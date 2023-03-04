https://uz.sputniknews.ru/20230304/oxvat-vaktsinatsiey-naseleniya-uzbekistana-dostig-98-32645875.html

Охват вакцинацией населения Узбекистана достиг 98%

Охват вакцинацией населения Узбекистана достиг 98%

В 2022 году на вакцинацию против инфекционных заболеваний было выделено 205 млрд сумов.

2023-03-04T10:12+0500

2023-03-04T10:12+0500

2023-03-04T10:22+0500

общество

здравоохранение

вакцинация

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 4 мар – Sputnik. В последние 5 лет в Узбекистане отмечают резкое снижение заболеваемости многими болезнями. Это стало возможным благодаря профилактическим и противоэпидемическим мерам. Об этом сообщила руководитель информационной службы Комитета санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Мафтуна Саидова на брифинге в АИМК.В 2022 году охват вакцинацией населения Узбекистана достиг 98%. На вакцинацию против инфекционных заболеваний из бюджета потратили 205 млрд сумов, это в 10 раз больше, чем в 2017 году.В 2017 году республика получила сертификаты Всемирной организации здравоохранения о ликвидации малярии, чумы, холеры, дифтерии, а в 2018 году медики не зарегистрировали случаев заболевания столбняком.К концу 2022 года по сравнению с 2018 годом снизилась заболеваемость:Узбекистан реализует 5 инвестиционных проектов, направленных на развитие санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья, на сумму $243,4 млн.За год адаптировали к международным стандартам и приняли в новой редакции 37 санитарных правил и норм в сфере образования, строительства, пищевой и других отраслей промышленности.Читайте также: На бесплатное обеспечение нуждающихся жителей протезами выделили 18 млрд сумов

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