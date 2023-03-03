https://uz.sputniknews.ru/20230303/ekspert-rasskazala-o-svoystvax-gorchitsy-32616778.html
Эксперт рассказала о свойствах горчицы
Эксперт рассказала о свойствах горчицы
Доктор биологических наук Нино Гоцадзе рассказывает о травянистом растении семейства Капустных – горчице.
2023-03-03T07:00+0500
2023-03-03T07:00+0500
2023-03-03T07:00+0500
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О том, какие виды горчицы употребляют в пищу, где ее выращивают и чем она полезна, читайте в материале Sputnik Грузия.Горчица (Sinapis spp.) – травянистое растение семейства Капустные (род: Sinapis и Brassica), распространено в Европе, Северной Африке, Азии, Северной Америке, на Кавказе, в европейской части России, в Сибири и на Дальнем Востоке. Латинское название Sinapis происходит от греческого слова σίνος (sinos) — "вред" и ὄψις (opsis) — "зрение", так как содержащееся в семенах горчицы эфирное масло вызывает слезотечение.Горчица белая, английская – происхождением из Средиземноморья, откуда распространилась по всей Европе, Америке, Индии и Японии. Содержащиеся в семенах 16,5-38,5% жирных кислот и 0,2% эфирного масла (горчичное масло) придают пряности темно-желтоватый окрас, своеобразный, приятный аромат и острый вкус. Вкус белой горчицы более легкий и пикантный, чем черной сарепской.Горчица сарепская, русская – растение происхождением из Китая, откуда оно распространилось в Индию, Египет, а затем в Россию. Сарепская горчица обладает самым острым и резким вкусом, содержит 50% жирных кислот и 3% эфирных масел. Из семян получают горчичный порошок, который впоследствии применяется для изготовления горчичной приправы.Горчица черная, французская – индийский вид, затем распространился в Европе, Азии, Африке, Америке и Австралии. Черная горчица острая и ароматная. Семена содержат 35% жирных кислот и 1% эфирных масел. Из нее готовятся пряность, масло и горчичный порошок.Примечательно, что горчица – полевое сорняковое растение, которое культивировано во многих странах и с древнейших времен применяется в кулинарии как одна из популярных, острых и ароматных приправ. В качестве приправы используются семена горчицы, из которых готовят соус, горчичный порошок и масло. Из горчицы производятся пряности с разнообразным вкусом, состав которых в кухнях разных стран очень отличается.Горчица применяется как пикантная приправа к овощным блюдам, салатам, рыбным и мясным холодным и горячим блюдам, супам и фаршированному мясу, а в консервном производстве – для изготовления мясных консервов, горячих и холодных соусов, маринадов и гарниров. Зеленые листья растения пригодны в пищу в сыром виде.Горчица является природным эмульгатором, который сохраняет продукту консистенцию и защищает от высушивания. Благодаря этим свойствам, горчица может применяться в качестве естественного консерванта. Хорошо сочетается с перцем и другими пряностями.Первый письменный рецепт изготовления горчицы принадлежит римлянину Колумелла. В европейские страны горчица была завезена римскими легионерами.В Средние века горчицу в пищевых целях выращивали в монастырях. Позднее начали культивировать и в коммерческих целях.С XVIII века началось массовое распространение горчицы и ее применение в разных странах мира.В XIX веке горчицу выращивали французские монахини. Французским центром производства горчицы считается Дижон. В начале XIX века повара Дижона из черной горчицы готовили 24 вида приправ, благодаря чему этот вид называют французской (дижонской) горчицей.В России горчицу выращивали для получения горчичного масла. А затем как острую приправу и лекарство. Сегодня производственным центром сарепской горчицы считается Волгоградская область.В середине XIX столетия мюнхенский предприниматель Иоанн Конрад Девель создал баварскую горчицу, имеющую зернистую консистенцию и карамельный сладковатый вкус, которая на юге Германии впоследствии стала одной из любимых приправ.Горчица с незапамятных времен применяется в лечебных целях, для изготовления горчичников для облегчения ревматических болей. Семена – при склерозе сосудов, гипертонии, заболеваниях печени и желчного пузыря, а также для лечения воспаления полости рта, гастрита, расстройства пищеварительной системы, отравлений, ишиаса, радикулита, подагры, укуса змеи, экземы и полового бессилия.