https://uz.sputniknews.ru/20230304/kak-ne-propustit-rak-rasskazal-glavnyy-onkolog-moskvy-32641805.html

Как не пропустить рак рассказал главный онколог Москвы

Как не пропустить рак рассказал главный онколог Москвы

На ранних стадиях у рака нет особых симптомов, поэтому всем нужно вовремя проходить обследования, предупредил врач.

2023-03-04T08:00+0500

2023-03-04T08:00+0500

2023-03-04T08:00+0500

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Специфических симптомов у онкологических заболеваний нет, особенно на ранней стадии, поэтому женщинам надо показываться гинекологу, с 39 лет надо делать маммографию, а мужчинам сдавать кровь на ПСА (простатический специфический антиген). Есть также исследования, которые стоит делать всем, заявил в интервью РИА Новости главный онколог Москвы, директор МКНЦ имени А. С. Логинова Игорь Хатьков. По словам врача, на ранних стадиях онкологические заболевания вообще могут протекать бессимптомно. Читайте также: Эксперт рассказала о свойствах горчицы

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