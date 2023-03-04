https://uz.sputniknews.ru/20230304/v-moskve-otkrylas-vystavka-o-buxarskix-evreyax-32654469.html

В Москве открылась выставка о бухарских евреях

В Москве открылась выставка о бухарских евреях

В экспозиции представлены предметы одежды, быта и культуры, собранные во время экспедиций в Среднюю Азию и полученные из разных музеев и частых коллекций.

2023-03-04T17:24+0500

2023-03-04T17:24+0500

2023-03-04T17:44+0500

культура

россия

москва

музей

выставка

бухарские евреи

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ТАШКЕНТ, 4 мар – Sputnik. В Еврейском музее и Центре толерантности в Москве открылась выставка "Бухарские евреи: на перекрестке цивилизаций".Организаторами масштабного проекта стали Еврейский музей и Музей истории евреев России при поддержке Всемирного конгресса бухарских евреев.В центральном лобби музея и в левой галерее выставлены около 200 экспонатов: предметы искусства и быта, ремесленные изделия и ритуальные предметы, амулеты, уникальные исторические документы и фотографии, сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе Еврейского музея.Центром экспозиции стала специальная инсталляция, рассказывающая о жилище бухарско-еврейской семьи, собравшая различные элементы декора традиционных еврейских домов Самарканда и Бухары 19 – начала 20 века.Большая часть экспонатов является частью коллекции Музея истории евреев в России. Они были собраны в ходе экспедиций в Среднюю Азию.Также на выставке можно увидеть экспонаты из собрания Российского этнографического музея, Фонда Марджани и частных коллекций.Читайте также: В Самарканде пройдет выставка-продажа вышивки

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