https://uz.sputniknews.ru/20230220/respublikanskiy-pediatricheskiy-tsentr-osvaivaet-novye-metody-lecheniya-32391811.html
Республиканский педиатрический центр осваивает новые методы лечения
Республиканский педиатрический центр осваивает новые методы лечения
Здесь внедряют методы диагностики и лечения сложных детских заболеваний.
2023-02-20T18:07+0500
2023-02-20T18:07+0500
2023-02-20T18:07+0500
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здравоохранение
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ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. В Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре педиатрии осваивают современные методы лечения детей и проводят сложные операции. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.Также впервые в Узбекистане двум юным пациентам провели пластические микрохирургические операции на лицевом нерве выполнена. В результате с помощью малоинвазивных методов удалось устранить асимметрию и дефекты лица.Сложные операции осваивают не только в столице, но и в регионах. В частности, впервые в Джизакской, Ферганской, Ташкентской областях освоили лечение детей с системным начальным ювенильного артрита с помощью генной инженерии.Этот же метод стали применять и при лечении синдрома мальабсорбции и муковисцидоза у детей.Читайте также: Детям с потерей слуха бесплатно установят кохлеарные импланты
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узбекистан здравоохранение медицина сложные операции лечение республиканский специализированный научно-практический медицинский центр педиатрии уникальные операции генная инженерия
узбекистан здравоохранение медицина сложные операции лечение республиканский специализированный научно-практический медицинский центр педиатрии уникальные операции генная инженерия
Республиканский педиатрический центр осваивает новые методы лечения
Здесь внедряют методы диагностики и лечения сложных детских заболеваний.
ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik
. В Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре педиатрии осваивают современные методы лечения детей и проводят сложные операции. Об этом сообщает
пресс-служба Министерства здравоохранения.
“За последние два года в педиатрическом центре было внедрено в практику 39 новых методов диагностики и лечения, которые применяются в ведущих странах мира. Впервые в нашей стране врачи научились выявлять синдром верхней брыжеечной артерии с помощью передовых технологий и проводить сложные операции по его корректировке ", - рассказала директор центра Дилором Ахмедова.
Также впервые в Узбекистане двум юным пациентам провели пластические микрохирургические операции на лицевом нерве выполнена. В результате с помощью малоинвазивных методов удалось устранить асимметрию и дефекты лица.
Сложные операции осваивают не только в столице, но и в регионах. В частности, впервые в Джизакской, Ферганской, Ташкентской областях освоили лечение детей с системным начальным ювенильного артрита с помощью генной инженерии.
Этот же метод стали применять и при лечении синдрома мальабсорбции и муковисцидоза у детей.