https://uz.sputniknews.ru/20230304/v-pomosch-mujchinam--interesnaya-podborka-podarkov-na-8-marta-32657525.html

В помощь мужчинам — интересная подборка подарков на 8 марта

В помощь мужчинам — интересная подборка подарков на 8 марта

В преддверии прекрасного весеннего праздника перед мужчинами стоит серьезная задача — как поздравить любимых женщин, коллег и не остаться после этого с пустым кошельком.

2023-03-04T21:59+0500

2023-03-04T21:59+0500

2023-03-04T23:59+0500

это интересно

8 марта

международный женский день 8 марта

подарки

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Sputnik подскажет идеи недорогих и оригинальных подарков на 8 Марта.В первую очередь стоит изучить желания и интересы получательницы, чтобы подарок точно порадовал.На подарок любимой, родной женщине скупиться не стоит. Не забывайте и о коллегах, которые также ждут поздравлений.ТОП-10 подарков второй половинкеТОП-10 подарков коллегам-женщинамЧитайте также: Праздник красоты: в Токио зацвела сакура – фото

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