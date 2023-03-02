https://uz.sputniknews.ru/20230302/jitel-marxamatskogo-rayona-poluchil-pervyy-dokument-v-19-let-32614928.html
Житель Мархаматского района получил первый документ в 19 лет
Житель Мархаматского района получил первый документ в 19 лет
Власти района помогли подростку оформить свидетельство о рождении.
2023-03-02T20:16+0500
2023-03-02T20:16+0500
2023-03-02T21:06+0500
общество
узбекистан
андижанская область
документы
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ТАШКЕНТ, 2 мар – Sputnik. Житель Мархаматского района Андижанской области получил свой первый документ в 19 лет. Об этом сообщает пресс-служба районного хокимията.Нурмухаммад Тойчиев живет в махалле "Алитепа". Мать мальчика скончалась, воспитывала его тетя, Фаридахан Араббоева. Она не могла получить свидетельство о рождения на ребенка, поскольку не была его законным представителем.При содействии хокимията района и лично хокима Бобирбека Юлдашева удалось оформить необходимы документы и по решению суда по гражданским делам города Асаки органы ЗАГС смогли оформить молодому человеку свидетельство о рождении.Сейчас Нурмухаммад Тойчиев начал собирать документы для получения общегражданского паспорта.Читайте также: Какие реформы изменили жизнь узбекистанцев в уходящем году
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узбекистан андижанская область мархаматский район первые документы свидетельство о рождении паспорт
узбекистан андижанская область мархаматский район первые документы свидетельство о рождении паспорт
Житель Мархаматского района получил первый документ в 19 лет
20:16 02.03.2023 (обновлено: 21:06 02.03.2023)
Власти района помогли подростку оформить свидетельство о рождении.
ТАШКЕНТ, 2 мар – Sputnik.
Житель Мархаматского района Андижанской области получил свой первый документ в 19 лет. Об этом сообщает
пресс-служба районного хокимията.
Нурмухаммад Тойчиев живет в махалле "Алитепа". Мать мальчика скончалась, воспитывала его тетя, Фаридахан Араббоева. Она не могла получить свидетельство о рождения на ребенка, поскольку не была его законным представителем.
При содействии хокимията района и лично хокима Бобирбека Юлдашева удалось оформить необходимы документы и по решению суда по гражданским делам города Асаки органы ЗАГС смогли оформить молодому человеку свидетельство о рождении.
Сейчас Нурмухаммад Тойчиев начал собирать документы для получения общегражданского паспорта.