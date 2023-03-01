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Шавкат Мирзиёев принял делегацию США
Шавкат Мирзиёев принял делегацию США
Президент Узбекистана встретился с делегацией Соединенных Штатов Америки во главе с Государственным секретарем Энтони Блинкеном.
2023-03-01T17:47+0500
2023-03-01T17:47+0500
2023-03-01T17:47+0500
политика
узбекистан
ташкент
шавкат мирзиёев
сша
госсекретарь
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ТАШКЕНТ, 1 мар – Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял делегацию США, сообщает пресс-служба главы государства.По сообщению пресс-службы, стороны обсудили широкий круг вопросов двусторонней повестки в политической, торгово-экономической, инвестиционной, образовательной и культурно-гуманитарной сферах, а также ключевые аспекты регионального взаимодействия.
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узбекистан ташкент президент шавкат мирзиёев делегация сша энтони блинкен делегация принял встреча
узбекистан ташкент президент шавкат мирзиёев делегация сша энтони блинкен делегация принял встреча
Шавкат Мирзиёев принял делегацию США
Президент Узбекистана встретился с делегацией Соединенных Штатов Америки во главе с Государственным секретарем Энтони Блинкеном.
ТАШКЕНТ, 1 мар – Sputnik
. Шавкат Мирзиёев принял делегацию США, сообщает
пресс-служба главы государства.
По сообщению пресс-службы, стороны обсудили широкий круг вопросов двусторонней повестки в политической, торгово-экономической, инвестиционной, образовательной и культурно-гуманитарной сферах, а также ключевые аспекты регионального взаимодействия.