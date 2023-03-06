https://uz.sputniknews.ru/20230306/nabiraem-ochki-dlya-olimpiady-bobonov-o-rezultatax-turnira-bolshogo-shlema---video-32678828.html

"Набираем очки для Олимпиады": Бобонов о результатах турнира "Большого шлема" — видео

"Набираем очки для Олимпиады": Бобонов о результатах турнира "Большого шлема" — видео

Трое узбекистанских спортсменов завоевали "золото" на турнире "Большого шлема" по дзюдо.

2023-03-06T15:09+0500

2023-03-06T15:09+0500

2023-03-06T16:22+0500

спорт

узбекистан

ташкент

турнир "большого шлема"

дзюдо

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ТАШКЕНТ, 6 мар - Sputnik. В Ташкенте завершился турнир "Большого шлема" по дзюдо. В международных состязаниях узбекистанские спортсмены завоевали три золотые медали, а Давлат Бобонов возглавил международный рейтинг дзюдоистов в своей весовой категории.Как проходили соревнования — в видео от корреспондента Sputnik.Читайте также: Видео: Алишер Юсупов – еще один обладатель золота "Большого шлема"

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