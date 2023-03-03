https://uz.sputniknews.ru/20230303/nazlo-vsemu-miru-zapad-prodoljaet-gryzt-antirossiyskiy-kaktus-32641001.html

Назло всему миру: Запад продолжает грызть антироссийский кактус

Назло всему миру: Запад продолжает грызть антироссийский кактус

Итоги вчерашнего заседания в Дели министров иностранных дел стран "группы двадцати" и веселят, и огорчают.

2023-03-03T21:00+0500

2023-03-03T21:00+0500

2023-03-03T21:17+0500

колумнисты

россия

сергей лавров

министры иностранных дел

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Это в зависимости от того, чего вы больше хотите — чтобы коллективный Запад потерпел поражение или чтобы мир пришел в себя, и все вели бы себя прилично, не подрывая экономику друг друга.Конечно, это феномен: в прошлом году Запад (десять участников из "двадцатки") позволил загнать себя в тупик на прежнем раунде заседаний этого механизма координации мировой экономики (хозяином встречи была Индонезия). Тогда не только остальные десять членов "двадцатки", но и еще и весь прочий незападный мир мягко объясняли: прекратите грызню по поводу Украины на заседаниях, которые должны быть чисто экономическими. Те не прекратили, в результате — с большим запозданием — их же СМИ, или некоторые умные авторы в таковых, сделали вывод: мы сплотили вокруг себя Запад, но проиграли остальной мир. Потому что этот мир не желает разбираться в чужих региональных конфликтах, а еще меньше хочет терпеть бедствия от санкций, разрыва логистических цепочек, роста цен на энергоносители или удобрения.Вроде бы все ясно. И было трудно представить, что западники попадутся в ту же ловушку еще раз. Ну, в самом деле, нельзя же войти дважды в одну и ту же реку и нельзя дважды грызть тот же кактус и плакать?Оказалось, что можно. Выяснилось, что участвовавшим в заседании в Дели западникам снова нечего сказать о том, что они учинили в мировой экономике, кроме как вопить об Украине. Вплоть до того, что наш Сергей Лавров извинился перед организаторами — индийцами. Дословно так: "Хотел бы принести извинения индийскому председательству и коллегам из стран Глобального Юга за непотребное поведение ряда западных делегаций, которые превратили работу над повесткой дня "двадцатки" в балаган в попытке переложить свою ответственность за провалы в экономической политике на других, прежде всего на Россию".Штука в том, что 2023 год — не 2022-й, а Индия — не Индонезия. Председатель "двадцатки", премьер Нарендра Моди очень старался не допустить повторения прошлого, и, кроме увещеваний, пригласил на нее представителей еще 20 стран — тех самых, как у Лаврова, — из "Глобального Юга". Чтобы западники наглядно видели, кто и чего от них ждет.Мало того, в этот раз и Китай был немножко другим. За прошедшие месяцы США умудрились до предела разозлить Пекин кучей откровенно бредовых обвинений с введением санкций и прочим. Но дело в том, что экономические страницы ключевых мировых изданий полны размышлениями о том, насколько быстро Китай, избавившийся от политики "ноль ковида", вытянет всю мировую экономику из упадка. Недавний доклад МВФ говорит, что в этом году около половины экономического роста в мире будет генерировано Индией и Китаем.Заметим, что от стран Запада никто не ждет подобных чудес — только бы не мешали. А они мешают.Вдобавок Пекин только что предложил все той же аудитории правила поведения государств при возникновении кризисов, подобных нынешнему. Известный нам "план из 12 пунктов" по урегулированию на Украине — лишь приложение к основному документу . И принципы, выдвинутые Пекином, обсуждают или просто держат в голове (а они для того и предлагались).Наконец, Россия (в лице Лаврова) читать западным партнерам обвинительный список не стала — вместо этого Лавров в своем выступлении сосредоточился на одной и точно вписывающейся в повестку дня проблеме: диверсии на "Северном потоке". И это тоже для аудитории ("Юга") было понятным вопросом. Им строят инфраструктурный объект, известно, кто его взрывает, и никто не наказан: это как?Главная же разница между встречами в Индии и Индонезии в том, что если раньше все уговаривали Запад прийти в себя, то сейчас в разговорах между собой обсуждают, а как бы без этого Запада обойтись.Читайте также: Украина идет по стопам ИГИЛ*

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россия, сергей лавров, министры иностранных дел