https://uz.sputniknews.ru/20230302/v-uzbekistane-uskoryat-privatizatsiyu-krupnyx-predpriyatiy--32596765.html

В Узбекистане ускорят приватизацию крупных предприятий

В Узбекистане ускорят приватизацию крупных предприятий

Агентство стратегических реформ исполняет функцию акционера по госпакету акций в UzAssets

2023-03-02T11:05+0500

2023-03-02T11:05+0500

2023-03-02T11:44+0500

экономика

узбекистан

приватизация

предприятия

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ТАШКЕНТ, 2 мар – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат МИрзиёев подписал постановление, которое предусматривает повышение операционной эффективности реформируемых предприятий с участием государства и обеспечение их открытости.Так, для ускорения приватизации крупных предприятий внедрят корпоративное управление. При этом реформы теперь будет проводить Агентство стратегических реформ при президенте.Агентство стратегических реформ исполняет функцию акционера по государственному пакету акций в инвестиционной компании UzAssets и на крупных предприятиях с участием государства (по списку их 31).Кроме того, упростят процесс назначения членов исполнительного органа и членов наблюдательного совета, а также распределения чистой прибыли этих предприятий.Также привлечение в UzAssets международных консалтинговых, аудиторских и инвестиционных консультантов будут проводить путем отбора наилучших предложений. Для этого не нужно проводить экспертизы заключаемых с ними договоров.Чтобы ускорить приватизацию к инвестиционной компании UzAssets не применяют требование о наличии собственных материальных активов в размере не менее 5% среднегодовой стоимости.На компанию UzAssets возложили дополнительные задачи:Как рассчитывают рейтинг строительных компаний – подробностиКак государство поддержит надомников – подробности

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Мунаввар Разакова

в узбекистане ускорят приватизацию крупных предприятий uzassets приватизация крупных компаний бизнес экономика новости новость узбекистан ташкент агентство стратегических реформ