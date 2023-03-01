https://uz.sputniknews.ru/20230301/shavkat-mirziyoev-prinyal-delegatsiyu-ssha-32588237.html

Шавкат Мирзиёев принял делегацию США

Шавкат Мирзиёев принял делегацию США

Президент Узбекистана встретился с делегацией Соединенных Штатов Америки во главе с Государственным секретарем Энтони Блинкеном.

2023-03-01T17:47+0500

2023-03-01T17:47+0500

2023-03-01T17:47+0500

политика

узбекистан

ташкент

шавкат мирзиёев

сша

госсекретарь

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ТАШКЕНТ, 1 мар – Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял делегацию США, сообщает пресс-служба главы государства.По сообщению пресс-службы, стороны обсудили широкий круг вопросов двусторонней повестки в политической, торгово-экономической, инвестиционной, образовательной и культурно-гуманитарной сферах, а также ключевые аспекты регионального взаимодействия.

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