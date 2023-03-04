https://uz.sputniknews.ru/20230304/kak-ne-propustit-rak-rasskazal-glavnyy-onkolog-moskvy-32641805.html
Как не пропустить рак рассказал главный онколог Москвы
Как не пропустить рак рассказал главный онколог Москвы
На ранних стадиях у рака нет особых симптомов, поэтому всем нужно вовремя проходить обследования, предупредил врач.
2023-03-04T08:00+0500
2023-03-04T08:00+0500
2023-03-04T08:00+0500
это интересно
здоровье
онкология
лечение онкологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/02/07/32083170_0:146:3127:1904_1920x0_80_0_0_8851e8d0e01f643b85fcdf9e64a70460.jpg
Специфических симптомов у онкологических заболеваний нет, особенно на ранней стадии, поэтому женщинам надо показываться гинекологу, с 39 лет надо делать маммографию, а мужчинам сдавать кровь на ПСА (простатический специфический антиген). Есть также исследования, которые стоит делать всем, заявил в интервью РИА Новости главный онколог Москвы, директор МКНЦ имени А. С. Логинова Игорь Хатьков. По словам врача, на ранних стадиях онкологические заболевания вообще могут протекать бессимптомно. Читайте также: Эксперт рассказала о свойствах горчицы
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/02/07/32083170_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_16691f6b641a3e2420bc428d8d85a4af.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
здоровье здравоохранение скриннинг как не пропустить рак как выявить рак на ранней стадии какие обследования на рак надо проходить мужчинам женщинам регулярно
здоровье здравоохранение скриннинг как не пропустить рак как выявить рак на ранней стадии какие обследования на рак надо проходить мужчинам женщинам регулярно
Как не пропустить рак рассказал главный онколог Москвы
На ранних стадиях у рака нет особых симптомов, поэтому всем нужно вовремя проходить обследования, предупредил врач.
Специфических симптомов у онкологических заболеваний нет, особенно на ранней стадии, поэтому женщинам надо показываться гинекологу, с 39 лет надо делать маммографию, а мужчинам сдавать кровь на ПСА (простатический специфический антиген).
Есть также исследования, которые стоит делать всем, заявил в интервью РИА Новости
главный онколог Москвы, директор МКНЦ имени А. С. Логинова Игорь Хатьков.
По словам врача, на ранних стадиях онкологические заболевания вообще могут протекать бессимптомно.
"Надо обследоваться всем в определенном возрасте, и на сегодняшний день мы знаем возрастные рамки, в которые целесообразно проходить те или иные обследования... Например, женщинам надо периодически показываться гинекологу и отслеживать, что происходит на слизистой шейки матки, с 39 лет надо делать маммографию, с определенного возраста - мужчинам сдавать кровь на ПСА, а обоим полам - гастроколоноскопию либо кал на скрытую кровь", - рассказал врач.