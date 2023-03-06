https://uz.sputniknews.ru/20230306/parlamentarii-uzbekistana-i-katara-dogovorilis-o-sotrudnichestve-32687397.html

Парламентарии Узбекистана и Катара договорились о сотрудничестве

Парламентарии Узбекистана и Катара договорились о сотрудничестве

Председатель Сената Узбекистана Танзила Нарбаева находится в Катаре с рабочим визитом.

2023-03-06T18:02+0500

2023-03-06T18:02+0500

2023-03-06T18:10+0500

политика

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сенат республики узбекистан

сенат олий мажлиса узбекистана

танзила нарбаева

катар

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ТАШКЕНТ, 6 мар – Sputnik. Председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева в рамках рабочего визита в Катар встретилась с главой Совета шуры (Консультативного совета) этой страны Хасаном бин Абдулла аль-Ганимом, сообщает пресс-служба верхней палаты.Стороны обсудили ускорение ратификации двусторонних документов о сотрудничестве в различных сферах и их дальнейший совместный мониторинг, а также другие перспективные направления партнерства. В частности, катарские парламентарии предложили развивать паломнический туризм между двумя странами.Танзила Нарбаева пригласила председателя Совета шуры Катара посетить с визитом Узбекистан.С 5 по 9 марта в Дохе проходит 5-я конференция высокого уровня ООН по наименее развитым странам, участие в которой принимает Танзила Нарбаева.Читайте также: Сенат Олий Мажлиса одобрил закон в защиту медиков

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