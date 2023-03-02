https://uz.sputniknews.ru/20230302/god-zaboty-o-cheloveke-i-kachestvennogo-obrazovaniya-kakie-uluchsheniya-jdut-grajdan-32611661.html
"Год заботы о человеке и качественного образования": какие улучшения ждут граждан
"Год заботы о человеке и качественного образования": какие улучшения ждут граждан
Президент подписал указ о госпрограмме по реализации стратегии развития страны в 2023 году. Какие изменения ждут социальную, медицинскую и образовательную сферы – в обзоре от корреспондента Sputnik.
2023-03-02T18:42+0500
2023-03-02T18:42+0500
2023-03-02T18:42+0500
новый узбекистан: эпоха реформ
узбекистан
стратегия развития
президент
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 2 мар – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев подписал указ "О Государственной программе по реализации стратегии развития Нового Узбекистана на 2022–2026 годы в "Год заботы о человеке и качественного образования".О том, какие самые важные изменения ожидают жителей Узбекистана в разных сферах – в нашем обзоре.Повышение уровня жизниС 1 июля 2023 года во всех системах, госорганах и организациях увеличатся дистанционныеуслуги, уменьшится размер взымаемых платежей, будут требовать меньше документов, сократятся процедуры и сроки рассмотрения.Общее число государственных услуг, предоставляемых через центры госуслуг (ЦГУ), достигнет 300, а через Единый портал интерактивных госуслуг (ЕПИГУ) – 570.С 1 сентября 2023 года все услуги, связанные с выделением субсидий населению и субъектам предпринимательства, поэтапно перейдут на Единую электронную платформу выделения субсидий населению и субъектам предпринимательства.Начиная с 1 января 2024 года продлят срок выплаты пенсии, начисленной пенсионеру, но своевременно не полученной, с 12 до 24 месяцев.С 1 апреля 2023 года будут устанавливать инвалидность на основе межведомственного электронного обмена данными без участия граждан с анатомическими дефектами, имеющих явные признаки инвалидности, а также с заболеваниями и осложнениями с неблагоприятным клиническим прогнозом.Жилищная сфераПоставлена задача увеличить в 1,6 раза и довести до 90 тыс. квадратных метров годовые объемы строительства нового жилья на массивах "Янги Узбекистон" и до 161 тыс. квадратных метров – в других массивах, в том числе частными подрядными организациями.Из Государственного бюджета выделят средства для выдачи ипотечных кредитов 32 тыс. граждан, а также субсидий на покрытие части первоначального взноса и процентных платежей – 11 тыс. граждан.В порядке эксперимента в Ташкентской области запустят программу "Мой первый дом" для граждан, не имеющих жилья.Качество образованияС 1 сентября 2023 года в одном из учреждений общего среднего образования каждого района (города) поэтапно начнут обучать учащихся двум иностранным языкам и одной профессии.В 1–4-х классах школ начнут обучать по учебникам, разработанным на основе передового зарубежного опыта, а в 10–11-х классах – на основе специализированных программ по интересам и способностям учащихся.Начиная с 2023/2024 учебного года во всех областях республики и в городе Ташкенте все ученики начальных классов будут получать бесплатное питание.С 1 апреля 2023 года можно будет открывать детские сады на нежилых этажах многоквартирных домов или в индивидуальных домах после их реконструкции, ремонта и оснащения.Начиная с 2023/2024 учебного года учащиеся по дуальной форме в колледжах и техникумах смогут также получать государственные гранты на обучение.С 1 апреля 2023 года базовая зарплатапедагогов учреждений профессионального образования станет такой же, как у педагогов учреждений общего среднего образования.Медицинские услугиВ 2023 году откроются 30 семейных поликлиник, 110 пунктов семейного врача и до 520 мобильных махаллинских медицинских пунктов.Власти планируют провести профосмотр 12,6 миллиона жителей в возрасте 18–40 лет, скрининговые обследования 6,3 миллиона граждан в возрасте 40 лет и старше, не имеющих хронических заболеваний, по раннему выявлению сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета, 3 миллионов жителей – по выявлению онкологических заболеваний.Поэтапно переведут в электронную форму выдачу листков временной нетрудоспособности и других медицинских справок.Начиная с 1 июля 2023 года в Ташкенте поэтапно начнет действовать механизм государственного медицинского страхования.Организуется общенациональное движение "Правильное питание и здоровый образ жизни".Читайте также: Что изменится для узбекистанцев с 1 марта – подробности
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узбекистан янги узбекистон реформы улучшения социальная сфера медицина скрининг поликлиники обследование образование образовательная программа
узбекистан янги узбекистон реформы улучшения социальная сфера медицина скрининг поликлиники обследование образование образовательная программа
"Год заботы о человеке и качественного образования": какие улучшения ждут граждан
Президент подписал указ о госпрограмме по реализации стратегии развития страны в 2023 году. Какие изменения ждут социальную, медицинскую и образовательную сферы – в обзоре от корреспондента Sputnik.
