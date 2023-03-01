https://uz.sputniknews.ru/20230301/nodirbek-abdusattorov-stal-chetvertym-v-mejdunarodnom-reytinge-32577919.html

Нодирбек Абдусатторов стал четвертым в международном рейтинге

Нодирбек Абдусатторов стал четвертым в международном рейтинге

Международная шахматная федерация опубликовала обновленный рейтинг гроссмейстеров на конец февраля.

2023-03-01T11:10+0500

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спорт

узбекистан

шахматы

нодирбек абдусатторов

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ТАШКЕНТ, 1 мар – Sputnik. Молодой узбекистанский гроссмейстер Нодирбек Абдусатторов занял четвертое место в международном рейтинге отбора на турнир претендентов на 2024 год, сообщает пресс-служба Международной шахматной федерации (ФИДЕ).Возглавил рейтинг американец Уэсли Со с 30,80 балла. На втором месте представитель Нидерландов Аниш Гири с 29,03 балла, на третьем – Левон Аронян с 26,35 балла.Нодирбек Абдусатторов набрал 22,28 балла и занял четвертую строчку рейтинга, обойдя таких именитых шахматистов, как Магнус Карлсен, Гукеш, Ян Непомнящий, Александр Донченко.Еще один узбекистанец, Джавахир Синдоров занял 12 место.Этот рейтинг определяет сильнейших игроков, которые примут участие в чемпионате мира 2024 года.Читайте также: Нодирбек Абдусатторов победил Магнуса Карлсена

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