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"Набираем очки для Олимпиады": Бобонов о результатах турнира "Большого шлема" — видео
"Набираем очки для Олимпиады": Бобонов о результатах турнира "Большого шлема" — видео
Трое узбекистанских спортсменов завоевали "золото" на турнире "Большого шлема" по дзюдо.
2023-03-06T15:09+0500
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спорт
узбекистан
ташкент
турнир "большого шлема"
дзюдо
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ТАШКЕНТ, 6 мар - Sputnik. В Ташкенте завершился турнир "Большого шлема" по дзюдо. В международных состязаниях узбекистанские спортсмены завоевали три золотые медали, а Давлат Бобонов возглавил международный рейтинг дзюдоистов в своей весовой категории.Как проходили соревнования — в видео от корреспондента Sputnik.Читайте также: Видео: Алишер Юсупов – еще один обладатель золота "Большого шлема"
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узбекистан ташкент турнир "большого шлема" по дзюдо давлат бобонов видео интервью
узбекистан ташкент турнир "большого шлема" по дзюдо давлат бобонов видео интервью

"Набираем очки для Олимпиады": Бобонов о результатах турнира "Большого шлема" — видео

15:09 06.03.2023 (обновлено: 16:22 06.03.2023)
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаДавлат Бобонов завоевал серебряную медаль на турнире серии "Большого шлема" по дзюдо в Монголии.
Давлат Бобонов завоевал серебряную медаль на турнире серии Большого шлема по дзюдо в Монголии. - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.03.2023
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
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Трое узбекистанских спортсменов завоевали "золото" на турнире "Большого шлема" по дзюдо.
ТАШКЕНТ, 6 мар - Sputnik. В Ташкенте завершился турнир "Большого шлема" по дзюдо.
В международных состязаниях узбекистанские спортсмены завоевали три золотые медали, а Давлат Бобонов возглавил международный рейтинг дзюдоистов в своей весовой категории.
Как проходили соревнования — в видео от корреспондента Sputnik.
Читайте также: Видео: Алишер Юсупов – еще один обладатель золота "Большого шлема"
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