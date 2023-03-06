https://uz.sputniknews.ru/20230306/obyavlena-data-okonchaniya-otopitelnogo-sezona-32693843.html

Объявлена дата окончания отопительного сезона

Объявлена дата окончания отопительного сезона

В связи с теплой погодой в столице Узбекистана заканчивается отопительный сезон.

2023-03-06T18:59+0500

2023-03-06T18:59+0500

2023-03-06T18:59+0500

общество

узбекистан

ташкент

отопление

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ТАШКЕНТ, 6 мар – Sputnik. В Ташкенте отопительный сезон закончится 10 марта. Об этом сообщила пресс-служба столичного хокимията.В соответствии с законодательством, в республике отопительный сезон начинается после того, как в течение 5 дней среднесуточная температура воздуха держится ниже 8 градусов, а заканчивается, когда среднесуточная температура превышает 8 градусов тепла в течение пяти дней.Поскольку в республике стоит теплая погода и среднесуточная температура держится выше 10 градусов, хокимият принял решение с 10 марта отключить отопление жителям.Читайте также: Столичный центр теплоснабжения передают в АО "Иссиклик электр станциялари"

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