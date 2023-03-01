Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Фото
https://uz.sputniknews.ru/20230301/skvoz-vremya-kak-proxodili-vstrechi-prezidentov-uzbekistana-i-azerbaydjana--foto--32578463.html
Сквозь время: как проходили встречи президентов Узбекистана и Азербайджана – фото
Сквозь время: как проходили встречи президентов Узбекистана и Азербайджана – фото
Как проходили встречи лидеров двух стран – в нашей фотоленте.
2023-03-01T21:40+0500
2023-03-01T21:40+0500
фото
азербайджан
узбекистан
внешняя политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/0f/28167720_0:52:997:613_1920x0_80_0_0_2406eb4c6b737f10230bbb969caddfd2.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/0f/28167720_56:0:941:664_1920x0_80_0_0_3cf40d957ba0d02611f89c7fab36b460.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото мирзиёев и алиев каримов отношения сотрудничество узбекистан азербайджан политика встречи дипломатические отношения когда установили новости новость мирзиёев в азербайджане
фото мирзиёев и алиев каримов отношения сотрудничество узбекистан азербайджан политика встречи дипломатические отношения когда установили новости новость мирзиёев в азербайджане

Сквозь время: как проходили встречи президентов Узбекистана и Азербайджана – фото

21:40 01.03.2023
Подписаться на
НовостиTelegram
Дипломатические отношения двух стран насчитывают уже 28 лет и продолжают активно развиваться. Как за прошедшие годы проходили встречи лидеров двух стран – смотрите в нашей фотоленте.
© Sputnik / Владимир Родионов

Президент Узбекистана Ислам Каримов и президент Азербайджана Гейдар Алиев во время встречи глав государств-участников СНГ. 1999 год.

Президент Узбекистана Ислам Каримов и президент Азербайджана Гейдар Алиев во время встречи глав государств-участников СНГ. 1999 год. - Sputnik Узбекистан
1/8
© Sputnik / Владимир Родионов

Президент Узбекистана Ислам Каримов и президент Азербайджана Гейдар Алиев во время встречи глав государств-участников СНГ. 1999 год.

© AP Photo / Anvar Ilyasov

Президент Узбекистана Ислам Каримов на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Ташкенте. 2010 год.

Президент Узбекистана Ислам Каримов на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Ташкенте. 2010 год. - Sputnik Узбекистан
2/8
© AP Photo / Anvar Ilyasov

Президент Узбекистана Ислам Каримов на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Ташкенте. 2010 год.

© Sputnik / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк

Президент Узбекистана Ислам Каримов и президент Азербайджана Ильхам Алиев среди участников неформального саммита Содружества независимых государств (СНГ) в Кремле. 2011 год

Президент Узбекистана Ислам Каримов и президент Азербайджана Ильхам Алиев среди участников неформального саммита Содружества независимых государств (СНГ) в Кремле. 2011 год - Sputnik Узбекистан
3/8
© Sputnik / Дмитрий Астахов
/
Перейти в фотобанк

Президент Узбекистана Ислам Каримов и президент Азербайджана Ильхам Алиев среди участников неформального саммита Содружества независимых государств (СНГ) в Кремле. 2011 год

© Sputnik / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанк

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов во время совместного фотографирования глав делегаций государств – участников Содружества Независимых Государств. 2017 год

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов во время совместного фотографирования глав делегаций государств – участников Содружества Независимых Государств. 2017 год - Sputnik Узбекистан
4/8
© Sputnik / Екатерина Штукина
/
Перейти в фотобанк

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов во время совместного фотографирования глав делегаций государств – участников Содружества Независимых Государств. 2017 год

© Пресс-служба президента Узбекистана

Встреча президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и президента Азербайджана Ильхама Алиева в Баку. 2019 год

Встреча президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и президента Азербайджана Ильхама Алиева в Баку. 2019 год - Sputnik Узбекистан
5/8
© Пресс-служба президента Узбекистана

Встреча президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и президента Азербайджана Ильхама Алиева в Баку. 2019 год

© Пресс-служба президента Узбекистана

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на полях саммита ШОС в 2022 году.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на полях саммита ШОС в 2022 году. - Sputnik Узбекистан
6/8
© Пресс-служба президента Узбекистана

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на полях саммита ШОС в 2022 году.

© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, вице-президент Вьетнама Во Тхи Ань Суан, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Азербайджана Ильхам Алиев перед пленарным заседанием VI Саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Астане в октябре 2022 года.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, вице-президент Вьетнама Во Тхи Ань Суан, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Азербайджана Ильхам Алиев перед пленарным заседанием VI Саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Астане в октябре 2022 года. - Sputnik Узбекистан
7/8
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
/
Перейти в фотобанк

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, вице-президент Вьетнама Во Тхи Ань Суан, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Азербайджана Ильхам Алиев перед пленарным заседанием VI Саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Астане в октябре 2022 года.

© Пресс-служба президента Узбекистана

Шавкат Мирзиёев с супругой Зироат Мирзиёевой на встрече с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и супругой Мехрибан Алиевой на полях саммита Организации тюркских государств в ноябре 2022 года.

Шавкат Мирзиёев с супругой Зироат Мирзиёевой на встрече с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и супругой Мехрибан Алиевой на полях саммита Организации тюркских государств в ноябре 2022 года. - Sputnik Узбекистан
8/8
© Пресс-служба президента Узбекистана

Шавкат Мирзиёев с супругой Зироат Мирзиёевой на встрече с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и супругой Мехрибан Алиевой на полях саммита Организации тюркских государств в ноябре 2022 года.

новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0