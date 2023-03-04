https://uz.sputniknews.ru/20230304/v-samarkande-proydet-vystavka-prodaja-vyshivki-32643941.html
В Самарканде пройдет выставка-продажа вышивки
В Самарканде пройдет выставка-продажа вышивки
Здесь можно будет увидеть работы вышивальщиц из всех регионов республики.
2023-03-04T09:03+0500
2023-03-04T09:03+0500
2023-03-04T09:03+0500
культура
узбекистан
самарканд
выставка
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ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. В Самарканде 18-19 марта пройдет II Национальная выставка-продажа вышивки.Здесь можно будет увидеть изделия мастериц-вышивальщиц из всех регионов Узбекистана, сообщает корреспондент Sputnik.В программе форума мастер-классы и встречи с Гульнорой Одиловой, Мавлюдой Хамдамовой, Насибой Исхаковой и другими известными вышивальщицами, а также видеоуроки для всех желающих.Познакомиться с работами мастериц и при желании приобрести национальную вышивку можно будет в парке культуры и отдыха "Площадь мастеров" по улице Ислама Каримова и на улице Алишера Навои.Впервые подобная выставка прошла в 2018 году в городе Шахрисабз Кашкадарьинской области. В нем приняли участие более 300 ремесленниц из разных регионов.Читайте также: Во Франции установили памятник Мирзо Улугбеку – видео
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узбекистан самарканд выставка ярмарка вышивки ремесленники национальная вышивка
узбекистан самарканд выставка ярмарка вышивки ремесленники национальная вышивка
В Самарканде пройдет выставка-продажа вышивки
Здесь можно будет увидеть работы вышивальщиц из всех регионов республики.
ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. В Самарканде 18-19 марта пройдет II Национальная выставка-продажа вышивки.
Здесь можно будет увидеть изделия мастериц-вышивальщиц из всех регионов Узбекистана, сообщает корреспондент Sputnik
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"В этом году выставка пройдет в Самарканде. Потому что Самарканд – старинный город, он впитал в себя древние узбекские традиции и ценности. Я думаю, что мероприятие будет запоминающимся", - сказала руководитель службы информации ассоциации "Хунарманд" Нилуфар Хотамова.
В программе форума мастер-классы и встречи с Гульнорой Одиловой, Мавлюдой Хамдамовой, Насибой Исхаковой и другими известными вышивальщицами, а также видеоуроки для всех желающих.
Познакомиться с работами мастериц и при желании приобрести национальную вышивку можно будет в парке культуры и отдыха "Площадь мастеров" по улице Ислама Каримова и на улице Алишера Навои.
Впервые подобная выставка прошла в 2018 году в городе Шахрисабз Кашкадарьинской области. В нем приняли участие более 300 ремесленниц из разных регионов.