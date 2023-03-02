https://uz.sputniknews.ru/20230302/jitelyam-tashkenta-budut-besplatno-vydavat-lekarstva-po-elektronnomu-retseptu-32614345.html

Жителям Ташкента будут бесплатно выдавать лекарства по "электронному рецепту"

Жителям Ташкента будут бесплатно выдавать лекарства по "электронному рецепту"

В качестве эксперимента такую систему медицинского обслуживания уже опробовали в Сырдарьинской области.

2023-03-02T19:31+0500

2023-03-02T19:31+0500

2023-03-02T20:31+0500

общество

здравоохранение

медицина

узбекистан

ташкент

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ТАШКЕНТ, 2 мар – Sputnik. В Ташкенте с июля 2023 года начнут внедрять новую систему медицинского обслуживания, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.В частности, малообеспеченным жителям будут бесплатно выдавать лекарственные средства на основании "электронного рецепта".Новую систему начали внедрять в соответствии с решением Президента, подписанного 12 ноября 2020 года.Первоначально в качестве эксперимента эту систему уже опробовали в Сырдарьинской области. Система доказала свою эффективность, поэтому с июля 2023 года этот же механизм начнут внедрять в Ташкенте, а затем постепенно распространят на весь Узбекистан.Для внедрения новой системы компьютерной техникой 72 поликлиники и 40 больниц, эти медицинские учреждения полностью цифровизируют. Специальное обучение пройдут 4,9 тыс. врачей и медсестер, 1,4 тыс. медицинских бригад.В районах многоэтажных домов создадут 170 компактных участковых медицинских центров.Кроме того, в зданиях 579 районных сходов граждан откроются "Школы здоровья", а граждан, активно ведущих здоровый образ жизни, будут поощрять.Читайте также: Республиканский педиатрический центр осваивает новые методы лечения

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