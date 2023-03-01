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https://uz.sputniknews.ru/20230301/shavkat-mirziyoev-prinyal-delegatsiyu-ssha-32588237.html
Шавкат Мирзиёев принял делегацию США
Шавкат Мирзиёев принял делегацию США
Президент Узбекистана встретился с делегацией Соединенных Штатов Америки во главе с Государственным секретарем Энтони Блинкеном.
2023-03-01T17:47+0500
2023-03-01T17:47+0500
политика
узбекистан
ташкент
шавкат мирзиёев
сша
госсекретарь
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ТАШКЕНТ, 1 мар – Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял делегацию США, сообщает пресс-служба главы государства.По сообщению пресс-службы, стороны обсудили широкий круг вопросов двусторонней повестки в политической, торгово-экономической, инвестиционной, образовательной и культурно-гуманитарной сферах, а также ключевые аспекты регионального взаимодействия.
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узбекистан ташкент президент шавкат мирзиёев делегация сша энтони блинкен делегация принял встреча
узбекистан ташкент президент шавкат мирзиёев делегация сша энтони блинкен делегация принял встреча

Шавкат Мирзиёев принял делегацию США

17:47 01.03.2023
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял делегацию Соединенных Штатов Америки во главе с Государственным секретарем Энтони Блинкеном.
Шавкат Мирзиёев принял делегацию Соединенных Штатов Америки во главе с Государственным секретарем Энтони Блинкеном. - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.03.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Президент Узбекистана встретился с делегацией Соединенных Штатов Америки во главе с Государственным секретарем Энтони Блинкеном.
ТАШКЕНТ, 1 мар – Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял делегацию США, сообщает пресс-служба главы государства.
По сообщению пресс-службы, стороны обсудили широкий круг вопросов двусторонней повестки в политической, торгово-экономической, инвестиционной, образовательной и культурно-гуманитарной сферах, а также ключевые аспекты регионального взаимодействия.
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