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Нодирбек Абдусатторов стал четвертым в международном рейтинге
Нодирбек Абдусатторов стал четвертым в международном рейтинге
Международная шахматная федерация опубликовала обновленный рейтинг гроссмейстеров на конец февраля.
2023-03-01T11:10+0500
2023-03-01T12:27+0500
спорт
узбекистан
шахматы
нодирбек абдусатторов
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ТАШКЕНТ, 1 мар – Sputnik. Молодой узбекистанский гроссмейстер Нодирбек Абдусатторов занял четвертое место в международном рейтинге отбора на турнир претендентов на 2024 год, сообщает пресс-служба Международной шахматной федерации (ФИДЕ).Возглавил рейтинг американец Уэсли Со с 30,80 балла. На втором месте представитель Нидерландов Аниш Гири с 29,03 балла, на третьем – Левон Аронян с 26,35 балла.Нодирбек Абдусатторов набрал 22,28 балла и занял четвертую строчку рейтинга, обойдя таких именитых шахматистов, как Магнус Карлсен, Гукеш, Ян Непомнящий, Александр Донченко.Еще один узбекистанец, Джавахир Синдоров занял 12 место.Этот рейтинг определяет сильнейших игроков, которые примут участие в чемпионате мира 2024 года.Читайте также: Нодирбек Абдусатторов победил Магнуса Карлсена
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узбекистан шахматы спорт нодирбек абдусатторов международная шахматная федерация рейтинг фиде
узбекистан шахматы спорт нодирбек абдусатторов международная шахматная федерация рейтинг фиде

Нодирбек Абдусатторов стал четвертым в международном рейтинге

11:10 01.03.2023 (обновлено: 12:27 01.03.2023)
© НОК УзбекистанаНодирбек Абдусатторов
Нодирбек Абдусатторов - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.03.2023
© НОК Узбекистана
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Международная шахматная федерация опубликовала обновленный рейтинг отбора на турнир претендентов 2024 года.
ТАШКЕНТ, 1 мар – Sputnik. Молодой узбекистанский гроссмейстер Нодирбек Абдусатторов занял четвертое место в международном рейтинге отбора на турнир претендентов на 2024 год, сообщает пресс-служба Международной шахматной федерации (ФИДЕ).
Возглавил рейтинг американец Уэсли Со с 30,80 балла. На втором месте представитель Нидерландов Аниш Гири с 29,03 балла, на третьем – Левон Аронян с 26,35 балла.
Нодирбек Абдусатторов набрал 22,28 балла и занял четвертую строчку рейтинга, обойдя таких именитых шахматистов, как Магнус Карлсен, Гукеш, Ян Непомнящий, Александр Донченко.
Еще один узбекистанец, Джавахир Синдоров занял 12 место.
Этот рейтинг определяет сильнейших игроков, которые примут участие в чемпионате мира 2024 года.
Читайте также: Нодирбек Абдусатторов победил Магнуса Карлсена
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