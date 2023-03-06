https://uz.sputniknews.ru/20230306/video-alisher-yusupov--esche-odin-obladatel-zolota-bolshogo-shlema-32667883.html
Видео: Алишер Юсупов – еще один обладатель золота "Большого шлема"
Видео: Алишер Юсупов – еще один обладатель золота "Большого шлема"
Юсупов, Бобонов и Юлдошев стали победителями турнира по дзюдо.
2023-03-06T09:04+0500
2023-03-06T09:04+0500
2023-03-06T09:04+0500
спорт
узбекистан
ташкент
турнир "большого шлема"
дзюдо
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ТАШКЕНТ, 6 мар – Sputnik. Узбекистанский дзюдоист Алишер Юсупов выиграл золотую медаль турнира "Большой шлем", передает Национальный олимпийский комитет.Спортсмен выступал в весовой категории +100 кг. В финале он победил соперника из Японии Тацуро Сайто.Напомним, сегодня в Ташкенте завершился международный турнир "Большого шлема" по дзюдо. Узбекистан представили 56 спортсменов.Также "золото" выиграли дзюдоисты Давлат Бобонов и Муроджон Юлдошев.Читайте также:Посол России поблагодарил Китай за позицию против политизации спортаСлабослышащие школьники из Узбекистана завоевали 11 медалей на ЧА
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видео алишер юсупов победитель большого шлема победил завоевал золото золотую медаль спорт дзюдо в узбекистане бобонов юлдошев новости спорта новость
видео алишер юсупов победитель большого шлема победил завоевал золото золотую медаль спорт дзюдо в узбекистане бобонов юлдошев новости спорта новость
Видео: Алишер Юсупов – еще один обладатель золота "Большого шлема"
Юсупов, Бобонов и Юлдошев стали победителями международного турнира по дзюдо.
ТАШКЕНТ, 6 мар – Sputnik.
Узбекистанский дзюдоист Алишер Юсупов выиграл золотую медаль турнира "Большой шлем", передает
Национальный олимпийский комитет.
Спортсмен выступал в весовой категории +100 кг. В финале он победил соперника из Японии Тацуро Сайто.
Напомним, сегодня в Ташкенте завершился международный турнир "Большого шлема" по дзюдо. Узбекистан представили 56 спортсменов.
Также "золото" выиграли
дзюдоисты Давлат Бобонов и Муроджон Юлдошев.