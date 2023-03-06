https://uz.sputniknews.ru/20230306/mnogie-ukrainskie-deti-v-polshe-veroyatno-ne-uchatsya-v-shkolax---gazeta-32677809.html

Многие украинские дети в Польше, вероятно, не учатся в школах — газета

Многие украинские дети в Польше, вероятно, не учатся в школах — газета

По последним данным, в Польше находится около 1,5 млн украинских беженцев.

2023-03-06T14:02+0500

2023-03-06T14:02+0500

2023-03-06T15:12+0500

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ТАШКЕНТ, 6 мар - Sputnik. Многие дети украинских беженцев в Польше, вероятно, не учатся в школах, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Rzeczpospolita. По последним данным, в Польше находятся около 1,5 миллиона беженцев с Украины. Издание отмечает, что польское законодательство обязывает всех детей школьного возраста посещать школу. Украинские дети, конечно, могут учиться удаленно в украинских школах, но родители обязаны сообщить об этом в муниципалитет по месту пребывания.Следовательно, многие украинские дети могли просто выпасть из системы школьного образования, подчеркивает газета.Читайте также: Киев призывает украинцев перезимовать в Европе. Европа не согласна

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польша украина беженцы школьники не ходят в школу выпали из системы школьного образования