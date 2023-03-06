https://uz.sputniknews.ru/20230306/prezident-i-deputaty-obsudili-popravki-v-konstitutsiyu-32694921.html
Президент и депутаты обсудили поправки в Конституцию
Президент и депутаты обсудили поправки в Конституцию
Шавкат Мирзиёев провел совещание с депутатами обеих палат парламента и руководством Верховного суда.
2023-03-06T19:42+0500
2023-03-06T19:42+0500
2023-03-06T19:42+0500
политика
узбекистан
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олий мажлис
законодательная палата олий мажлиса
конституция
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ТАШКЕНТ, 6 мар – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев и парламентарии обсудили предложения граждан по внесению изменений и дополнений в Конституцию страны.Содержание конституционной реформы глава государства рассмотрел на совещании с членами Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса и руководством Верховного суда, сообщает УзА."Депутаты внимательно изучили каждое из более чем 200 тысяч предложений, присланных общественностью, с учетом международного опыта, с привлечением ведущих специалистов и экспертов из различных областей", - говорится в сообщении пресс-службы.После нескольких месяцев исследований парламентарии подготовили окончательный проект Конституционного закона.Поскольку этот законопроект отражает очень важные изменения в различных сферах, перед вынесением его на референдум депутаты проводят консультации со всеми, кто имеет право выступать с законодательной инициативой, подчеркивает пресс-служба.Напомним, Шавкат Мирзиёев в конце июня 2022 года предложил провести референдум по изменениям в Конституцию. Законопроект о поправках был внесен на рассмотрение в Законодательную палату, одобрен в первом чтении и опубликован для всенародного обсуждения, завершившегося 1 августа.Всего жители республики подали более 200 тысяч предложений по поправкам в основной закон страны.Проект закона предусматривает около 200 изменений в статьи Конституции. Среди них — пункт о продлении срока полномочий президента Узбекистана с пяти до семи лет, о запрете смертной казни, запрете выдачи гражданина страны иностранному государству. Действующая Конституция, принятая в 1992 году, состоит из 128 статей. За прошедшее время в Основной закон страны поправки вносились 15 раз.Читайте также: Что нужно знать о проекте Конституции Узбекистана — самое важное
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президент шавкат мирзёев узбекистан встреча сенат законодательная палата олий мажлиса верховный суд совещание конституционная реформа общественное обсуждение предложения от жителей
президент шавкат мирзёев узбекистан встреча сенат законодательная палата олий мажлиса верховный суд совещание конституционная реформа общественное обсуждение предложения от жителей
Президент и депутаты обсудили поправки в Конституцию
Шавкат Мирзиёев провел совещание с депутатами обеих палат парламента и руководством Верховного суда.
ТАШКЕНТ, 6 мар – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев и парламентарии обсудили предложения граждан по внесению изменений и дополнений в Конституцию страны.
Содержание конституционной реформы глава государства рассмотрел на совещании с членами Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса и руководством Верховного суда, сообщает УзА
.
"Депутаты внимательно изучили каждое из более чем 200 тысяч предложений, присланных общественностью, с учетом международного опыта, с привлечением ведущих специалистов и экспертов из различных областей", - говорится в сообщении пресс-службы.
После нескольких месяцев исследований парламентарии подготовили окончательный проект Конституционного закона.
Поскольку этот законопроект отражает очень важные изменения в различных сферах, перед вынесением его на референдум депутаты проводят консультации со всеми, кто имеет право выступать с законодательной инициативой, подчеркивает пресс-служба.
Напомним, Шавкат Мирзиёев в конце июня 2022 года предложил провести референдум по изменениям в Конституцию. Законопроект о поправках был внесен на рассмотрение в Законодательную палату, одобрен в первом чтении и опубликован для всенародного обсуждения, завершившегося 1 августа.
Всего жители республики подали более 200 тысяч предложений по поправкам в основной закон страны.
Проект закона предусматривает около 200 изменений в статьи Конституции. Среди них — пункт о продлении срока полномочий президента Узбекистана с пяти до семи лет, о запрете смертной казни, запрете выдачи гражданина страны иностранному государству. Действующая Конституция, принятая в 1992 году, состоит из 128 статей. За прошедшее время в Основной закон страны поправки вносились 15 раз.