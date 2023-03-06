https://uz.sputniknews.ru/20230306/parlamentarii-uzbekistana-i-katara-dogovorilis-o-sotrudnichestve-32687397.html
Парламентарии Узбекистана и Катара договорились о сотрудничестве
Парламентарии Узбекистана и Катара договорились о сотрудничестве
Председатель Сената Узбекистана Танзила Нарбаева находится в Катаре с рабочим визитом.
2023-03-06T18:02+0500
2023-03-06T18:02+0500
2023-03-06T18:10+0500
политика
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сенат республики узбекистан
сенат олий мажлиса узбекистана
танзила нарбаева
катар
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ТАШКЕНТ, 6 мар – Sputnik. Председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева в рамках рабочего визита в Катар встретилась с главой Совета шуры (Консультативного совета) этой страны Хасаном бин Абдулла аль-Ганимом, сообщает пресс-служба верхней палаты.Стороны обсудили ускорение ратификации двусторонних документов о сотрудничестве в различных сферах и их дальнейший совместный мониторинг, а также другие перспективные направления партнерства. В частности, катарские парламентарии предложили развивать паломнический туризм между двумя странами.Танзила Нарбаева пригласила председателя Совета шуры Катара посетить с визитом Узбекистан.С 5 по 9 марта в Дохе проходит 5-я конференция высокого уровня ООН по наименее развитым странам, участие в которой принимает Танзила Нарбаева.Читайте также: Сенат Олий Мажлиса одобрил закон в защиту медиков
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узбекистан сенат олий мажлиса танзила нарбаева катар визит глава совета шуры консультативного совета хасан бин абдулла аль-ганим партнерство сотрудничество межпарламентское взаимодействие развитие паломнического туризма
узбекистан сенат олий мажлиса танзила нарбаева катар визит глава совета шуры консультативного совета хасан бин абдулла аль-ганим партнерство сотрудничество межпарламентское взаимодействие развитие паломнического туризма
Парламентарии Узбекистана и Катара договорились о сотрудничестве
18:02 06.03.2023 (обновлено: 18:10 06.03.2023)
Председатель Сената Узбекистана Танзила Нарбаева находится в Катаре с рабочим визитом.
ТАШКЕНТ, 6 мар – Sputnik.
Председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева в рамках рабочего визита в Катар встретилась с главой Совета шуры (Консультативного совета) этой страны Хасаном бин Абдулла аль-Ганимом, сообщает
пресс-служба верхней палаты.
“Считаем развитие взаимодействие с парламентом Катара одним из приоритетных направлений. Мы поддержали создание в марте 2022 года в Консультативном совете Катара межпарламентской группы дружбы "Катар—Узбекистан". Мы выступаем за налаживание регулярного диалога между группами дружбы”, — отметила Нарбаева.
Стороны обсудили ускорение ратификации двусторонних документов о сотрудничестве в различных сферах и их дальнейший совместный мониторинг, а также другие перспективные направления партнерства. В частности, катарские парламентарии предложили развивать паломнический туризм между двумя странами.
Танзила Нарбаева пригласила председателя Совета шуры Катара посетить с визитом Узбекистан.
С 5 по 9 марта в Дохе проходит 5-я конференция высокого уровня ООН по наименее развитым странам, участие в которой принимает Танзила Нарбаева.