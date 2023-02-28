https://uz.sputniknews.ru/20230228/uzbekistan-investicii-promyshlennost-soveschanie-32549036.html

Мирзиёев рассказал об основных задачах для развития экономики

Мирзиёев рассказал об основных задачах для развития экономики

Президент провел совещание по инвестициям и развитию промышленности.

2023-02-28T10:33+0500

2023-02-28T10:33+0500

2023-02-28T13:25+0500

общество

узбекистан

инвестиции

промышленность

шавкат мирзиёев

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/02/10/32310095_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_cbef42a9a80752e93f81d55e9e12458d.jpg

ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. Вчера на совещании президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поставил задачи по развитию экономики страны на ближайшие годы. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.В следующие пять лет власти республики планируют увеличить промышленность в 1,5 раза и довести экспорт до $30 млрд. Для этого нужно привлечь $120 млрд инвестиций, из которых $70 млрд – это иностранные вложения.Данной задачей будет заниматься созданное президентом Министерство инвестиций, промышленности и торговли.Также глава республики поставил следующие задачи:Кроме того, Мирзиёев дал поручение создать проекты по привлечению инвестиций в образование, здравоохранение, питьевое водоснабжение и дорожную инфраструктуру.Читайте также: Текстильщики из Узбекистана принимают участие в ярмарке в Москве

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

мирзиёев рассказал об основных задачах для развития экономики экономика узбекистана основные задачи на ближайшее время как развивает развивалась экономика узбекистана шавкат мирзиёев президент узбекистана заявил рассказал промышленность инвестиции новости новость