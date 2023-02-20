https://uz.sputniknews.ru/20230220/respublikanskiy-pediatricheskiy-tsentr-osvaivaet-novye-metody-lecheniya-32391811.html

Республиканский педиатрический центр осваивает новые методы лечения

Республиканский педиатрический центр осваивает новые методы лечения

Здесь внедряют методы диагностики и лечения сложных детских заболеваний.

2023-02-20T18:07+0500

2023-02-20T18:07+0500

2023-02-20T18:07+0500

общество

узбекистан

ташкент

джизакская область

ферганская область

ташкентская область

медицина

здравоохранение

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ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. В Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре педиатрии осваивают современные методы лечения детей и проводят сложные операции. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.Также впервые в Узбекистане двум юным пациентам провели пластические микрохирургические операции на лицевом нерве выполнена. В результате с помощью малоинвазивных методов удалось устранить асимметрию и дефекты лица.Сложные операции осваивают не только в столице, но и в регионах. В частности, впервые в Джизакской, Ферганской, Ташкентской областях освоили лечение детей с системным начальным ювенильного артрита с помощью генной инженерии.Этот же метод стали применять и при лечении синдрома мальабсорбции и муковисцидоза у детей.Читайте также: Детям с потерей слуха бесплатно установят кохлеарные импланты

узбекистан

ташкент

джизакская область

ферганская область

ташкентская область

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