ТАШКЕНТ, 2 мар – Sputnik.
Президент Шавкат Мирзиёев подписал указ
"О Государственной программе по реализации стратегии развития Нового Узбекистана на 2022–2026 годы в "Год заботы о человеке и качественного образования".
О том, какие самые важные изменения ожидают жителей Узбекистана в разных сферах – в нашем обзоре.
Повышение уровня жизни
С 1 июля 2023 года во всех системах, госорганах и организациях увеличатся дистанционныеуслуги, уменьшится размер взымаемых платежей, будут требовать меньше документов, сократятся процедуры и сроки рассмотрения.
Общее число государственных услуг, предоставляемых через центры госуслуг (ЦГУ), достигнет 300, а через Единый портал интерактивных госуслуг (ЕПИГУ) – 570.
С 1 сентября 2023 года все услуги, связанные с выделением субсидий населению и субъектам предпринимательства, поэтапно перейдут на Единую электронную платформу выделения субсидий населению и субъектам предпринимательства.
Начиная с 1 января 2024 года продлят срок выплаты пенсии, начисленной пенсионеру, но своевременно не полученной, с 12 до 24 месяцев.
С 1 апреля 2023 года будут устанавливать инвалидность на основе межведомственного электронного обмена данными без участия граждан с анатомическими дефектами, имеющих явные признаки инвалидности, а также с заболеваниями и осложнениями с неблагоприятным клиническим прогнозом.
Жилищная сфера
Поставлена задача увеличить в 1,6 раза и довести до 90 тыс. квадратных метров годовые объемы строительства нового жилья на массивах "Янги Узбекистон" и до 161 тыс. квадратных метров – в других массивах, в том числе частными подрядными организациями.
Из Государственного бюджета выделят средства для выдачи ипотечных кредитов 32 тыс. граждан, а также субсидий на покрытие части первоначального взноса и процентных платежей – 11 тыс. граждан.
В порядке эксперимента в Ташкентской области запустят программу "Мой первый дом" для граждан, не имеющих жилья.
Качество образования
С 1 сентября 2023 года в одном из учреждений общего среднего образования каждого района (города) поэтапно начнут обучать учащихся двум иностранным языкам и одной профессии.
В 1–4-х классах школ начнут обучать по учебникам, разработанным на основе передового зарубежного опыта, а в 10–11-х классах – на основе специализированных программ по интересам и способностям учащихся.
Начиная с 2023/2024 учебного года во всех областях республики и в городе Ташкенте все ученики начальных классов будут получать бесплатное питание.
С 1 апреля 2023 года можно будет открывать детские сады на нежилых этажах многоквартирных домов или в индивидуальных домах после их реконструкции, ремонта и оснащения.
Начиная с 2023/2024 учебного года учащиеся по дуальной форме в колледжах и техникумах смогут также получать государственные гранты на обучение.
С 1 апреля 2023 года базовая зарплатапедагогов учреждений профессионального образования станет такой же, как у педагогов учреждений общего среднего образования.
Медицинские услуги
В 2023 году откроются 30 семейных поликлиник, 110 пунктов семейного врача и до 520 мобильных махаллинских медицинских пунктов.
Власти планируют провести профосмотр 12,6 миллиона жителей в возрасте 18–40 лет, скрининговые обследования 6,3 миллиона граждан в возрасте 40 лет и старше, не имеющих хронических заболеваний, по раннему выявлению сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета, 3 миллионов жителей – по выявлению онкологических заболеваний.
Поэтапно переведут в электронную форму выдачу листков временной нетрудоспособности и других медицинских справок.
Начиная с 1 июля 2023 года в Ташкенте поэтапно начнет действовать механизм государственного медицинского страхования.
Организуется общенациональное движение "Правильное питание и здоровый образ жизни".