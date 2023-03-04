https://uz.sputniknews.ru/20230304/v-pomosch-mujchinam--interesnaya-podborka-podarkov-na-8-marta-32657525.html
В помощь мужчинам — интересная подборка подарков на 8 марта
В помощь мужчинам — интересная подборка подарков на 8 марта
В преддверии прекрасного весеннего праздника перед мужчинами стоит серьезная задача — как поздравить любимых женщин, коллег и не остаться после этого с пустым кошельком.
2023-03-04T21:59+0500
2023-03-04T21:59+0500
2023-03-04T23:59+0500
это интересно
8 марта
международный женский день 8 марта
подарки
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Sputnik подскажет идеи недорогих и оригинальных подарков на 8 Марта.В первую очередь стоит изучить желания и интересы получательницы, чтобы подарок точно порадовал.На подарок любимой, родной женщине скупиться не стоит. Не забывайте и о коллегах, которые также ждут поздравлений.ТОП-10 подарков второй половинкеТОП-10 подарков коллегам-женщинамЧитайте также: Праздник красоты: в Токио зацвела сакура – фото
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что подарить на 8 марта жене девушке коллеге женщине топ-10 подарков шпаргалка лучшие любимые подарки которых все ждут идеи подарков международный женский день необычные небанальные оригинальные сюрпризы
что подарить на 8 марта жене девушке коллеге женщине топ-10 подарков шпаргалка лучшие любимые подарки которых все ждут идеи подарков международный женский день необычные небанальные оригинальные сюрпризы
В помощь мужчинам — интересная подборка подарков на 8 марта
21:59 04.03.2023 (обновлено: 23:59 04.03.2023)
В преддверии прекрасного весеннего праздника перед мужчинами стоит серьезная задача — как поздравить любимых женщин, коллег и не остаться после этого с пустым кошельком.
Sputnik подскажет идеи недорогих и оригинальных подарков на 8 Марта.
В первую очередь стоит изучить желания и интересы получательницы, чтобы подарок точно порадовал.
На подарок любимой, родной женщине скупиться не стоит. Не забывайте и о коллегах, которые также ждут поздравлений.
ТОП-10 подарков второй половинке
1.
Именная ваза для цветов
2.
Сертификат в магазин косметики или СПА-салон
3.
Комплект постельного белья
7.
Набор бомбочек для ванны
9.
Ягодный букет в шляпной коробке
ТОП-10 подарков коллегам-женщинам
2.
Именной ежедневник “С 8 марта”
3.
Подарочный набор чая или кофе
4.
Флорариум (композиция из живых цветов в стекле)
6.
Билеты на интересный фильм или концерт
8.
Набор косметических кремов
9.
Мини-зонтик для сумочки