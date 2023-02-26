https://uz.sputniknews.ru/20230226/shelkovodam-dadut-dopolnitelnye-subsidii-32519705.html
Шелководам дадут дополнительные субсидии
Шелководам дадут дополнительные субсидии
Производителям грен шелкопряда выделят 120 тыс. сумов.
2023-02-26T17:03+0500
2023-02-26T17:03+0500
2023-02-26T17:03+0500
экономика
шелк
производство
выплата
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/508/16/5081604_0:453:2033:1597_1920x0_80_0_0_1b7c1cbac0e0030eb0f478b8a3e59fdd.jpg
ТАШКЕНТ, 26 фев – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял постановление о дальнейшем развитии шелковой отрасли в стране. Об этом сообщает Минюст.С 1 марта 2023 года по 1 января 2026 года дополнительные субсидии в размере 120 тыс. сумов выплатят предприятиям по переработке коконов и производству грен тутового шелкопряда. Также с 1 марта упростят правила экспорта шелка-сырца.Кроме того, с 1 апреля единый срок начисления просроченной дебиторской задолженности по экспорту шелковой продукции, произведенной предприятиями в составе Ассоциации "Узбекипаксаноат", установят в 360 дней с даты оформления таможенной декларации.При этом срок действия льгот по налогам и таможенным платежам продлят до 1 января 2026 года.Читайте также:Число проверок бизнеса сократитсяФермерам вернут суммы подоходного налога
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/508/16/5081604_0:262:2033:1787_1920x0_80_0_0_8bef92038a54561b47631c3d28e11bca.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
шелководам дадут дополнительные субсидии шелководство шел грена шелк производство шелковая продукция экспорт шелка узбекистан льготы субсидии экономика президент узбекистана шавкат мирзиёев подписал узбекипаксаноат новости новость
шелководам дадут дополнительные субсидии шелководство шел грена шелк производство шелковая продукция экспорт шелка узбекистан льготы субсидии экономика президент узбекистана шавкат мирзиёев подписал узбекипаксаноат новости новость
Шелководам дадут дополнительные субсидии
Производителям грен тутового шелкопряда выделят 120 тыс. сумов. Подробности читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 26 фев – Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял постановление о дальнейшем развитии шелковой отрасли в стране. Об этом сообщает Минюст
.
С 1 марта 2023 года по 1 января 2026 года дополнительные субсидии в размере 120 тыс. сумов выплатят предприятиям по переработке коконов и производству грен тутового шелкопряда. Также с 1 марта упростят правила экспорта шелка-сырца.
Кроме того, с 1 апреля единый срок начисления просроченной дебиторской задолженности по экспорту шелковой продукции, произведенной предприятиями в составе Ассоциации "Узбекипаксаноат", установят в 360 дней с даты оформления таможенной декларации.
При этом срок действия льгот по налогам и таможенным платежам продлят до 1 января 2026 года.