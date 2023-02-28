https://uz.sputniknews.ru/20230228/rossiya-perexitrila-zapadnye-neftyanye-sanktsii-32554447.html
Россия перехитрила западные нефтяные санкции
Россия перехитрила западные нефтяные санкции
Чтобы зарядиться позитивом, можно почитать публикации западных СМИ.
2023-02-28T14:22+0500
2023-02-28T14:22+0500
2023-02-28T14:26+0500
колумнисты
россия
запад
нефть
санкции
мнение эксперта
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https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0c/10/30788573_0:191:2965:1858_1920x0_80_0_0_ed503f2144bd7a40846c28726d67bff9.jpg
Например, The Wall Street Journal на днях от души плеснула бензина в костер русофобской "зрады". По данным издания, после введения Евросоюзом радикальных ограничительных мер на импорт российской сырой нефти и продуктов ее переработки российская экономика не просто не рухнула, а вполне себе здравствует и процветает, пишет колумнист РИА Новости.По мнению специалистов международной аналитической компании Kpler, которая охватывает своим пристальным вниманием более 20 мировых рынков различного профиля, российские нефтяники спокойно пережили односторонний развод с Европой и оперативно переключились на новых клиентов, а именно на страны Северной Африки.Напомним, что в декабре прошлого года ЕС под давлением США ввел запрет на покупку российской сырой нефти, а в текущем феврале вместе с установлением потолка цен был также запрещен импорт и нефтепродуктов российского происхождения. Политики из антироссийского клуба упоенно рассказывали, что экономике России нанесен непоправимый удар, но реальность внесла свои кислые коррективы.Как сообщает другое аналитическое агентство Bruegel, в 2021 году (последние опубликованные данные) в нашей стране было добыто 540 миллионов тонн сырой нефти, что составило 13 процентов от общемирового производства. Двести шестьдесят миллионов тонн сырой нефти ушли на экспорт — и это также 13 процентов мирового рынка. Двести восемьдесят миллионов тонн были переработаны внутри страны, из них 130 миллионов в виде бензина, мазута и масел были проданы за рубеж (11 процентов рынка), а оставшиеся 150 миллионов пошли на покрытие внутренних нужд нашего государства.Британия рвется в бой против РоссииВ старой экспортной схеме Евросоюз отбирал около 60 процентов поставок российской нефти и нефтепродуктов. Подсчитать общий объем, зная цифры выше, проще простого. Если углубиться в детали, то танкерами в порты ЕС в среднем ежемесячно доставлялось 6,3 миллиона, а по нефтепроводам — 3,2 миллиона тонн. Вторым главным покупателем выступал Китай, чьи показатели импорта составляли 4,1 и 2,5 миллиона тонн соответственно. После введения потолка цен, запрета на импорт и страхование морских судов западные (и не только) аналитики сходились во мнении, что российским продавцам ничего не останется, как "сливать" нефть с огромной скидкой в Китай, Индию и прочие страны Азии.Реальность и русская торговая смекалка удивили буквально всех.Известно, например, что Марокко за весь 2021 год импортировало 600 тысяч баррелей российской нефти, при этом только за январь 2023-го этот показатель достиг двух миллионов. Та же Kpler уверена, что по итогам февраля марокканцы купят еще 1,2 миллиона бочек. Анализ рынка свидетельствует об аналогичных тенденциях в Алжире и Египте. Тунис, обладающий развитой химической промышленностью, выпускающей на основе нефти различные виды полиэтилена, пластиков и пластмасс, в январе закупил 2,8 миллиона, а в феврале еще 3,1 миллиона баррелей нефти российского происхождения.Перцу за шиворот западной похоронной команде насыпала обычная география.Внезапно обнаружилось, что у России есть не только собственный (пусть и небольшой) танкерный флот, но еще и нефтеналивные суда дружественных стран, которым из портов Балтики до причалов Северной Африки идти значительно ближе, чем до Китая и Сингапура. То есть надежды на то, что безальтернативные продажи в Азию значительно удлинят логистическое плечо и сделают его еще более убыточным, утонули к вящему разочарованию зарубежной общественности, вот уж год безуспешно ждущей коллапса России.В общую картину нужно обязательно добавить широкий мазок от американского Bloomberg. Там сообщают, что борьба с российской нефтью проиграна почти по всем фронтам, причем виноваты в этом не только русские, но и давние партнеры, которые ежедневно клянутся Вашингтону в неизбывной преданности. Журналисты издания провели комплексное расследование и пришли к выводу, что на морских и океанских просторах отлажена и на полную катушку работает схема, в рамках которой российскую нефть переливают с одних танкеров на другие, подменяя транспортные документы. Две такие "фабрики" круглосуточно трудятся у берегов Греции и Северной Америки, и благодаря исключительной ловкости рук и жонглированию бумагами российская нефть широким потоком продолжает литься на традиционные рынки.Еще одна проблема — самая страшная и тщательно скрываемая — состоит в том, что Европа, обиженно тыкающая пальчиком во всех нарушителей эмбарго, и сама продолжает импортировать наши нефть, мазут и бензин. Специально для этого в строгом заборе санкций была оставлена лазейка, оговаривающая, что если российскую нефть в любой (даже самой мизерной) пропорции смешать с черным золотом из другой страны, то это не будет считаться нарушением. Нефть как бы прошла очистку — и покупать ее теперь не зазорно и совершенно законно.Некоторое время назад ходил политический анекдот: в какой бы союз ни вступила Украина, она его обязательно развалит. Текущий момент показывает, что в нем была лишь доля шутки. Не так давно у ЕС были российские нефть, газ и уголь. Теперь у европейцев есть Украина и бесконечное колесо "зрады".Читайте также:В Кыргызстане хотят построить АЭС — эксперты о выгоде и безопасностиКитай сделал ставку в украинской игре
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россия перехитрила западные нефтяные санкции запал ес сша антироссийские санкции вашингтон брюссель москва киев украина украиснкий кризис мнение эксперта политолога новости новость
россия перехитрила западные нефтяные санкции запал ес сша антироссийские санкции вашингтон брюссель москва киев украина украиснкий кризис мнение эксперта политолога новости новость
Россия перехитрила западные нефтяные санкции
14:22 28.02.2023 (обновлено: 14:26 28.02.2023)
В последние дни, чтобы зарядиться позитивом, достаточно почитать публикации ведущих западных СМИ.
