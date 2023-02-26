https://uz.sputniknews.ru/20230226/shelkovodam-dadut-dopolnitelnye-subsidii-32519705.html

Шелководам дадут дополнительные субсидии

Шелководам дадут дополнительные субсидии

Производителям грен шелкопряда выделят 120 тыс. сумов.

2023-02-26T17:03+0500

2023-02-26T17:03+0500

2023-02-26T17:03+0500

экономика

шелк

производство

выплата

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 26 фев – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял постановление о дальнейшем развитии шелковой отрасли в стране. Об этом сообщает Минюст.С 1 марта 2023 года по 1 января 2026 года дополнительные субсидии в размере 120 тыс. сумов выплатят предприятиям по переработке коконов и производству грен тутового шелкопряда. Также с 1 марта упростят правила экспорта шелка-сырца.Кроме того, с 1 апреля единый срок начисления просроченной дебиторской задолженности по экспорту шелковой продукции, произведенной предприятиями в составе Ассоциации "Узбекипаксаноат", установят в 360 дней с даты оформления таможенной декларации.При этом срок действия льгот по налогам и таможенным платежам продлят до 1 января 2026 года.Читайте также:Число проверок бизнеса сократитсяФермерам вернут суммы подоходного налога

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