https://uz.sputniknews.ru/20230301/sinoptiki-rasskazali-o-pogode-v-pervyy-den-vesny---32568777.html

Синоптики рассказали о погоде в первый день весны

Синоптики рассказали о погоде в первый день весны

Узгидромет распространил прогноз погоды на 1 марта.

2023-03-01T08:10+0500

2023-03-01T08:10+0500

2023-03-01T08:10+0500

общество

прогноз погоды

узбекистан

ташкент

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ТАШКЕНТ, 1 мар – Sputnik. Сегодня в Узбекистане ожидается переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер восточный. В горных и предгорных районах остается опасность схода лавин. Об этом сообщает Узгидромет.ТашкентПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 2-4° тепла, днем 16-18° тепла.КаракалпакстанПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с . Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 15-20° тепла.Хорезмская областьПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с . Температура ночью 0-5° тепла, днем 17-22° тепла.Бухарская, Навоийская областиПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с . Температура ночью 2-7° тепла, днем 15-20° тепла.Ташкентская, Джизакская, Самаркандская, Сырдарьинская областиПеременная облачность, без осадков. Местами туман. Ветер восточный 7-12 м/с . Температура ночью 2-7° тепла, днем 15-20° тепла.Кашкадарьинская, Сурхандарьинская областиПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с . Температура ночью 2-7° тепла, днем 17-22° тепла.Андижанская, Наманганская, Ферганская областиПеременная облачность, без осадков. Местами туман. Ветер восточный 5-10 м/с . Температура ночью 0-5° тепла, днем 13-18° тепла.Предгорные и горные районыПеременная облачность, без осадков. Лавинная опасность. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3° мороза-2° тепла, днем 7-12° тепла.

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