химическое оружие).Для организации "химического" контрнаступления ВСУ американцы также поставили киевскому режиму более 55 тысяч комплектов индивидуальной защиты и огромное количество антидотов от иприта, люизита и производных синильной кислоты (750 тыс. флаконов), фосфорорганических отравляющих веществ типа зарин и зоман (600 тысяч ампул), противосудорожные препараты (3 млн таблеток).Создается впечатление, что Вашингтон цинично готовит Украину к химической эвтаназии. Пренебрегая тяжелыми последствиями применения оружия массового поражения в зоне спецоперации – для европейских союзников и для населения США."Пусть едят репу". Судьба Европы зависит от современных Марий-АнтуанеттАмериканская рулетка для ВСУ и НАТОМинистерству обороны РФ известно, что 10 февраля 2023 года на временно оккупированную ВСУ территорию Донбасса прибыл железнодорожный состав с химическими веществами, в сопровождении иностранных специалистов. На территории Краматорского металлургического завода, под контролем сотрудников СБУ и представителей командования ВСУ выгрузили 16 герметичных металлических ящиков, восемь из которых имели знак химической опасности, надпись "Би-Зет".Там же, в Краматорске 19 февраля разгрузили 11 вагонов натовских шрапнельных боеприпасов со специальной маркировкой. По информации Минобороны РФ, ранее в интересах сухопутных войск США шрапнельные выстрелы "модернизировали", то есть снарядили готовыми поражающими элементами с токсичными жидкими "рецептурами".Одновременная поставка ВСУ американского химического оружия и средств защиты от него свидетельствуют об активной подготовке к применению в Донбассе боевого психотропного отравляющего вещества "Би-Зет". Применение его запрещено статьей 1 КЗХО, и все же Пентагон легализовал использование целого ряда химических веществ в качестве средств ведения войны, с использованием широкого спектра штатных боеприпасов. США для достижения своекорыстных военно-политических целей в разных странах неоднократно использовали провокации с химическим оружием "под чужим флагом".Мы не забыли представителей "Белых касок", которые в обычных марлевых повязках отбирали пробы в месте предполагаемого применения зарина в САР, что стало предлогом для нанесения ракетного удара США по сирийской авиабазе Шайрат в 2017 году. Аналогичная провокация с якобы отравленными хлором детьми в сирийском городе Дума стали причиной уничтожения научно-исследовательского центра в Барзе и Джамрае в 2018 году.Помним о пробирке со "стиральным порошком" госсекретаря США Колина Пауэлла, которая в 2003-м послужила поводом для вторжения Пентагона и НАТО в Ирак, и в итоге привела к гибели более 500 тысяч иракских граждан. Никто не понес ответственности за эти преступления.Подобные эксперименты на российской территории – крайне опасны для Вашингтона и всего населения Северной Америки. Вероятное применение ОМП "отрикошетит" и европейским союзникам США. Американцы надеются, что в условиях боевых действий международное сообщество не сможет провести эффективное расследование, реальные организаторы и исполнители окажутся в тени, а вина будет возложена на Россию.Министерство обороны РФ сегодня официально предупредило западных хозяев марионеточной украинской армии о неизбежном возмездии за применение химического оружия в зоне СВО: "Истинные виновники будут нами установлены и наказаны". Без всяких там красных линий.Безрассудно рассчитывать на безнаказанное применение в Донбассе ОМП американского производства. Аналитические возможности развернутых в зоне СВО химических лабораторий Минобороны РФ позволяют достоверно определить тип примененного химиката и страну-производителя. Подвижные комплексы контроля РХБ-обстановки своевременно выявляют химические угрозы для оперативного реагирования.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.Читайте также:Американцы не справились с русским вопросомРоссия перехитрила западные нефтяные санкции

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