Гиппократ считал, что растение повышает аппетит, регулирует пищеварительную систему и эффективно при кашле. Диоскорид рекомендовал горчичники при боли в суставах. Семена горчицы способствуют выделению слюны и других пищеварительных ферментов, расщепляют жиры, улучшают пищеварение и обмен веществ, ускоряет сжигание калорий и обмен веществ, считаются наилучшим средством для борьбы с лишним весом.Пряность снижает уровень холестерина в крови, восстанавливает кишечную флору, эффективна при запорах и кишечных расстройствах.В лечебных целях эффективно применение горчицы при бронхите, астме, боли в суставах, простуде и сильной головной боли. Повышает потенцию, улучшает кровообращение и облегчает состояние при ревматизме, вызванные радикулитом и остеохондрозом боли, препятствует развитию опухолевых образований печени, дыхательных путей и желчных протоков.В косметологии горчицу применяют для устранения черных точек, пятен и веснушек, а также против перхоти, повышенной жирности волос, выпадения волос и облысения.В ряде стран семена горчицы считаются средством от сглаза. В Дании горчица считается традиционным атрибутом свадебного стола – как символ спокойной и богатой жизни новобрачных.Горчица, обладающая бактерицидным, противогрибковым, противовоспалительным и антисептическим действием, не только для человека, но и для растений является природным средством защиты от сорняков и заболеваний. По историческим преданиям, Александр Македонский перед знаменитым сражением при Иссе получил от персидского царя Дария унизительный вызов: огромный мешок, полный семян сезама – как символ величия персидской армии. Александр Македонский в ответ послал Дарию мешок горчицы: дескать, нас мало, но посмотри, кто больше грозен и опасен для врага.И в заключение. Горчица – наилучшее медоносное растение, дает мед бледно-розового цвета, с пикантным вкусом и приятным ароматом. Не пригодно для зимовки пчел, поскольку содержание сахара в нектаре достигает 18%, и он быстро кристаллизуется. Медопродуктивность растения довольно высока и составляет 40 килограммов на гектар.Читайте также: Топ-5 полезных напитков, стимулирующих работу мозга
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горчица польза вред какие растения сорта выращивают для чего где растет сельское хозяйство здоровье народная медицина мнение эксперта
горчица польза вред какие растения сорта выращивают для чего где растет сельское хозяйство здоровье народная медицина мнение эксперта
Эксперт рассказала о свойствах горчицы
Доктор биологических наук Нино Гоцадзе рассказывает о травянистом растении семейства Капустных – горчице.
О том, какие виды горчицы употребляют в пищу, где ее выращивают и чем она полезна, читайте в материале Sputnik Грузия
.
Горчица (Sinapis spp.) – травянистое растение семейства Капустные (род: Sinapis и Brassica), распространено в Европе, Северной Африке, Азии, Северной Америке, на Кавказе, в европейской части России, в Сибири и на Дальнем Востоке. Латинское название Sinapis происходит от греческого слова σίνος (sinos) — "вред" и ὄψις (opsis) — "зрение", так как содержащееся в семенах горчицы эфирное масло вызывает слезотечение.
Горчица белая, английская – происхождением из Средиземноморья, откуда распространилась по всей Европе, Америке, Индии и Японии. Содержащиеся в семенах 16,5-38,5% жирных кислот и 0,2% эфирного масла (горчичное масло) придают пряности темно-желтоватый окрас, своеобразный, приятный аромат и острый вкус. Вкус белой горчицы более легкий и пикантный, чем черной сарепской.
Горчица сарепская, русская – растение происхождением из Китая, откуда оно распространилось в Индию, Египет, а затем в Россию. Сарепская горчица обладает самым острым и резким вкусом, содержит 50% жирных кислот и 3% эфирных масел. Из семян получают горчичный порошок, который впоследствии применяется для изготовления горчичной приправы.
Горчица черная, французская – индийский вид, затем распространился в Европе, Азии, Африке, Америке и Австралии. Черная горчица острая и ароматная. Семена содержат 35% жирных кислот и 1% эфирных масел. Из нее готовятся пряность, масло и горчичный порошок.
