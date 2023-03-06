https://uz.sputniknews.ru/20230306/prezident-i-deputaty-obsudili-popravki-v-konstitutsiyu-32694921.html

Президент и депутаты обсудили поправки в Конституцию

Президент и депутаты обсудили поправки в Конституцию

Шавкат Мирзиёев провел совещание с депутатами обеих палат парламента и руководством Верховного суда.

2023-03-06T19:42+0500

2023-03-06T19:42+0500

2023-03-06T19:42+0500

политика

узбекистан

шавкат мирзиёев

сенат олий мажлиса узбекистана

олий мажлис

законодательная палата олий мажлиса

конституция

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ТАШКЕНТ, 6 мар – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев и парламентарии обсудили предложения граждан по внесению изменений и дополнений в Конституцию страны.Содержание конституционной реформы глава государства рассмотрел на совещании с членами Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса и руководством Верховного суда, сообщает УзА."Депутаты внимательно изучили каждое из более чем 200 тысяч предложений, присланных общественностью, с учетом международного опыта, с привлечением ведущих специалистов и экспертов из различных областей", - говорится в сообщении пресс-службы.После нескольких месяцев исследований парламентарии подготовили окончательный проект Конституционного закона.Поскольку этот законопроект отражает очень важные изменения в различных сферах, перед вынесением его на референдум депутаты проводят консультации со всеми, кто имеет право выступать с законодательной инициативой, подчеркивает пресс-служба.Напомним, Шавкат Мирзиёев в конце июня 2022 года предложил провести референдум по изменениям в Конституцию. Законопроект о поправках был внесен на рассмотрение в Законодательную палату, одобрен в первом чтении и опубликован для всенародного обсуждения, завершившегося 1 августа.Всего жители республики подали более 200 тысяч предложений по поправкам в основной закон страны.Проект закона предусматривает около 200 изменений в статьи Конституции. Среди них — пункт о продлении срока полномочий президента Узбекистана с пяти до семи лет, о запрете смертной казни, запрете выдачи гражданина страны иностранному государству. Действующая Конституция, принятая в 1992 году, состоит из 128 статей. За прошедшее время в Основной закон страны поправки вносились 15 раз.Читайте также: Что нужно знать о проекте Конституции Узбекистана — самое важное

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