https://uz.sputniknews.ru/20230303/na-besplatnoe-obespechenie-nujdayuschixsya-jiteley-protezami-vydelili-18-mlrd-sumov-32637463.html

На бесплатное обеспечение нуждающихся жителей протезами выделили 18 млрд сумов

На бесплатное обеспечение нуждающихся жителей протезами выделили 18 млрд сумов

Современное протезно-ортопедическое оборудование в 2023 году получат 475 нуждающихся людей с инвалидностью.

2023-03-03T17:58+0500

2023-03-03T17:58+0500

2023-03-03T18:08+0500

общество

узбекистан

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медицина

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ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. На бесплатное обеспечение людей с инвалидностью медицинским оборудованием из бюджета выделят 18 млрд сумов. Об этом представитель Министерства юстиции заявил на пресс-конференции в АОКА, сообщает корреспондент Sputnik.Накануне президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление, согласно которому в текущем году 475 малообеспеченных граждан бесплатно получат современные протезно-ортопедическиме изделия (протезы стопы, бедра и голени, протезы ноги).Согласно документу, до 1 июля расширится перечень протезно-ортопедических и реабилитационных изделий, предоставляемых нуждающимся людям с ограниченными возможностями. В него войдут электрические инвалидные коляски, смарт-часы со специальными функциями, пишущий прибор со шрифтом Брайля, звуковой термометр и тонометр.В список систематического обеспечения включат дополнительно шесть предметов, вроде летней ортопедической обуви (на данный момент список включает в себя 18 пунктов).С 1 сентября людям с инвалидностью для получения протезно-ортопедических изделий и технических средств реабилитации больше не нужно будет подавать медицинское заключение.Читайте также: В Узбекистане ускорят приватизацию крупных предприятий

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