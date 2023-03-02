https://uz.sputniknews.ru/20230302/jitel-marxamatskogo-rayona-poluchil-pervyy-dokument-v-19-let-32614928.html

Житель Мархаматского района получил первый документ в 19 лет

Житель Мархаматского района получил первый документ в 19 лет

Власти района помогли подростку оформить свидетельство о рождении.

2023-03-02T20:16+0500

2023-03-02T20:16+0500

2023-03-02T21:06+0500

общество

узбекистан

андижанская область

документы

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ТАШКЕНТ, 2 мар – Sputnik. Житель Мархаматского района Андижанской области получил свой первый документ в 19 лет. Об этом сообщает пресс-служба районного хокимията.Нурмухаммад Тойчиев живет в махалле "Алитепа". Мать мальчика скончалась, воспитывала его тетя, Фаридахан Араббоева. Она не могла получить свидетельство о рождения на ребенка, поскольку не была его законным представителем.При содействии хокимията района и лично хокима Бобирбека Юлдашева удалось оформить необходимы документы и по решению суда по гражданским делам города Асаки органы ЗАГС смогли оформить молодому человеку свидетельство о рождении.Сейчас Нурмухаммад Тойчиев начал собирать документы для получения общегражданского паспорта.Читайте также: Какие реформы изменили жизнь узбекистанцев в уходящем году

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