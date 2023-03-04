https://uz.sputniknews.ru/20230304/v-samarkande-proydet-vystavka-prodaja-vyshivki-32643941.html

В Самарканде пройдет выставка-продажа вышивки

В Самарканде пройдет выставка-продажа вышивки

Здесь можно будет увидеть работы вышивальщиц из всех регионов республики.

2023-03-04T09:03+0500

2023-03-04T09:03+0500

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культура

узбекистан

самарканд

выставка

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ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. В Самарканде 18-19 марта пройдет II Национальная выставка-продажа вышивки.Здесь можно будет увидеть изделия мастериц-вышивальщиц из всех регионов Узбекистана, сообщает корреспондент Sputnik.В программе форума мастер-классы и встречи с Гульнорой Одиловой, Мавлюдой Хамдамовой, Насибой Исхаковой и другими известными вышивальщицами, а также видеоуроки для всех желающих.Познакомиться с работами мастериц и при желании приобрести национальную вышивку можно будет в парке культуры и отдыха "Площадь мастеров" по ​​улице Ислама Каримова и на улице Алишера Навои.Впервые подобная выставка прошла в 2018 году в городе Шахрисабз Кашкадарьинской области. В нем приняли участие более 300 ремесленниц из разных регионов.Читайте также: Во Франции установили памятник Мирзо Улугбеку – видео

узбекистан

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