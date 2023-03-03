https://uz.sputniknews.ru/20230303/novaya-texnologiya-otgonit-arendovannoe-avto-pri-prosrochke-plateja-32641446.html
Новая технология отгонит арендованное авто при просрочке платежа
Новая технология отгонит арендованное авто при просрочке платежа
Чтобы заставить арендатора оплатить аренду, система может также сделать вождение весьма некомфортным: отключать какие-то функции или блокировать автомобиль.
2023-03-03T22:00+0500
2023-03-03T22:00+0500
2023-03-03T22:00+0500
это интересно
технологии
автомобили
наука
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Компания Fordготовится представить систему, которая будет заставлять арендаторов автомобилей вовремя оплачивать аренду.Система будет связываться с банком и при просрочке платежа оказывать психологическое и физическое воздействие на водителя, сообщает портал "Техкульт".Например, новая программа может включать звуковые напоминания о платеже, сопровождая его раздражающими звуками, или отключить второстепенные, но такие удобные опции, как кондиционер, дистанционное открытие дверей и другие.Злостным неплательщикам система может заблокировать доступ к машине по выходным или не давать им совершать поездки по маршрутам, не связанным с работой арендатора. Если же автомобиль оборудован автопилотом, система может даже самостоятельно отогнать машину в точку эвакуации для отправки в банк.Продвинутая версия программы также может оценивать техническое состояние машины. Если арендатор не бережет автомобиль, программа может принять меры по защите машины. Какие – компания Ford пока умалчивает.
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технологии разработки автомобили форд ford система защиты арендованный автомобиль напоминания отключить вторичные функции кондиционер дистанционное открытие дверей отогнать на стоянку в банк следить за техническим состоянием
технологии разработки автомобили форд ford система защиты арендованный автомобиль напоминания отключить вторичные функции кондиционер дистанционное открытие дверей отогнать на стоянку в банк следить за техническим состоянием
Новая технология отгонит арендованное авто при просрочке платежа
Чтобы заставить арендатора оплатить аренду, система может также сделать вождение весьма некомфортным: отключать какие-то функции или блокировать автомобиль.
Компания Fordготовится представить систему, которая будет заставлять арендаторов автомобилей вовремя оплачивать аренду.
Система будет связываться с банком и при просрочке платежа оказывать психологическое и физическое воздействие на водителя, сообщает портал "Техкульт
".
Например, новая программа может включать звуковые напоминания о платеже, сопровождая его раздражающими звуками, или отключить второстепенные, но такие удобные опции, как кондиционер, дистанционное открытие дверей и другие.
Злостным неплательщикам система может заблокировать доступ к машине по выходным или не давать им совершать поездки по маршрутам, не связанным с работой арендатора. Если же автомобиль оборудован автопилотом, система может даже самостоятельно отогнать машину в точку эвакуации для отправки в банк.
Продвинутая версия программы также может оценивать техническое состояние машины. Если арендатор не бережет автомобиль, программа может принять меры по защите машины. Какие – компания Ford пока умалчивает.