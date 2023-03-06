https://uz.sputniknews.ru/20230306/mnogie-ukrainskie-deti-v-polshe-veroyatno-ne-uchatsya-v-shkolax---gazeta-32677809.html
Многие украинские дети в Польше, вероятно, не учатся в школах — газета
Многие украинские дети в Польше, вероятно, не учатся в школах — газета
По последним данным, в Польше находится около 1,5 млн украинских беженцев.
2023-03-06T14:02+0500
2023-03-06T14:02+0500
2023-03-06T15:12+0500
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ТАШКЕНТ, 6 мар - Sputnik. Многие дети украинских беженцев в Польше, вероятно, не учатся в школах, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Rzeczpospolita. По последним данным, в Польше находятся около 1,5 миллиона беженцев с Украины. Издание отмечает, что польское законодательство обязывает всех детей школьного возраста посещать школу. Украинские дети, конечно, могут учиться удаленно в украинских школах, но родители обязаны сообщить об этом в муниципалитет по месту пребывания.Следовательно, многие украинские дети могли просто выпасть из системы школьного образования, подчеркивает газета.Читайте также: Киев призывает украинцев перезимовать в Европе. Европа не согласна
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польша украина беженцы школьники не ходят в школу выпали из системы школьного образования
польша украина беженцы школьники не ходят в школу выпали из системы школьного образования
Многие украинские дети в Польше, вероятно, не учатся в школах — газета
14:02 06.03.2023 (обновлено: 15:12 06.03.2023)
По последним данным, в Польше находится около 1,5 млн украинских беженцев.
ТАШКЕНТ, 6 мар - Sputnik.
Многие дети украинских беженцев в Польше, вероятно, не учатся в школах, сообщает РИА Новости
со ссылкой на газету Rzeczpospolita.
По последним данным, в Польше находятся около 1,5 миллиона беженцев с Украины.
"В Польше в настоящее время обучаются 150 648 школьников с Украины. Украинцев школьного возраста у нас больше. Только в реестре граждан этой страны, которым присвоен статус иностранца в соответствии со специальным законом, числится более 277 тысяч человек, родившихся в 2005-2015 годах", — говорится в сообщении газеты.
Издание отмечает, что польское законодательство обязывает всех детей школьного возраста посещать школу. Украинские дети, конечно, могут учиться удаленно в украинских школах, но родители обязаны сообщить об этом в муниципалитет по месту пребывания.
"Практически никто этого не делает. В Люблине таких учеников было всего 20. Для сравнения — школы этого города посещают 2170 граждан Украины. В Торуни поступило 36 заявок, а в школах города обучаются 1250 украинских детей. На сегодняшний день Торуньский магистрат предоставил 1900 номеров PESEL (индивидуальный личный номер) беженцам с Украины школьного возраста. Это, конечно, не совпадает с числом украинских жителей Торуни, но эти цифры показывают, сколько детей ускользает от школьной статистики", — говорится в сообщении.
Следовательно, многие украинские дети могли просто выпасть из системы школьного образования, подчеркивает газета.