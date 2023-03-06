https://uz.sputniknews.ru/20230306/video-alisher-yusupov--esche-odin-obladatel-zolota-bolshogo-shlema-32667883.html

Видео: Алишер Юсупов – еще один обладатель золота "Большого шлема"

Видео: Алишер Юсупов – еще один обладатель золота "Большого шлема"

Юсупов, Бобонов и Юлдошев стали победителями турнира по дзюдо.

2023-03-06T09:04+0500

2023-03-06T09:04+0500

2023-03-06T09:04+0500

спорт

узбекистан

ташкент

турнир "большого шлема"

дзюдо

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ТАШКЕНТ, 6 мар – Sputnik. Узбекистанский дзюдоист Алишер Юсупов выиграл золотую медаль турнира "Большой шлем", передает Национальный олимпийский комитет.Спортсмен выступал в весовой категории +100 кг. В финале он победил соперника из Японии Тацуро Сайто.Напомним, сегодня в Ташкенте завершился международный турнир "Большого шлема" по дзюдо. Узбекистан представили 56 спортсменов.Также "золото" выиграли дзюдоисты Давлат Бобонов и Муроджон Юлдошев.Читайте также:Посол России поблагодарил Китай за позицию против политизации спортаСлабослышащие школьники из Узбекистана завоевали 11 медалей на ЧА

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