Например, The Wall Street Journal на днях от души плеснула бензина в костер русофобской "зрады". По данным издания, после введения Евросоюзом радикальных ограничительных мер на импорт российской сырой нефти и продуктов ее переработки российская экономика не просто не рухнула, а вполне себе здравствует и процветает, пишет колумнист РИА Новости.
По мнению специалистов международной аналитической компании Kpler, которая охватывает своим пристальным вниманием более 20 мировых рынков различного профиля, российские нефтяники спокойно пережили односторонний развод с Европой и оперативно переключились на новых клиентов, а именно на страны Северной Африки.
Напомним, что в декабре прошлого года ЕС под давлением США ввел запрет на покупку российской сырой нефти, а в текущем феврале вместе с установлением потолка цен был также запрещен импорт и нефтепродуктов российского происхождения. Политики из антироссийского клуба упоенно рассказывали, что экономике России нанесен непоправимый удар, но реальность внесла свои кислые коррективы.
Как сообщает другое аналитическое агентство Bruegel, в 2021 году (последние опубликованные данные) в нашей стране было добыто 540 миллионов тонн сырой нефти, что составило 13 процентов от общемирового производства. Двести шестьдесят миллионов тонн сырой нефти ушли на экспорт — и это также 13 процентов мирового рынка. Двести восемьдесят миллионов тонн были переработаны внутри страны, из них 130 миллионов в виде бензина, мазута и масел были проданы за рубеж (11 процентов рынка), а оставшиеся 150 миллионов пошли на покрытие внутренних нужд нашего государства.
В старой экспортной схеме Евросоюз отбирал около 60 процентов поставок российской нефти и нефтепродуктов. Подсчитать общий объем, зная цифры выше, проще простого. Если углубиться в детали, то танкерами в порты ЕС в среднем ежемесячно доставлялось 6,3 миллиона, а по нефтепроводам — 3,2 миллиона тонн. Вторым главным покупателем выступал Китай, чьи показатели импорта составляли 4,1 и 2,5 миллиона тонн соответственно. После введения потолка цен, запрета на импорт и страхование морских судов западные (и не только) аналитики сходились во мнении, что российским продавцам ничего не останется, как "сливать" нефть с огромной скидкой в Китай, Индию и прочие страны Азии.
Реальность и русская торговая смекалка удивили буквально всех.
Известно, например, что Марокко за весь 2021 год импортировало 600 тысяч баррелей российской нефти, при этом только за январь 2023-го этот показатель достиг двух миллионов. Та же Kpler уверена, что по итогам февраля марокканцы купят еще 1,2 миллиона бочек. Анализ рынка свидетельствует об аналогичных тенденциях в Алжире и Египте. Тунис, обладающий развитой химической промышленностью, выпускающей на основе нефти различные виды полиэтилена, пластиков и пластмасс, в январе закупил 2,8 миллиона, а в феврале еще 3,1 миллиона баррелей нефти российского происхождения.
Перцу за шиворот западной похоронной команде насыпала обычная география.
Внезапно обнаружилось, что у России есть не только собственный (пусть и небольшой) танкерный флот, но еще и нефтеналивные суда дружественных стран, которым из портов Балтики до причалов Северной Африки идти значительно ближе, чем до Китая и Сингапура. То есть надежды на то, что безальтернативные продажи в Азию значительно удлинят логистическое плечо и сделают его еще более убыточным, утонули к вящему разочарованию зарубежной общественности, вот уж год безуспешно ждущей коллапса России.
В общую картину нужно обязательно добавить широкий мазок от американского Bloomberg. Там сообщают, что борьба с российской нефтью проиграна почти по всем фронтам, причем виноваты в этом не только русские, но и давние партнеры, которые ежедневно клянутся Вашингтону в неизбывной преданности. Журналисты издания провели комплексное расследование и пришли к выводу, что на морских и океанских просторах отлажена и на полную катушку работает схема, в рамках которой российскую нефть переливают с одних танкеров на другие, подменяя транспортные документы. Две такие "фабрики" круглосуточно трудятся у берегов Греции и Северной Америки, и благодаря исключительной ловкости рук и жонглированию бумагами российская нефть широким потоком продолжает литься на традиционные рынки.
Еще одна проблема — самая страшная и тщательно скрываемая — состоит в том, что Европа, обиженно тыкающая пальчиком во всех нарушителей эмбарго, и сама продолжает импортировать наши нефть, мазут и бензин. Специально для этого в строгом заборе санкций была оставлена лазейка, оговаривающая, что если российскую нефть в любой (даже самой мизерной) пропорции смешать с черным золотом из другой страны, то это не будет считаться нарушением. Нефть как бы прошла очистку — и покупать ее теперь не зазорно и совершенно законно.
Некоторое время назад ходил политический анекдот: в какой бы союз ни вступила Украина, она его обязательно развалит. Текущий момент показывает, что в нем была лишь доля шутки. Не так давно у ЕС были российские нефть, газ и уголь. Теперь у европейцев есть Украина и бесконечное колесо "зрады".