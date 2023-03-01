https://uz.sputniknews.ru/20230301/zulfiya--biografiya-32539756.html

Зульфия — биография

Зульфия — биография

Биография поэтессы — в нашем материале.

2023-03-01T16:23+0500

2023-03-01T16:23+0500

2023-03-01T16:47+0500

биография

зульфия

узбекистан

поэт

узбекская литература

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Зульфия Исраилова (псевдоним Зульфия) родилась 1 марта 1915 года в махалле Укчи города Ташкента в семье литейщика-кустаря. Родители Зульфии были людьми высокой культуры. Так её мать, знавшая много народных песен и легенд, рассказывала их своим детям. Родители, желавшие видеть своих детей высокообразованными и культурными людьми, воспитали в Зульфие любовь к слову.КарьераПосле окончания средней школы и женского педагогического училища, Зульфия работала в редакциях республиканских газет и журналов, увлеклась поэзией, начала писать стихи.В 1932 году, когда ей было 17 лет, вышел первый поэтический сборник "Страницы жизни", в который вошли стихи о молодежи, дружбе и красоте человеческой души.С 1938 года работала в различных издательствах, стала членом республиканских и межреспубликанских организаций.ТворчествоВ своем художественном творчестве Зульфия воспевала узбекский народ и его многовековые традиции. Отдельное место в ее творчестве занимал образ матери — хранительницы семейного очага.Также Зульфия развивала темы о борьбе за мир и дружбе советского народа. В годы Великой отечественной войны она писала патриотические стихи.Будучи одаренная поэтессой и писательницей, Зульфия создавала произведения в разных жанрах: поэмы, баллады, элегии, стихотворения, рассказы, очерки, пьесы, публицистические статьи и газетные корреспонденции.Наиболее известные стихотворения поэтессы:Личная жизньВ 1935 году в Институте языка и литературы при Академии наук Узбекистана Зульфия познакомилась со своим будущим мужем Хамидом Алимджаном. Они поженились 23 июля 1935 года и вместе прожили 9 лет. У них было двое детей — дочка и сын.Награды и премииПамятьВ 1999 году в Узбекистане учредили Государственную премию имени Зульфии, которую присуждают талантливым девушкам от 14 до 30 лет за успехи в области литературы, искусства, науки, культуры и образования. Мероприятие проходит ежегодно в канун Международного женского дня — 8 марта.В 2008 году в центре Ташкента установили гипсовый памятник поэтессе. В 2014 году памятник заменили на бронзовый. В декабре 2017 года его перенесли на Аллею литераторов.

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