Сквозь время: как проходили встречи президентов Узбекистана и Азербайджана – фото

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Дипломатические отношения двух стран насчитывают уже 28 лет и продолжают активно развиваться. Как за прошедшие годы проходили встречи лидеров двух стран – смотрите в нашей фотоленте.