https://uz.sputniknews.ru/20230304/posol-rossii-poblagodaril-kitay-za-pozitsiyu-protiv-politizatsii-sporta-32655218.html

Посол России поблагодарил Китай за позицию против политизации спорта

Посол России поблагодарил Китай за позицию против политизации спорта

Пекин последовательно придерживается требования, чтобы ко всем спортсменам применялось недискриминационное отношение и равный доступ к соревнованиям.

2023-03-04T16:34+0500

2023-03-04T16:34+0500

2023-03-04T17:34+0500

россия

китай

посол

спорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/14/28383698_0:146:2800:1721_1920x0_80_0_0_377985e9df30879eb9d9b1730c0e1fc2.jpg

ТАШКЕНТ, 4 мар – Sputnik. Посол России в КНР Игорь Моргулов выразил признательность Китаю за то, что Пекин последовательно выступает против политизации спорта и ратует за то, чтобы ко всем спортсменам применяли недискриминационное отношение и у всех атлетов был равный доступ к спортивным соревнованиям, сообщает РИА Новости.Он отметил, что таким образом международные ассоциаций вымещают негативное отношение к России. Поэтому, добавил Моргулов, "я особенно признателен нашим китайским друзьям за то, что они последовательно выступают против политизации спорта, ратуют за то, чтобы ко всем спортсменам применялось недискриминационное отношение и у всех атлетов был равный доступ к спортивным соревнованиям".Читайте также: Назло всему миру: Запад продолжает грызть антироссийский кактус

россия

китай

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

россия китай спорт международные ассоциации посол рф в пекине последовательная позиция