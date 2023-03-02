https://uz.sputniknews.ru/20230302/v-uzbekistane-uskoryat-privatizatsiyu-krupnyx-predpriyatiy--32596765.html
В Узбекистане ускорят приватизацию крупных предприятий
В Узбекистане ускорят приватизацию крупных предприятий
Агентство стратегических реформ исполняет функцию акционера по госпакету акций в UzAssets
2023-03-02T11:05+0500
2023-03-02T11:05+0500
2023-03-02T11:44+0500
экономика
узбекистан
приватизация
предприятия
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ТАШКЕНТ, 2 мар – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат МИрзиёев подписал постановление, которое предусматривает повышение операционной эффективности реформируемых предприятий с участием государства и обеспечение их открытости.Так, для ускорения приватизации крупных предприятий внедрят корпоративное управление. При этом реформы теперь будет проводить Агентство стратегических реформ при президенте.Агентство стратегических реформ исполняет функцию акционера по государственному пакету акций в инвестиционной компании UzAssets и на крупных предприятиях с участием государства (по списку их 31).Кроме того, упростят процесс назначения членов исполнительного органа и членов наблюдательного совета, а также распределения чистой прибыли этих предприятий.Также привлечение в UzAssets международных консалтинговых, аудиторских и инвестиционных консультантов будут проводить путем отбора наилучших предложений. Для этого не нужно проводить экспертизы заключаемых с ними договоров.Чтобы ускорить приватизацию к инвестиционной компании UzAssets не применяют требование о наличии собственных материальных активов в размере не менее 5% среднегодовой стоимости.На компанию UzAssets возложили дополнительные задачи:Как рассчитывают рейтинг строительных компаний – подробностиКак государство поддержит надомников – подробности
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в узбекистане ускорят приватизацию крупных предприятий uzassets приватизация крупных компаний бизнес экономика новости новость узбекистан ташкент агентство стратегических реформ
в узбекистане ускорят приватизацию крупных предприятий uzassets приватизация крупных компаний бизнес экономика новости новость узбекистан ташкент агентство стратегических реформ
В Узбекистане ускорят приватизацию крупных предприятий
11:05 02.03.2023 (обновлено: 11:44 02.03.2023)
Агентство стратегических реформ исполняет функцию акционера по госпакету акций в инвестиционной компании UzAssets и на крупных предприятиях с участием государства.
ТАШКЕНТ, 2 мар – Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат МИрзиёев подписал постановление
, которое предусматривает повышение операционной эффективности реформируемых предприятий с участием государства и обеспечение их открытости.
Так, для ускорения приватизации крупных предприятий внедрят корпоративное управление. При этом реформы теперь будет проводить Агентство стратегических реформ при президенте.
Агентство стратегических реформ исполняет функцию акционера по государственному пакету акций в инвестиционной компании UzAssets и на крупных предприятиях с участием государства (по списку их 31).
Кроме того, упростят процесс назначения членов исполнительного органа и членов наблюдательного совета, а также распределения чистой прибыли этих предприятий.
Также привлечение в UzAssets международных консалтинговых, аудиторских и инвестиционных консультантов будут проводить путем отбора наилучших предложений. Для этого не нужно проводить экспертизы заключаемых с ними договоров.
Чтобы ускорить приватизацию к инвестиционной компании UzAssets не применяют требование о наличии собственных материальных активов в размере не менее 5% среднегодовой стоимости.
На компанию UzAssets возложили дополнительные задачи:
реформировать крупные предприятия, в том числе внедрить принципы экологического, социального и корпоративного управления (ESG), а также привлечь частный сектор;
повысить рентабельность и операционную эффективность, обеспечить финансовую стабильность предприятий и оптимизацию бизнес-процессов;
обеспечить эффективное управление и стабильное развитие предприятий, переданных ей в управление, а также повысить их стоимость и инвестиционную привлекательность путем внедрения рекомендаций по корпоративному управлению ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития);
привлечь отечественных и зарубежных квалифицированных менеджеров в исполнительный орган и наблюдательный совет предприятий, переданных ей в управление.