В Узбекистане вырос объем реэкспорта
© Sputnik / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкСотрудник таможни с собакой осуществляет досмотр автомобиля
© Sputnik / Александр Кондратюк/
Об упрощении применения таможенного режима переработки на таможенной территории на брифинге в АИМК рассказал Хусан Тангриев, заместитель начальника информационной службы ГТК.
В последние годы введены новые правила, которые создают благоприятные условия экспортерам. Это в свою очередь, способствует расширению географии внешней торговли и увеличению объемов экспорта.
Об этом на брифинге в АИМК рассказал замначальника информационной службы Таможенного комитета Хусан Тангриев.
По данным Государственного таможенного комитета на территории Узбекистана значительно увеличился объем переработки импортного сырья и товаров. В 2022 году удвоился объем товаров, помещенных под таможенный режим "переработка на таможенной территории".
Реэкспорт товаров в 2022 году вырос на 88% и составил $571 млн. А число предпринимателей, применивших таможенный режим "переработка на таможенной территории" увеличилось почти вдвое. При этом в результате переработки импортного сырья и товаров предприятия произвели в 480 видов продукции.
В прошлом году впервые в республике на таможенной территории началась переработка таких товаров, как растительное масло, целлюлоза, смешанные удобрения, табачные изделия, древесные плиты, техника, цемент.
"Если раньше на таможенную территорию с целью реэкспорта ввозились только готовые электроприборы и электронные бытовые изделия, то теперь в этот режим помещены и запасные части электроприборов", - отметил Хусан Тангриев.
Теперь разрешен экспорт продуктов переработки товаров, помещенных под таможенный режим "переработка на таможенной территории", на основании критерия достаточной переработки с таможенной территории и оформлением таможенного режима "экспорт".
Кроме того, по мнению представителя ГТК это служит расширению географии внешней торговли товарами и дальнейшему увеличению объемов экспорта.
Наряду с этим, с 1 февраля 2023 года аффинажные предприятия и производители ювелирных изделий могут не получать лицензии на экспорт и импорт специфических товаров в следующих случаях:
при помещении драгоценных металлов и сырья, содержащего драгоценные металлы, под таможенный режим переработки на таможенной территории;
при вывозе за пределы таможенной территории Республики Узбекистан продукции переработки драгоценных металлов и сырья, содержащего драгоценные металлы, помещенных под этим режимом.
"Это, безусловно, служит восстановлению традиций ювелирного искусства, развитию производства местных ювелирных изделий, обеспечению их конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках, а также удовлетворению потребности населения в качественных ювелирных изделиях", - отметил Хусан Тангриев.
В Узбекистане с 1 февраля 2023 года также разрешено:
физическим лицам резидентам и нерезидентам — вывозить за пределы таможенной территории Республики Узбекистан готовые ювелирные изделия стоимостью до 100 миллионов сумов — без заполнения пассажирской таможенной декларации, стоимостью 100 миллионов сумов и более — на основании пассажирской таможенной декларации;
индивидуальным предпринимателям, занимающимся производством ювелирных изделий, вывозить за пределы таможенной территории Республики Узбекистан в коммерческих целях ювелирные изделия с заполнением пассажирской таможенной декларации без внесения информации в Единую электронную информационную систему внешнеторговых операций.
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