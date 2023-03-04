https://uz.sputniknews.ru/20230304/v-tashkente-v-voskresene-perekroyut-chast-ulits---adresa-32656358.html
В Ташкенте в воскресенье перекроют часть улиц - адреса
В Ташкенте в воскресенье перекроют часть улиц - адреса
Движение транспорта будет временно ограничено на нескольких улицах с 06:00 до 11:00 в связи с проведением завтра в столице велосипедно-пешеходного марафона. 04.03.2023, Sputnik Узбекистан
2023-03-04T18:34+0500
2023-03-04T18:34+0500
2023-03-04T18:34+0500
общество
ташкент
улица
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/10/19256170_0:164:3350:2048_1920x0_80_0_0_3785241596c0b006f7af0ba64c749d78.jpg
ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. В воскресенье на нескольких улицах Ташкента будет временно ограничено движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба МВД столицы.Временно будет ограничено движение транспорта на ряде улиц с 6:00 до 11:00 завтрашнего дня в связи с проведением в столице велосипедно-пешеходного марафона в рамках акции "За безопасную жизнь".Временно ограничат движение на следующих улицах:Также с 18:00 4 марта до 13:00 5 марта будет временно приостановлено движение транспорта от перекрестка улиц Ислама Каримова и Афросиаб до улицы Бешёгоч.Читайте также: В Самарканде пройдет выставка-продажа вышивки
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/10/19256170_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_72b5541b6a868d5be569e5603f8b5d31.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ташкент, улица
В Ташкенте в воскресенье перекроют часть улиц - адреса
Движение транспорта будет временно ограничено на нескольких улицах с 06:00 до 11:00 в связи с проведением завтра в столице велосипедно-пешеходного марафона.
ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik.
В воскресенье на нескольких улицах Ташкента будет временно ограничено движение транспорта. Об этом сообщает
пресс-служба МВД столицы.
Временно будет ограничено движение транспорта на ряде улиц с 6:00 до 11:00 завтрашнего дня в связи с проведением в столице велосипедно-пешеходного марафона в рамках акции "За безопасную жизнь".
Временно ограничат движение на следующих улицах:
От пересечения улиц И.Каримова и Фурката до улицы Ш.Рашидова;
От перекрестка И.Каримова по улице Ш.Рашидова до пересечения улиц Ш.Рашидова и Афросиоба;
От пересечения улиц Ш. Рашидова и Афросиёб по улице Афросиёб до пересечения улиц Афросиёб и Бешёгоч;
от пересечения улиц Афросиеб и Бешёгоч до пересечения улиц Фуркат и Бешёгоч;
От пересечения улиц Бешёгоч и Фуркат по улице Фуркат до пересечения улиц И.Каримова и Фурката.
Также с 18:00 4 марта до 13:00 5 марта будет временно приостановлено движение транспорта от перекрестка улиц Ислама Каримова и Афросиаб до улицы Бешёгоч.