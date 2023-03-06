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"Набираем очки для Олимпиады": Бобонов о результатах турнира "Большого шлема" — видео
"Набираем очки для Олимпиады": Бобонов о результатах турнира "Большого шлема" — видео
Трое узбекистанских спортсменов завоевали "золото" на турнире "Большого шлема" по дзюдо.
2023-03-06T15:09+0500
2023-03-06T15:09+0500
2023-03-06T16:22+0500
спорт
узбекистан
ташкент
турнир "большого шлема"
дзюдо
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ТАШКЕНТ, 6 мар - Sputnik. В Ташкенте завершился турнир "Большого шлема" по дзюдо. В международных состязаниях узбекистанские спортсмены завоевали три золотые медали, а Давлат Бобонов возглавил международный рейтинг дзюдоистов в своей весовой категории.Как проходили соревнования — в видео от корреспондента Sputnik.Читайте также: Видео: Алишер Юсупов – еще один обладатель золота "Большого шлема"
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узбекистан ташкент турнир "большого шлема" по дзюдо давлат бобонов видео интервью
узбекистан ташкент турнир "большого шлема" по дзюдо давлат бобонов видео интервью
"Набираем очки для Олимпиады": Бобонов о результатах турнира "Большого шлема" — видео
15:09 06.03.2023 (обновлено: 16:22 06.03.2023)
Трое узбекистанских спортсменов завоевали "золото" на турнире "Большого шлема" по дзюдо.
ТАШКЕНТ, 6 мар - Sputnik. В Ташкенте завершился турнир "Большого шлема" по дзюдо.
В международных состязаниях узбекистанские спортсмены завоевали три золотые медали, а Давлат Бобонов возглавил международный рейтинг дзюдоистов в своей весовой категории.
Как проходили соревнования — в видео от корреспондента Sputnik
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