https://uz.sputniknews.ru/20230302/jitelyam-tashkenta-budut-besplatno-vydavat-lekarstva-po-elektronnomu-retseptu-32614345.html
Жителям Ташкента будут бесплатно выдавать лекарства по "электронному рецепту"
Жителям Ташкента будут бесплатно выдавать лекарства по "электронному рецепту"
В качестве эксперимента такую систему медицинского обслуживания уже опробовали в Сырдарьинской области.
2023-03-02T19:31+0500
2023-03-02T19:31+0500
2023-03-02T20:31+0500
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ТАШКЕНТ, 2 мар – Sputnik. В Ташкенте с июля 2023 года начнут внедрять новую систему медицинского обслуживания, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.В частности, малообеспеченным жителям будут бесплатно выдавать лекарственные средства на основании "электронного рецепта".Новую систему начали внедрять в соответствии с решением Президента, подписанного 12 ноября 2020 года.Первоначально в качестве эксперимента эту систему уже опробовали в Сырдарьинской области. Система доказала свою эффективность, поэтому с июля 2023 года этот же механизм начнут внедрять в Ташкенте, а затем постепенно распространят на весь Узбекистан.Для внедрения новой системы компьютерной техникой 72 поликлиники и 40 больниц, эти медицинские учреждения полностью цифровизируют. Специальное обучение пройдут 4,9 тыс. врачей и медсестер, 1,4 тыс. медицинских бригад.В районах многоэтажных домов создадут 170 компактных участковых медицинских центров.Кроме того, в зданиях 579 районных сходов граждан откроются "Школы здоровья", а граждан, активно ведущих здоровый образ жизни, будут поощрять.Читайте также: Республиканский педиатрический центр осваивает новые методы лечения
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ташкент узбекистан медицина здравоохранение обеспечение лекарств
ташкент узбекистан медицина здравоохранение обеспечение лекарств
Жителям Ташкента будут бесплатно выдавать лекарства по "электронному рецепту"
19:31 02.03.2023 (обновлено: 20:31 02.03.2023)
В качестве эксперимента такую систему медицинского обслуживания уже опробовали в Сырдарьинской области.
ТАШКЕНТ, 2 мар – Sputnik.
В Ташкенте с июля 2023 года начнут внедрять новую систему медицинского обслуживания, сообщает
пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.
В частности, малообеспеченным жителям будут бесплатно выдавать лекарственные средства на основании "электронного рецепта".
Новую систему начали внедрять в соответствии с решением Президента, подписанного 12 ноября 2020 года.
Первоначально в качестве эксперимента эту систему уже опробовали в Сырдарьинской области. Система доказала свою эффективность, поэтому с июля 2023 года этот же механизм начнут внедрять в Ташкенте, а затем постепенно распространят на весь Узбекистан.
Для внедрения новой системы компьютерной техникой 72 поликлиники и 40 больниц, эти медицинские учреждения полностью цифровизируют. Специальное обучение пройдут 4,9 тыс. врачей и медсестер, 1,4 тыс. медицинских бригад.
В районах многоэтажных домов создадут 170 компактных участковых медицинских центров.
Кроме того, в зданиях 579 районных сходов граждан откроются "Школы здоровья", а граждан, активно ведущих здоровый образ жизни, будут поощрять.