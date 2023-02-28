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Мирзиёев рассказал об основных задачах для развития экономики
Мирзиёев рассказал об основных задачах для развития экономики
Президент провел совещание по инвестициям и развитию промышленности.
2023-02-28T10:33+0500
2023-02-28T10:33+0500
2023-02-28T13:25+0500
общество
узбекистан
инвестиции
промышленность
шавкат мирзиёев
экономика
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ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. Вчера на совещании президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поставил задачи по развитию экономики страны на ближайшие годы. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.В следующие пять лет власти республики планируют увеличить промышленность в 1,5 раза и довести экспорт до $30 млрд. Для этого нужно привлечь $120 млрд инвестиций, из которых $70 млрд – это иностранные вложения.Данной задачей будет заниматься созданное президентом Министерство инвестиций, промышленности и торговли.Также глава республики поставил следующие задачи:Кроме того, Мирзиёев дал поручение создать проекты по привлечению инвестиций в образование, здравоохранение, питьевое водоснабжение и дорожную инфраструктуру.Читайте также: Текстильщики из Узбекистана принимают участие в ярмарке в Москве
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мирзиёев рассказал об основных задачах для развития экономики экономика узбекистана основные задачи на ближайшее время как развивает развивалась экономика узбекистана шавкат мирзиёев президент узбекистана заявил рассказал промышленность инвестиции новости новость
мирзиёев рассказал об основных задачах для развития экономики экономика узбекистана основные задачи на ближайшее время как развивает развивалась экономика узбекистана шавкат мирзиёев президент узбекистана заявил рассказал промышленность инвестиции новости новость
Мирзиёев рассказал об основных задачах для развития экономики
10:33 28.02.2023 (обновлено: 13:25 28.02.2023)
Президент Узбекистана провел совещание по вопросам привлечения инвестиций и развития промышленности.
ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik.
Вчера на совещании президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поставил задачи по развитию экономики страны на ближайшие годы. Об этом сообщает пресс-служба
главы государства.
"В последние годы в рамках отраслевых программ были привлечены прямые иностранные инвестиции в размере $31 млрд. В результате их освоения за минувшие 5 лет объем промышленного производства увеличился в 1,4 раза, а экспорта – в 1,5 раза",- написано в сообщении пресс-службы.
В следующие пять лет власти республики планируют увеличить промышленность в 1,5 раза и довести экспорт до $30 млрд. Для этого нужно привлечь $120 млрд инвестиций, из которых $70 млрд – это иностранные вложения.
Данной задачей будет заниматься созданное президентом Министерство инвестиций, промышленности и торговли.
Также глава республики поставил следующие задачи:
усилить экономическую дипломатию и роль диппредставительств за рубежом в привлечении инвестиций;
запустить до конца года 304 крупных и 3 тыс. региональных проектов;
снизить себестоимость продукции для повышения ее конкурентоспособности на рынке;
превратить специальные и малые прозоны в "драйверы" регионального развития, а также собрать в них создаваемые производства;
освоить производство новых видов продукции в текстильной, кожевенной, пищевой, электротехнической, фармацевтической промышленностях и ювелирном деле.
выйти с продукцией на новые рынки за счет привлечения мировых брендов.
Кроме того, Мирзиёев дал поручение создать проекты по привлечению инвестиций в образование, здравоохранение, питьевое водоснабжение и дорожную инфраструктуру.