https://uz.sputniknews.ru/20230304/posol-rossii-poblagodaril-kitay-za-pozitsiyu-protiv-politizatsii-sporta-32655218.html
Посол России поблагодарил Китай за позицию против политизации спорта
Посол России поблагодарил Китай за позицию против политизации спорта
Пекин последовательно придерживается требования, чтобы ко всем спортсменам применялось недискриминационное отношение и равный доступ к соревнованиям.
2023-03-04T16:34+0500
2023-03-04T16:34+0500
2023-03-04T17:34+0500
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ТАШКЕНТ, 4 мар – Sputnik. Посол России в КНР Игорь Моргулов выразил признательность Китаю за то, что Пекин последовательно выступает против политизации спорта и ратует за то, чтобы ко всем спортсменам применяли недискриминационное отношение и у всех атлетов был равный доступ к спортивным соревнованиям, сообщает РИА Новости.Он отметил, что таким образом международные ассоциаций вымещают негативное отношение к России. Поэтому, добавил Моргулов, "я особенно признателен нашим китайским друзьям за то, что они последовательно выступают против политизации спорта, ратуют за то, чтобы ко всем спортсменам применялось недискриминационное отношение и у всех атлетов был равный доступ к спортивным соревнованиям".Читайте также: Назло всему миру: Запад продолжает грызть антироссийский кактус
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россия китай спорт международные ассоциации посол рф в пекине последовательная позиция
россия китай спорт международные ассоциации посол рф в пекине последовательная позиция
Посол России поблагодарил Китай за позицию против политизации спорта
16:34 04.03.2023 (обновлено: 17:34 04.03.2023)
Пекин последовательно придерживается требования, чтобы ко всем спортсменам применялось недискриминационное отношение и равный доступ к соревнованиям.
ТАШКЕНТ, 4 мар – Sputnik.
Посол России в КНР Игорь Моргулов выразил признательность Китаю за то, что Пекин последовательно выступает против политизации спорта и ратует за то, чтобы ко всем спортсменам применяли недискриминационное отношение и у всех атлетов был равный доступ к спортивным соревнованиям, сообщает РИА Новости
.
"Нельзя не отметить, что в свете нестабильной геополитической ситуации спортсмены из России оказались в довольно непростом положении. Засевшие в руководстве ряда международных спортивных ассоциаций западные бюрократы лишают их доступа к международным спортивным соревнованиям", - заявил Моргулов в интервью Центральному телевидению Китая.
Он отметил, что таким образом международные ассоциаций вымещают негативное отношение к России.
"Как мне видится, за желанием отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях стоит еще и банальная боязнь честной конкуренции с нашими выдающимися атлетами. Все знают, что в России очень сильные спортсмены, в связи с чем некоторые недоброжелатели пытаются столь нечестным способом избавиться от конкурентов. Это абсолютно отвратительное явление, сложно подобрать другие слова", - подчеркнул дипломат.
Поэтому, добавил Моргулов, "я особенно признателен нашим китайским друзьям за то, что они последовательно выступают против политизации спорта, ратуют за то, чтобы ко всем спортсменам применялось недискриминационное отношение и у всех атлетов был равный доступ к спортивным соревнованиям".