Примечательно, что горчица – полевое сорняковое растение, которое культивировано во многих странах и с древнейших времен применяется в кулинарии как одна из популярных, острых и ароматных приправ. В качестве приправы используются семена горчицы, из которых готовят соус, горчичный порошок и масло. Из горчицы производятся пряности с разнообразным вкусом, состав которых в кухнях разных стран очень отличается.
Горчица применяется как пикантная приправа к овощным блюдам, салатам, рыбным и мясным холодным и горячим блюдам, супам и фаршированному мясу, а в консервном производстве – для изготовления мясных консервов, горячих и холодных соусов, маринадов и гарниров. Зеленые листья растения пригодны в пищу в сыром виде.
Горчица является природным эмульгатором, который сохраняет продукту консистенцию и защищает от высушивания. Благодаря этим свойствам, горчица может применяться в качестве естественного консерванта. Хорошо сочетается с перцем и другими пряностями.
Первый письменный рецепт изготовления горчицы принадлежит римлянину Колумелла. В европейские страны горчица была завезена римскими легионерами.
В Средние века горчицу в пищевых целях выращивали в монастырях. Позднее начали культивировать и в коммерческих целях.
С XVIII века началось массовое распространение горчицы и ее применение в разных странах мира.
В XIX веке горчицу выращивали французские монахини. Французским центром производства горчицы считается Дижон. В начале XIX века повара Дижона из черной горчицы готовили 24 вида приправ, благодаря чему этот вид называют французской (дижонской) горчицей.
В России горчицу выращивали для получения горчичного масла. А затем как острую приправу и лекарство. Сегодня производственным центром сарепской горчицы считается Волгоградская область.
В середине XIX столетия мюнхенский предприниматель Иоанн Конрад Девель создал баварскую горчицу, имеющую зернистую консистенцию и карамельный сладковатый вкус, которая на юге Германии впоследствии стала одной из любимых приправ.
Горчица с незапамятных времен применяется в лечебных целях, для изготовления горчичников для облегчения ревматических болей. Семена – при склерозе сосудов, гипертонии, заболеваниях печени и желчного пузыря, а также для лечения воспаления полости рта, гастрита, расстройства пищеварительной системы, отравлений, ишиаса, радикулита, подагры, укуса змеи, экземы и полового бессилия.
Гиппократ считал, что растение повышает аппетит, регулирует пищеварительную систему и эффективно при кашле. Диоскорид рекомендовал горчичники при боли в суставах. Семена горчицы способствуют выделению слюны и других пищеварительных ферментов, расщепляют жиры, улучшают пищеварение и обмен веществ, ускоряет сжигание калорий и обмен веществ, считаются наилучшим средством для борьбы с лишним весом.
Пряность снижает уровень холестерина в крови, восстанавливает кишечную флору, эффективна при запорах и кишечных расстройствах.
В лечебных целях эффективно применение горчицы при бронхите, астме, боли в суставах, простуде и сильной головной боли. Повышает потенцию, улучшает кровообращение и облегчает состояние при ревматизме, вызванные радикулитом и остеохондрозом боли, препятствует развитию опухолевых образований печени, дыхательных путей и желчных протоков.
В косметологии горчицу применяют для устранения черных точек, пятен и веснушек, а также против перхоти, повышенной жирности волос, выпадения волос и облысения.
В ряде стран семена горчицы считаются средством от сглаза. В Дании горчица считается традиционным атрибутом свадебного стола – как символ спокойной и богатой жизни новобрачных.
Горчица, обладающая бактерицидным, противогрибковым, противовоспалительным и антисептическим действием, не только для человека, но и для растений является природным средством защиты от сорняков и заболеваний. По историческим преданиям, Александр Македонский перед знаменитым сражением при Иссе получил от персидского царя Дария унизительный вызов: огромный мешок, полный семян сезама – как символ величия персидской армии. Александр Македонский в ответ послал Дарию мешок горчицы: дескать, нас мало, но посмотри, кто больше грозен и опасен для врага.
И в заключение. Горчица – наилучшее медоносное растение, дает мед бледно-розового цвета, с пикантным вкусом и приятным ароматом. Не пригодно для зимовки пчел, поскольку содержание сахара в нектаре достигает 18%, и он быстро кристаллизуется. Медопродуктивность растения довольно высока и составляет 40 килограммов на гектар.