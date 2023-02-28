https://uz.sputniknews.ru/20230228/tekstilschiki-iz-uzbekistana-prinimayut-uchastie-v-yarmarke-v-moskve-32545500.html
Текстильщики из Узбекистана принимают участие в ярмарке в Москве
Текстильщики из Узбекистана принимают участие в ярмарке в Москве
Традиционная федеральная оптовая ярмарка "Текстильпром" пройдет на ВДНХ с 28 февраля по 3 марта.
2023-02-28T08:05+0500
2023-02-28T08:05+0500
2023-02-28T08:05+0500
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ТАШКЕНТ, 28 фев – Sputnik. Узбекистанские предприятия принимают участие в 59-й Федеральной оптовой ярмарке "Текстильлегпром". Мероприятие проходит с 28 февраля по 2 марта на ВДНХ в Москве.Свою продукцию на экспозиции представили компании из России, Узбекистана, Беларуси, Китая, Бразилии, ОАЭ, Таджикистана, Туркменистана, Турции и Франции, сообщает пресс-служба ВДНХ.Здесь можно увидеть новейшее оборудование для текстильной и легкой промышленности, сырье, натуральные и химические волокна, пряжу и красители.Посетителям ярмарки также предлагают широкий выбор тканей, фурнитуры, товаров для рукоделия, одежды и других товаров.В рамках ярмарки пройдут также научно-практические конференции, круглые столы и мастер-классы.Читайте также: ЕАЭС и Узбекистан: перспективы взаимовыгодного партнерства
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текстиль выставка текстильлегпром вднх москва узбекистан производители
текстиль выставка текстильлегпром вднх москва узбекистан производители
Текстильщики из Узбекистана принимают участие в ярмарке в Москве
Традиционная федеральная оптовая ярмарка "Текстильпром" пройдет на ВДНХ с 28 февраля по 3 марта.
ТАШКЕНТ, 28 фев – Sputnik. Узбекистанские предприятия принимают участие в 59-й Федеральной оптовой ярмарке "Текстильлегпром". Мероприятие проходит с 28 февраля по 2 марта на ВДНХ в Москве.
Свою продукцию на экспозиции представили компании из России, Узбекистана, Беларуси, Китая, Бразилии, ОАЭ, Таджикистана, Туркменистана, Турции и Франции, сообщает пресс-служба ВДНХ.
Здесь можно увидеть новейшее оборудование для текстильной и легкой промышленности, сырье, натуральные и химические волокна, пряжу и красители.
Посетителям ярмарки также предлагают широкий выбор тканей, фурнитуры, товаров для рукоделия, одежды и других товаров.
В рамках ярмарки пройдут также научно-практические конференции, круглые столы и мастер-классы.