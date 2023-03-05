https://uz.sputniknews.ru/20230305/32651627.html
Эксперт рассказал, что делать в случае проблем в работе браузеров
Эксперт рассказал, что делать в случае проблем в работе браузеров
Совет касается работы с популярными веб-браузерами Chrome и Opera, которые могут перестать работать на старых операционных системах в 2023 году.
2023-03-05T22:00+0500
2023-03-05T22:00+0500
2023-03-05T22:00+0500
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Популярные браузеры Chrome и Opera могут перестать работать на старых операционных системах Windows в 2023 году, сообщает Sputnik Южная Осетия. О том, почему не стоит пользоваться Windows версиями 7 и 8.1, в чем они уязвимее современных операционных систем рассказал руководитель IT-центра Азамат Тедеев.По мнению эксперта, старые операционные системы вызывают некоторые неудобства при работе с ними."Они более уязвимы для вирусных угроз. Нужно быть внимательным и не переходить на сомнительные сайты. Также на старых операционных системах возможна некорректная работа сайтов. Дело в том, что сайты могут оказаться не адаптированными к старым версиям, ведь при их разработке происходит подгонка под последние стандарты браузеров. И в этом случае могут возникнуть баги, где-то могут смещаться картинки, но в целом сайты работать будут. При этом старая версия Windows 7 является одной из самых удобных, и многие пользователи просто привыкли на ней работать", - сказал Тедеев.Несмотря на это, выход есть всегда. Если вы не хотите расставаться со своей старой, полюбившейся Windows 7, то всегда можно пользоваться отечественным браузером – Яндекс, который прекрасно ладит и со старыми операционными системами. Хотелось бы решить вопрос раз и навсегда, переустановив операционную систему на более современную, но у некоторых с этим могут возникнуть проблемы.Если же все-таки есть необходимость в установке новой операционной системы на не очень современный компьютер, то стоит остановить свой выбор на Windows 10, который более адаптирован к старой технике. Некоторые пользователи спешат обновить свою операционную систему сразу до Windows 11, но эксперт считает, что торопиться не стоит.Подводя итоги, Тедеев рекомендовал подходить взвешено к решению данного вопроса."Если вы не гонитесь за новинками и привыкли к своей операционной системе, то можно остаться и на Windows 7, но нужно будет стараться избегать сомнительных сайтов и чаще проверять компьютер на вирусы. Пользоваться в таком случае лучше браузером Яндекс. Он работает как со старыми версиями Windows, так и с новыми. Если же вы решили обновить операционную систему, то лучше установить версию Windows 10, поскольку 11-й версии могут еще потребоваться доработки", - заключил эксперт.Читайте также: Новая технология отгонит арендованное авто при просрочке платежа
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компьютерная техника браузер операционная система windows 7 chrome opera перестали работать
компьютерная техника браузер операционная система windows 7 chrome opera перестали работать
Эксперт рассказал, что делать в случае проблем в работе браузеров
Совет касается работы с популярными веб-браузерами Chrome и Opera, которые могут перестать работать на старых операционных системах в 2023 году.
Популярные браузеры Chrome и Opera могут перестать работать на старых операционных системах Windows в 2023 году, сообщает Sputnik Южная Осетия
.
О том, почему не стоит пользоваться Windows версиями 7 и 8.1, в чем они уязвимее современных операционных систем рассказал руководитель IT-центра Азамат Тедеев.
По мнению эксперта, старые операционные системы вызывают некоторые неудобства при работе с ними.
"Они более уязвимы для вирусных угроз. Нужно быть внимательным и не переходить на сомнительные сайты. Также на старых операционных системах возможна некорректная работа сайтов. Дело в том, что сайты могут оказаться не адаптированными к старым версиям, ведь при их разработке происходит подгонка под последние стандарты браузеров. И в этом случае могут возникнуть баги, где-то могут смещаться картинки, но в целом сайты работать будут. При этом старая версия Windows 7 является одной из самых удобных, и многие пользователи просто привыкли на ней работать", - сказал Тедеев.
Несмотря на это, выход есть всегда. Если вы не хотите расставаться со своей старой, полюбившейся Windows 7, то всегда можно пользоваться отечественным браузером – Яндекс, который прекрасно ладит и со старыми операционными системами.
Хотелось бы решить вопрос раз и навсегда, переустановив операционную систему на более современную, но у некоторых с этим могут возникнуть проблемы.
"У многих жителей, в том числе и в госучреждениях, стоят старые компьютеры и ноутбуки. Установка новой операционной системы на них невозможна. И их владельцы будут вынуждены покупать новую технику", - отметил эксперт.
Если же все-таки есть необходимость в установке новой операционной системы на не очень современный компьютер, то стоит остановить свой выбор на Windows 10, который более адаптирован к старой технике.
Некоторые пользователи спешат обновить свою операционную систему сразу до Windows 11, но эксперт считает, что торопиться не стоит.
"Я бы предложил подождать с этим, поскольку при выпуске нового продукта он часто нуждается в доработке", - отметил он.
Подводя итоги, Тедеев рекомендовал подходить взвешено к решению данного вопроса.
"Если вы не гонитесь за новинками и привыкли к своей операционной системе, то можно остаться и на Windows 7, но нужно будет стараться избегать сомнительных сайтов и чаще проверять компьютер на вирусы. Пользоваться в таком случае лучше браузером Яндекс. Он работает как со старыми версиями Windows, так и с новыми. Если же вы решили обновить операционную систему, то лучше установить версию Windows 10, поскольку 11-й версии могут еще потребоваться доработки", - заключил эксперт.