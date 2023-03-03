https://uz.sputniknews.ru/20230303/na-besplatnoe-obespechenie-nujdayuschixsya-jiteley-protezami-vydelili-18-mlrd-sumov-32637463.html
На бесплатное обеспечение нуждающихся жителей протезами выделили 18 млрд сумов
На бесплатное обеспечение нуждающихся жителей протезами выделили 18 млрд сумов
Современное протезно-ортопедическое оборудование в 2023 году получат 475 нуждающихся людей с инвалидностью.
2023-03-03T17:58+0500
2023-03-03T17:58+0500
2023-03-03T18:08+0500
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ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. На бесплатное обеспечение людей с инвалидностью медицинским оборудованием из бюджета выделят 18 млрд сумов. Об этом представитель Министерства юстиции заявил на пресс-конференции в АОКА, сообщает корреспондент Sputnik.Накануне президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление, согласно которому в текущем году 475 малообеспеченных граждан бесплатно получат современные протезно-ортопедическиме изделия (протезы стопы, бедра и голени, протезы ноги).Согласно документу, до 1 июля расширится перечень протезно-ортопедических и реабилитационных изделий, предоставляемых нуждающимся людям с ограниченными возможностями. В него войдут электрические инвалидные коляски, смарт-часы со специальными функциями, пишущий прибор со шрифтом Брайля, звуковой термометр и тонометр.В список систематического обеспечения включат дополнительно шесть предметов, вроде летней ортопедической обуви (на данный момент список включает в себя 18 пунктов).С 1 сентября людям с инвалидностью для получения протезно-ортопедических изделий и технических средств реабилитации больше не нужно будет подавать медицинское заключение.Читайте также: В Узбекистане ускорят приватизацию крупных предприятий
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узбекистан медицина обеспечение протезно-ортопедическим оборудованием
узбекистан медицина обеспечение протезно-ортопедическим оборудованием
На бесплатное обеспечение нуждающихся жителей протезами выделили 18 млрд сумов
17:58 03.03.2023 (обновлено: 18:08 03.03.2023)
Современное протезно-ортопедическое оборудование в 2023 году получат 475 нуждающихся людей с инвалидностью.
ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik
. На бесплатное обеспечение людей с инвалидностью медицинским оборудованием из бюджета выделят 18 млрд сумов. Об этом представитель Министерства юстиции заявил на пресс-конференции в АОКА, сообщает корреспондент Sputnik
.
Накануне президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление, согласно которому в текущем году 475 малообеспеченных граждан бесплатно получат современные протезно-ортопедическиме изделия (протезы стопы, бедра и голени, протезы ноги).
Согласно документу, до 1 июля расширится перечень протезно-ортопедических и реабилитационных изделий, предоставляемых нуждающимся людям с ограниченными возможностями. В него войдут электрические инвалидные коляски, смарт-часы со специальными функциями, пишущий прибор со шрифтом Брайля, звуковой термометр и тонометр.
В список систематического обеспечения включат дополнительно шесть предметов, вроде летней ортопедической обуви (на данный момент список включает в себя 18 пунктов).
С 1 сентября людям с инвалидностью для получения протезно-ортопедических изделий и технических средств реабилитации больше не нужно будет подавать медицинское заключение.