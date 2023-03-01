Сквозь время: как проходили встречи президентов Узбекистана и Азербайджана – фото

Президент Узбекистана Ислам Каримов и президент Азербайджана Гейдар Алиев во время встречи глав государств-участников СНГ. 1999 год.
Президент Узбекистана Ислам Каримов и президент Азербайджана Гейдар Алиев во время встречи глав государств-участников СНГ. 1999 год.
Президент Узбекистана Ислам Каримов на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Ташкенте. 2010 год.
Президент Узбекистана Ислам Каримов на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Ташкенте. 2010 год.
Президент Узбекистана Ислам Каримов и президент Азербайджана Ильхам Алиев среди участников неформального саммита Содружества независимых государств (СНГ) в Кремле. 2011 год
Президент Узбекистана Ислам Каримов и президент Азербайджана Ильхам Алиев среди участников неформального саммита Содружества независимых государств (СНГ) в Кремле. 2011 год
Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов во время совместного фотографирования глав делегаций государств – участников Содружества Независимых Государств. 2017 год
Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов во время совместного фотографирования глав делегаций государств – участников Содружества Независимых Государств. 2017 год
Встреча президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и президента Азербайджана Ильхама Алиева в Баку. 2019 год
Встреча президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и президента Азербайджана Ильхама Алиева в Баку. 2019 год
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на полях саммита ШОС в 2022 году.
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на полях саммита ШОС в 2022 году.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, вице-президент Вьетнама Во Тхи Ань Суан, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Азербайджана Ильхам Алиев перед пленарным заседанием VI Саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Астане в октябре 2022 года.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, вице-президент Вьетнама Во Тхи Ань Суан, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Азербайджана Ильхам Алиев перед пленарным заседанием VI Саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Астане в октябре 2022 года.
Шавкат Мирзиёев с супругой Зироат Мирзиёевой на встрече с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и супругой Мехрибан Алиевой на полях саммита Организации тюркских государств в ноябре 2022 года.
Шавкат Мирзиёев с супругой Зироат Мирзиёевой на встрече с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и супругой Мехрибан Алиевой на полях саммита Организации тюркских государств в ноябре 2022 года.