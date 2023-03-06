https://uz.sputniknews.ru/20230306/obyavlena-data-okonchaniya-otopitelnogo-sezona-32693843.html
Объявлена дата окончания отопительного сезона
Объявлена дата окончания отопительного сезона
В связи с теплой погодой в столице Узбекистана заканчивается отопительный сезон.
2023-03-06T18:59+0500
2023-03-06T18:59+0500
2023-03-06T18:59+0500
общество
узбекистан
ташкент
отопление
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/02/21615399_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_711fae21467e85474aa1d8aea36cedb2.jpg
ТАШКЕНТ, 6 мар – Sputnik. В Ташкенте отопительный сезон закончится 10 марта. Об этом сообщила пресс-служба столичного хокимията.В соответствии с законодательством, в республике отопительный сезон начинается после того, как в течение 5 дней среднесуточная температура воздуха держится ниже 8 градусов, а заканчивается, когда среднесуточная температура превышает 8 градусов тепла в течение пяти дней.Поскольку в республике стоит теплая погода и среднесуточная температура держится выше 10 градусов, хокимият принял решение с 10 марта отключить отопление жителям.Читайте также: Столичный центр теплоснабжения передают в АО "Иссиклик электр станциялари"
узбекистан
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/02/21615399_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_bdffa30c142f8a36a3e7f1d064736a8a.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ташкент узбекистан хокимият отопительный сезон дата завершения среднесуточная температура
ташкент узбекистан хокимият отопительный сезон дата завершения среднесуточная температура
Объявлена дата окончания отопительного сезона
В связи с теплой погодой в столице Узбекистана заканчивается отопительный сезон.
ТАШКЕНТ, 6 мар – Sputnik
. В Ташкенте отопительный сезон закончится 10 марта. Об этом сообщила
пресс-служба столичного хокимията.
В соответствии с законодательством, в республике отопительный сезон начинается после того, как в течение 5 дней среднесуточная температура воздуха держится ниже 8 градусов, а заканчивается, когда среднесуточная температура превышает 8 градусов тепла в течение пяти дней.
Поскольку в республике стоит теплая погода и среднесуточная температура держится выше 10 градусов, хокимият принял решение с 10 марта отключить отопление жителям.