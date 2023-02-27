https://uz.sputniknews.ru/20230227/chto-izmenitsya-dlya-uzbekistantsev-s-1-marta--podrobnosti--32535110.html

Что изменится для узбекистанцев с 1 марта – подробности

Что изменится для узбекистанцев с 1 марта – подробности

Сервис для оформления ДТП, льготы для надомников – в нашем материале.

2023-02-27T14:23+0500

2023-02-27T14:23+0500

2023-02-27T14:27+0500

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изменения

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ТАШКЕНТ, 27 фев – Sputnik. Какие изменения в законодательстве вступят в силу с 1 марта – в традиционном обзоре от Sputnik.Оформить ДТП онлайнДля водителей автомототранспорта запустят единое мобильное приложение по онлайн-отправке и обработке уведомлений о дорожно-транспортных происшествиях. Их можно будет оформить без сотрудников органов внутренних дел.Запустят новые авианаправления внутри страныВ марте откроют регулярные авиасообщения по таким новым направлениям: Самарканд – Нукус, Самарканд – Муйнак, Самарканд – Термез, Бухара – Термез, Наманган – Термез и Наманган – Нукус.Кроме того, восстановят авиасообщение с аэропортами "Шахрисабз", "Сариосие" и "Зомин".Также в республике начнет работу единая система логистики – расписание полетов объединят с удобными для пассажиров железнодорожными, автобусными и микроавтобусными маршрутами.Открытые уроки учителей можно посмотреть онлайнУроки передовых учителей общих средних образовательных учреждений можно будет посмотреть в онлайн-формате на специальных платформах.Начнут проводить соревнования по этноспортуС 1 марта 2023 года в республике традиционно будут проводить соревнования по этноспорту: республиканский фестиваль Uzbekistan Ethno Games в Ташкенте, а также Международный фестиваль этноспорта в Хиве каждые два года.Банки начнут финансировать установку ВИЭЦентральный банк и коммерческие банки с 1 марта 2023 года внедрят в работу банковский финансовый продукт "зеленая энергия". Его нужно использовать для покупки и установки предпринимателями возобновляемых источников энергии (ВИЭ), внедрения энергосберегающих технологий и повышения энергоэффективности производственных процессов.Акты по нарушениям потребления газа и электричества – в электронной формеЖалобы, связанные с нарушением правил пользования электричеством и природным газом, можно будет подать в электронной форме через платформу E-ma'muriy ish.Стартует прием заявлений о сдаче экзаменов экстерномПрием заявлений от школьников через ЕПИГУ о сдаче экзаменов в порядке экстерната продолжат до 1 мая.Упростят регулирование предпринимательской деятельностиКроме того, отменят две организационно-правовые формы бизнеса. Запретят создавать юрлица в форме унитарного предприятия и общества с дополнительной ответственностью. До 1 января 2025 года юрлица с такими формами нужно преобразовать.Поддержка надомничестваС 1 марта 2023 года по 1 января 2026 года для компаний, которые привлекли на более чем трехмесячный срок свыше 30 надомников, и чей доход от реализации продукции, произведенной путем надомничества, превысил 60% их совокупного дохода:Шелководам выделят субсидииС 1 марта 2023 года по 1 января 2026 года предприятиям по переработке коконов и производству грен тутового шелкопряда выплатят субсидию в размере 120 тысяч сумов. Деньги будут выделять за каждую коробку грен, поставленную лицам, занимающимся выращиванием коконов тутового шелкопряда.Резиденты IT-парка смогут платить меньше налоговДирекция IT-парка снизит размеры ежемесячных отчислений резидентов на 25%. Это касается случаев, когда аудитория пользователей программного обеспечения, национальной соцсети или мессенжера, созданных резидентами, превысит 500 тыс. человек. Если же аудитория превысит 1 млн пользователей, то сумму отчислений уменьшат на 50%.Читайте также:В Таджикистане обсудят спасение АралаЧисло проверок бизнеса сократится

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