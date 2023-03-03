https://uz.sputniknews.ru/20230303/vo-frantsii-ustanovili-pamyatnik-mirzo-ulugbeku--video--32625501.html
Во Франции установили памятник Мирзо Улугбеку – видео
Во Франции установили памятник Мирзо Улугбеку – видео
Памятник выдающемуся ученому появился в городе Тулуза.
2023-03-03T11:59+0500
2023-03-03T11:59+0500
2023-03-03T14:33+0500
культура
франция
памятник
узбекистан
видеоролик
астрономия
наука
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ТАШКЕНТ, 3 мар – Sputnik. В Тулузе открыли памятник среднеазиатскому астроному, ученому, поэту, математику и государственному деятелю Мирзо Улугбеку. Об этом сообщает ИА "Дуне".Бронзовый монумент установили на территории Французской национальной школы гражданской авиации (ENAC). Его высота составляет 240 сантиметров. Автором памятника выступил скульптор из Самарканда Умирзак Шарипов.Напомним, Мирзо Улугбек — выдающийся ученый, внук Амира Темура, правитель Самарканда. Его называют "ученым на троне". Именно при Мирзо Улугбеке Самарканд стал центром науки и культуры.Памятники Мирзо Улугбеку установлены в Ташкенте и Самарканде, а также Риге рядом с посольством Узбекистана.Имя ученого носят Национальный университет Узбекистана, Самаркандский государственный архитектурно-строительный институт, проспекты и улицы во многих городах республики, станция столичного метрополитена, посёлок городского типа в Ташкентской области. Также в Самарканде, на родине ученого создан музей Мирзо Улугбека.Читайте также:В Ташкенте появится первый в ЦА Radisson Collection Hotel – подробностиРоссийские режиссеры снимут фильм о женщинах Узбекистана
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видео во франции установили памятник мирзо улугбеку выдающийся узбекистанец узбекский ученый мирзо улугбек тулуза франция памятник французская национальная школа гражданской авиации самарканд ташкент культура наука новости новость политика
видео во франции установили памятник мирзо улугбеку выдающийся узбекистанец узбекский ученый мирзо улугбек тулуза франция памятник французская национальная школа гражданской авиации самарканд ташкент культура наука новости новость политика
Во Франции установили памятник Мирзо Улугбеку – видео
11:59 03.03.2023 (обновлено: 14:33 03.03.2023)
Памятник выдающемуся ученому появился во французском городе Тулуза.
ТАШКЕНТ, 3 мар – Sputnik.
В Тулузе открыли памятник среднеазиатскому астроному, ученому, поэту, математику и государственному деятелю Мирзо Улугбеку. Об этом сообщает ИА "Дуне
".
Бронзовый монумент установили на территории Французской национальной школы гражданской авиации (ENAC). Его высота составляет 240 сантиметров. Автором памятника выступил скульптор из Самарканда Умирзак Шарипов.
Напомним, Мирзо Улугбек — выдающийся ученый, внук Амира Темура, правитель Самарканда. Его называют "ученым на троне". Именно при Мирзо Улугбеке Самарканд стал центром науки и культуры.
Памятники Мирзо Улугбеку установлены в Ташкенте и Самарканде, а также Риге рядом с посольством Узбекистана.
Имя ученого носят Национальный университет Узбекистана, Самаркандский государственный архитектурно-строительный институт, проспекты и улицы во многих городах республики, станция столичного метрополитена, посёлок городского типа в Ташкентской области. Также в Самарканде, на родине ученого создан музей Мирзо Улугбека.