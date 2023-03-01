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Биография
https://uz.sputniknews.ru/20230301/zulfiya--biografiya-32539756.html
Зульфия — биография
Зульфия — биография
Биография поэтессы — в нашем материале.
2023-03-01T16:23+0500
2023-03-01T16:47+0500
биография
зульфия
узбекистан
поэт
узбекская литература
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Зульфия Исраилова (псевдоним Зульфия) родилась 1 марта 1915 года в махалле Укчи города Ташкента в семье литейщика-кустаря. Родители Зульфии были людьми высокой культуры. Так её мать, знавшая много народных песен и легенд, рассказывала их своим детям. Родители, желавшие видеть своих детей высокообразованными и культурными людьми, воспитали в Зульфие любовь к слову.КарьераПосле окончания средней школы и женского педагогического училища, Зульфия работала в редакциях республиканских газет и журналов, увлеклась поэзией, начала писать стихи.В 1932 году, когда ей было 17 лет, вышел первый поэтический сборник "Страницы жизни", в который вошли стихи о молодежи, дружбе и красоте человеческой души.С 1938 года работала в различных издательствах, стала членом республиканских и межреспубликанских организаций.ТворчествоВ своем художественном творчестве Зульфия воспевала узбекский народ и его многовековые традиции. Отдельное место в ее творчестве занимал образ матери — хранительницы семейного очага.Также Зульфия развивала темы о борьбе за мир и дружбе советского народа. В годы Великой отечественной войны она писала патриотические стихи.Будучи одаренная поэтессой и писательницей, Зульфия создавала произведения в разных жанрах: поэмы, баллады, элегии, стихотворения, рассказы, очерки, пьесы, публицистические статьи и газетные корреспонденции.Наиболее известные стихотворения поэтессы:Личная жизньВ 1935 году в Институте языка и литературы при Академии наук Узбекистана Зульфия познакомилась со своим будущим мужем Хамидом Алимджаном. Они поженились 23 июля 1935 года и вместе прожили 9 лет. У них было двое детей — дочка и сын.Награды и премииПамятьВ 1999 году в Узбекистане учредили Государственную премию имени Зульфии, которую присуждают талантливым девушкам от 14 до 30 лет за успехи в области литературы, искусства, науки, культуры и образования. Мероприятие проходит ежегодно в канун Международного женского дня — 8 марта.В 2008 году в центре Ташкента установили гипсовый памятник поэтессе. В 2014 году памятник заменили на бронзовый. В декабре 2017 года его перенесли на Аллею литераторов.
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зульфия кто это поэтесса поэты узбекистана узбекские поэты узбекская литература знаменитые узбекистанки стихи на узбекском биография зульфии зульфия исраилова кода родилась умерла

Зульфия — биография

16:23 01.03.2023 (обновлено: 16:47 01.03.2023)
© Sputnik / Я. БосинУзбекская поэтесса Зульфия.
Узбекская поэтесса Зульфия. - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.03.2023
© Sputnik / Я. Босин
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Узбекская советская поэтесса. Народная поэтесса Узбекской ССР, Герой Социалистического Труда, лауреат Государственной премии СССР, член КПСС с 1953 года. Биография Зульфии — в нашем материале.
Зульфия Исраилова (псевдоним Зульфия) родилась 1 марта 1915 года в махалле Укчи города Ташкента в семье литейщика-кустаря.

Родители Зульфии были людьми высокой культуры. Так её мать, знавшая много народных песен и легенд, рассказывала их своим детям. Родители, желавшие видеть своих детей высокообразованными и культурными людьми, воспитали в Зульфие любовь к слову.
Карьера
После окончания средней школы и женского педагогического училища, Зульфия работала в редакциях республиканских газет и журналов, увлеклась поэзией, начала писать стихи.

В 1932 году, когда ей было 17 лет, вышел первый поэтический сборник "Страницы жизни", в который вошли стихи о молодежи, дружбе и красоте человеческой души.
С 1938 года работала в различных издательствах, стала членом республиканских и межреспубликанских организаций.
Творчество
В своем художественном творчестве Зульфия воспевала узбекский народ и его многовековые традиции. Отдельное место в ее творчестве занимал образ матери — хранительницы семейного очага.
Также Зульфия развивала темы о борьбе за мир и дружбе советского народа. В годы Великой отечественной войны она писала патриотические стихи.
Будучи одаренная поэтессой и писательницей, Зульфия создавала произведения в разных жанрах: поэмы, баллады, элегии, стихотворения, рассказы, очерки, пьесы, публицистические статьи и газетные корреспонденции.
Наиболее известные стихотворения поэтессы:
"Хулькар",
"Я пою зарю",
"Моя Родина",
"Жди нас",
"Темирой",
"Стихи".
Личная жизнь
В 1935 году в Институте языка и литературы при Академии наук Узбекистана Зульфия познакомилась со своим будущим мужем Хамидом Алимджаном. Они поженились 23 июля 1935 года и вместе прожили 9 лет. У них было двое детей — дочка и сын.
Награды и премии
Народная поэтесса Узбекской ССР (1965),
Герой Социалистического Труда (16.11.1984),
2 ордена Ленина (18.03.1959; 16.11.1984),
3 ордена Трудового Красного Знамени (11.01.1957; 01.03.1965; 09.09.1971),
Орден Дружбы народов (28.02.1975),
Орден "Знак Почёта" (06.12.1951),
2 медали "За трудовое отличие" (25.12.1944; 16.01.1950),
Государственная премия СССР (1976) — за книгу стихов "Строки памяти" (1974) и цикл "Радуга",
Орден "Дустлик" (25.08.1994).
Память
В 1999 году в Узбекистане учредили Государственную премию имени Зульфии, которую присуждают талантливым девушкам от 14 до 30 лет за успехи в области литературы, искусства, науки, культуры и образования. Мероприятие проходит ежегодно в канун Международного женского дня — 8 марта.
В 2008 году в центре Ташкента установили гипсовый памятник поэтессе. В 2014 году памятник заменили на бронзовый. В декабре 2017 года его перенесли на Аллею литераторов.
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