https://uz.sputniknews.ru/20230304/v-moskve-otkrylas-vystavka-o-buxarskix-evreyax-32654469.html
В Москве открылась выставка о бухарских евреях
В Москве открылась выставка о бухарских евреях
В экспозиции представлены предметы одежды, быта и культуры, собранные во время экспедиций в Среднюю Азию и полученные из разных музеев и частых коллекций.
2023-03-04T17:24+0500
2023-03-04T17:24+0500
2023-03-04T17:44+0500
культура
россия
москва
музей
выставка
бухарские евреи
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ТАШКЕНТ, 4 мар – Sputnik. В Еврейском музее и Центре толерантности в Москве открылась выставка "Бухарские евреи: на перекрестке цивилизаций".Организаторами масштабного проекта стали Еврейский музей и Музей истории евреев России при поддержке Всемирного конгресса бухарских евреев.В центральном лобби музея и в левой галерее выставлены около 200 экспонатов: предметы искусства и быта, ремесленные изделия и ритуальные предметы, амулеты, уникальные исторические документы и фотографии, сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе Еврейского музея.Центром экспозиции стала специальная инсталляция, рассказывающая о жилище бухарско-еврейской семьи, собравшая различные элементы декора традиционных еврейских домов Самарканда и Бухары 19 – начала 20 века.Большая часть экспонатов является частью коллекции Музея истории евреев в России. Они были собраны в ходе экспедиций в Среднюю Азию.Также на выставке можно увидеть экспонаты из собрания Российского этнографического музея, Фонда Марджани и частных коллекций.Читайте также: В Самарканде пройдет выставка-продажа вышивки
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москва еврейский музей центр толерантности выставка бухарские евреи на перекрестке цивилизаций предметы быта искусства музей истории евреев центральная азия бухара самарканд центральная азия экспедиции частные коллекции
москва еврейский музей центр толерантности выставка бухарские евреи на перекрестке цивилизаций предметы быта искусства музей истории евреев центральная азия бухара самарканд центральная азия экспедиции частные коллекции
В Москве открылась выставка о бухарских евреях
17:24 04.03.2023 (обновлено: 17:44 04.03.2023)
В экспозиции представлены предметы одежды, быта и культуры, собранные во время экспедиций в Среднюю Азию и полученные из разных музеев и частых коллекций.
ТАШКЕНТ, 4 мар – Sputnik. В Еврейском музее и Центре толерантности в Москве открылась выставка "Бухарские евреи: на перекрестке цивилизаций".
Организаторами масштабного проекта стали Еврейский музей и Музей истории евреев России при поддержке Всемирного конгресса бухарских евреев.
В центральном лобби музея и в левой галерее выставлены около 200 экспонатов: предметы искусства и быта, ремесленные изделия и ритуальные предметы, амулеты, уникальные исторические документы и фотографии, сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе Еврейского музея.
Центром экспозиции стала специальная инсталляция, рассказывающая о жилище бухарско-еврейской семьи, собравшая различные элементы декора традиционных еврейских домов Самарканда и Бухары 19 – начала 20 века.
"Выставка "Бухарские евреи: на перекрестке цивилизаций" несколько необычная по форме для нашего музея. В этот раз мы постарались воссоздать восточный колорит и познакомить с историей посредством артефактов, подлинных предметов быта и прикладного искусства. Выставочное пространство напоминает узкую улочку и передает атмосферу жаркого восточного города", - рассказывает Александр Борода, генеральный директор Еврейского музея и центра толерантности.
Большая часть экспонатов является частью коллекции Музея истории евреев в России. Они были собраны в ходе экспедиций в Среднюю Азию.
"Кому-то может показаться, что экспонаты, представленные на выставке, ничем не отличаются от предметов быта жителей Узбекистана, которые можно приобрести на местном базаре, но хочу заверить, что все они – часть быта семей бухарских евреев, которые мои коллеги Григорий Казовский и Борис Хаймович привезли из экспедиций", - рассказал Сергей Устинов, основатель и директор Музея истории евреев в России.
Также на выставке можно увидеть экспонаты из собрания Российского этнографического музея, Фонда Марджани и частных коллекций.