https://uz.sputniknews.ru/20230303/v-uzbekistane-vyros-obem-reeksporta-32617066.html

В Узбекистане вырос объем реэкспорта

В Узбекистане вырос объем реэкспорта

Об упрощении применения таможенного режима переработки на таможенной территории на брифинге в АИМК рассказал Хусан Тангриев, заместитель начальника... 03.03.2023, Sputnik Узбекистан

2023-03-03T08:51+0500

2023-03-03T08:51+0500

2023-03-03T08:51+0500

экономика

экспорт

узбекистан

государственный таможенный комитет узбекистана

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В последние годы введены новые правила, которые создают благоприятные условия экспортерам. Это в свою очередь, способствует расширению географии внешней торговли и увеличению объемов экспорта.Об этом на брифинге в АИМК рассказал замначальника информационной службы Таможенного комитета Хусан Тангриев.По данным Государственного таможенного комитета на территории Узбекистана значительно увеличился объем переработки импортного сырья и товаров. В 2022 году удвоился объем товаров, помещенных под таможенный режим "переработка на таможенной территории".Реэкспорт товаров в 2022 году вырос на 88% и составил $571 млн. А число предпринимателей, применивших таможенный режим "переработка на таможенной территории" увеличилось почти вдвое. При этом в результате переработки импортного сырья и товаров предприятия произвели в 480 видов продукции.В прошлом году впервые в республике на таможенной территории началась переработка таких товаров, как растительное масло, целлюлоза, смешанные удобрения, табачные изделия, древесные плиты, техника, цемент.Теперь разрешен экспорт продуктов переработки товаров, помещенных под таможенный режим "переработка на таможенной территории", на основании критерия достаточной переработки с таможенной территории и оформлением таможенного режима "экспорт".Кроме того, по мнению представителя ГТК это служит расширению географии внешней торговли товарами и дальнейшему увеличению объемов экспорта.Наряду с этим, с 1 февраля 2023 года аффинажные предприятия и производители ювелирных изделий могут не получать лицензии на экспорт и импорт специфических товаров в следующих случаях:В Узбекистане с 1 февраля 2023 года также разрешено:физическим лицам резидентам и нерезидентам — вывозить за пределы таможенной территории Республики Узбекистан готовые ювелирные изделия стоимостью до 100 миллионов сумов — без заполнения пассажирской таможенной декларации, стоимостью 100 миллионов сумов и более — на основании пассажирской таможенной декларации;индивидуальным предпринимателям, занимающимся производством ювелирных изделий, вывозить за пределы таможенной территории Республики Узбекистан в коммерческих целях ювелирные изделия с заполнением пассажирской таможенной декларации без внесения информации в Единую электронную информационную систему внешнеторговых операций.Читайте также: Шелководам дадут дополнительные субсидии

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экспорт, узбекистан, государственный таможенный комитет узбекистана