https://uz.sputniknews.ru/20230304/v-tashkente-v-voskresene-perekroyut-chast-ulits---adresa-32656358.html

В Ташкенте в воскресенье перекроют часть улиц - адреса

В Ташкенте в воскресенье перекроют часть улиц - адреса

Движение транспорта будет временно ограничено на нескольких улицах с 06:00 до 11:00 в связи с проведением завтра в столице велосипедно-пешеходного марафона. 04.03.2023, Sputnik Узбекистан

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общество

ташкент

улица

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ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. В воскресенье на нескольких улицах Ташкента будет временно ограничено движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба МВД столицы.Временно будет ограничено движение транспорта на ряде улиц с 6:00 до 11:00 завтрашнего дня в связи с проведением в столице велосипедно-пешеходного марафона в рамках акции "За безопасную жизнь".Временно ограничат движение на следующих улицах:Также с 18:00 4 марта до 13:00 5 марта будет временно приостановлено движение транспорта от перекрестка улиц Ислама Каримова и Афросиаб до улицы Бешёгоч.Читайте также: В Самарканде пройдет выставка-продажа вышивки

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